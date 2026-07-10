ΠΑΣΟΚ: Καταγγέλλει παραβίαση του αδιάβλητου στις Πανελλήνιες και ζητά την παραίτηση της Σοφίας Ζαχαράκη

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Το ΠΑΣΟΚ ζητά την παραίτηση της υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη, αποδίδοντάς της πολιτική ευθύνη για την υπόθεση που αφορά τις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Την παραίτηση της υπουργού Παιδείας, Σοφίας Ζαχαράκη, ζητά το ΠΑΣΟΚ, με αφορμή την υπόθεση που αφορά τη διεξαγωγή των εξετάσεων και, όπως υποστηρίζει, την παραβίαση του αδιάβλητου της διαδικασίας.

Στην ανακοίνωσή του, το κόμμα αποδίδει στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου ευθύνη για τη διαχείριση του περιστατικού, κάνοντας λόγο για απόκρυψη της υπόθεσης και ζητώντας την ανάληψη πολιτικών ευθυνών.

Οι καταγγελίες για το εξεταστικό κέντρο

Σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, σε εξεταστικό κέντρο, κατά την εξέταση του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας, υποψήφιοι των ΕΠΑΛ διαγωνίστηκαν με τα ίδια θέματα στα οποία είχαν εξεταστεί μία ημέρα νωρίτερα οι υποψήφιοι των ΓΕΛ.

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Όπως αναφέρει η Χαριλάου Τρικούπη, το περιστατικό συνιστά παραβίαση του αδιάβλητου των Πανελλαδικών Εξετάσεων, ενώ υποστηρίζει ότι παρέμεινε χωρίς δημοσιοποίηση για διάστημα 38 ημερών από την υπουργό Παιδείας.

Οι αιχμές για τη διαχείριση της υπόθεσης

Το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ακόμη ότι, αντί να αντιμετωπιστεί διαφορετικά η κατάσταση, επιλέχθηκε να βαθμολογηθούν με άριστα 100 τα γραπτά των συγκεκριμένων υποψηφίων στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας.

Παράλληλα, εκτιμά ότι η συγκεκριμένη απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων ελήφθη με γνώση και σύμφωνη γνώμη της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου, επικαλούμενο, όπως αναφέρει, όσα άφησε να εννοηθούν ο υφυπουργός Παιδείας κατά τη συζήτηση του θέματος στη Βουλή.

«Δεν αρκεί η ΕΔΕ», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ

Στην ανακοίνωσή του το κόμμα σημειώνει ότι η πολιτική ηγεσία του υπουργείου δεν μπορεί να επικαλείται τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ), η οποία, όπως υποστηρίζει, διατάχθηκε μετά τη δημοσιοποίηση και την πολιτική ανάδειξη της υπόθεσης.

Το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για προφανή και σοβαρή πολιτική ευθύνη, υποστηρίζοντας ότι η υπόθεση πλήττει το κύρος, τη διαφάνεια και το αδιάβλητο των Πανελλαδικών Εξετάσεων, καθώς και την εμπιστοσύνη των υποψηφίων και των οικογενειών τους στη διαδικασία.

Αίτημα για παραίτηση της υπουργού

Καταλήγοντας, η Χαριλάου Τρικούπη αναφέρει ότι η Σοφία Ζαχαράκη δεν μπορεί να παραμείνει στη θέση της υπουργού Παιδείας.

Όπως επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ, η ανάληψη πολιτικής ευθύνης είναι αναγκαία, χαρακτηρίζοντας την παραίτηση της υπουργού ως «μονόδρομο».