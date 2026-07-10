Επίδομα 418 ευρώ από τον ΟΠΕΚΑ: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και οι προϋποθέσεις

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Το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων του ΟΠΕΚΑ ανέρχεται σε 418,95 ευρώ τον μήνα και απευθύνεται σε πολίτες που πληρούν συγκεκριμένες ηλικιακές, εισοδηματικές και ασφαλιστικές προϋποθέσεις.

Eπίδομα 418,95 ευρώ χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ μέσω του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων σε πολίτες που δεν έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο ασφαλιστικό χρόνο για συνταξιοδότηση και πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Η οικονομική ενίσχυση λειτουργεί ως μέτρο στήριξης για άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, ενώ η διαδικασία χορήγησης βασίζεται σε συγκεκριμένα ηλικιακά, εισοδηματικά και λοιπά κριτήρια.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση

Η αίτηση για το επίδομα υποβάλλεται μέσω του Κέντρου Κοινότητας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου.

Δικαίωμα υποβολής έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους και δεν λαμβάνουν σύνταξη από το εξωτερικό ή οποιαδήποτε ασφαλιστική ή προνοιακή παροχή στην Ελλάδα μεγαλύτερη από 418,95 ευρώ.

Σε περίπτωση που η σύνταξη ή άλλη παροχή από δημόσιο φορέα είναι μικρότερη από το προβλεπόμενο ποσό, ο δικαιούχος μπορεί να λάβει τη διαφορά που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσού της σύνταξης ή της παροχής που ήδη εισπράττει.

Ωστόσο, εάν η διαφορά που προκύπτει είναι μικρότερη των 20 ευρώ, το επίδομα δεν καταβάλλεται.

Οι προϋποθέσεις διαμονής στην Ελλάδα

Για τη χορήγηση του επιδόματος απαιτείται ο ενδιαφερόμενος να διαμένει μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα για δεκαπέντε συνεχόμενα έτη πριν από την αίτηση ή συνολικά δεκαπέντε έτη μεταξύ του 17ου και του 67ου έτους της ηλικίας του, εκ των οποίων τα δέκα να είναι συνεχόμενα πριν από την υποβολή της αίτησης.

Παράλληλα, ο δικαιούχος πρέπει να εξακολουθεί να διαμένει στη χώρα και μετά τη χορήγηση της παροχής.

Το επίδομα καταβάλλεται ολόκληρο ή μειωμένο, όταν συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις και έχουν συμπληρωθεί τουλάχιστον 35 πλήρη έτη διαμονής στην Ελλάδα. Σε διαφορετική περίπτωση, το ποσό μειώνεται κατά 1/35 για κάθε έτος που υπολείπεται.

Τα εισοδηματικά κριτήρια

Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα, δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 4.320 ευρώ.

Για τους έγγαμους, το αντίστοιχο συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν μπορεί να ξεπερνά τις 8.640 ευρώ.

Από τον υπολογισμό του εισοδήματος εξαιρούνται οι οικονομικές ενισχύσεις που καταβάλλονται λόγω αναπηρίας, το διατροφικό επίδομα για πάσχοντες από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου και μεταμοσχευμένους, το επίδομα ανεργίας, καθώς και η διατροφή που καταβάλλεται σε ανήλικο τέκνο με δικαστική απόφαση, συμβολαιογραφική πράξη ή ιδιωτικό έγγραφο.

Ποιοι δεν μπορούν να λάβουν την παροχή

Από το δικαίωμα λήψης του επιδόματος εξαιρούνται οι μοναχοί και οι μοναχές που διαμένουν σε Ιερές Μονές και συντηρούνται από αυτές, καθώς και όσοι εκτίουν στερητική της ελευθερίας ποινή.

Επιπλέον, δεν μπορούν να λάβουν την παροχή ανασφάλιστοι υπερήλικες ή άτομα που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, όταν ο ή η σύζυγός τους λαμβάνει σύνταξη από οποιαδήποτε πηγή μεγαλύτερη από το ποσό του επιδόματος.

Υποχρέωση ενημέρωσης και ύψος του επιδόματος

Σε περίπτωση μεταβολής του ποσού σύνταξης ή άλλης παροχής που λαμβάνει ο δικαιούχος από την Ελλάδα ή το εξωτερικό, υπάρχει υποχρέωση άμεσης ενημέρωσης, ώστε να τροποποιηθεί αναλόγως το ύψος της παροχής.

Για τις συντάξεις που καταβάλλονται από φορείς του εξωτερικού, η συναλλαγματική ισοτιμία που λαμβάνεται υπόψη είναι εκείνη της πρώτης εργάσιμης ημέρας του έτους κατά τη χορήγηση, επαναχορήγηση ή τροποποίηση του επιδόματος.

Το μηνιαίο ποσό του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων ανέρχεται σε 418,95 ευρώ.