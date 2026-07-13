Βάσεις 2026: Οι τελευταίες εκτιμήσεις για όλα τα Επιστημονικά Πεδία

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Οι τελευταίες εκτιμήσεις για τις βάσεις εισαγωγής του 2026 δείχνουν μικρές μεταβολές στο 1ο Πεδίο, άνοδο στο 2ο και 3ο, ενώ στο 4ο αναμένονται μεικτές τάσεις.

Βάσεις 2026: Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των Μηχανογραφικών να πλησιάζει, το ενδιαφέρον των υποψηφίων στρέφεται πλέον στις εκτιμήσεις για τις βάσεις εισαγωγής. Σύμφωνα με προβλέψεις που βασίζονται στα στοιχεία των τελευταίων ετών, οι μεταβολές αναμένεται να διαφοροποιηθούν ανά Επιστημονικό Πεδίο.

Η εκτίμηση διαμορφώθηκε αξιοποιώντας ιστορικά και τρέχοντα δεδομένα των βάσεων εισαγωγής της περιόδου 2021-2025 και σκιαγραφεί μια εικόνα με περιορισμένες διακυμάνσεις σε ορισμένα πεδία και πιο έντονες μεταβολές σε άλλα.

Η εικόνα στα τέσσερα Επιστημονικά Πεδία

Στο 1ο Επιστημονικό Πεδίο (Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες) οι βάσεις εκτιμάται ότι θα κινηθούν στα επίπεδα της προηγούμενης χρονιάς ή θα παρουσιάσουν μικρή υποχώρηση.

Αντίθετα, στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο (Θετικές και Πολυτεχνικές Σχολές) προβλέπεται σαφέστερη ανοδική πορεία, ενώ και στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο (Επιστήμες Υγείας και Ζωής) αναμένεται άνοδος, αν και ηπιότερη.

Για το 4ο Επιστημονικό Πεδίο (Οικονομίας και Πληροφορικής) οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για μεικτές μεταβολές, με ήπια πτωτική τάση κυρίως στις σχολές που επηρεάζονται περισσότερο από τις επιδόσεις στο μάθημα της Οικονομίας.

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Τι αναμένεται στο 1ο και το 2ο Πεδίο

Στις υψηλόβαθμες σχολές του 1ου Πεδίου, όπως οι Νομικές και οι Ψυχολογίες, δεν αναμένονται σημαντικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με το 2025, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθεί μικρή πτώση.

Παρά το γεγονός ότι η κατανομή των υψηλών βαθμολογιών εμφανίζεται οριακά καλύτερη από την περσινή χρονιά, ο αριθμός των υποψηφίων είναι μικρότερος. Αντίθετα, στις σχολές της μεσαίας βαθμολογικής ζώνης εκτιμάται ότι θα καταγραφούν μεγαλύτερες αυξομειώσεις.

Στο 2ο Πεδίο, οι κορυφαίες πολυτεχνικές σχολές αναμένεται να παρουσιάσουν περιορισμένες διακυμάνσεις, ενώ οι σχολές της μεσαίας βαθμολογικής κλίμακας εμφανίζονται περισσότερο ευάλωτες στις αλλαγές που προκύπτουν από την κατανομή των μορίων.

Οι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και Μηχανικοί Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) εκτιμάται ότι θα κινηθούν με ήπια άνοδο, ενώ μεγαλύτερη αύξηση σε σχέση με το 2025 αναμένεται για τις σχολές Μηχανολόγων, Χημικών και Ναυπηγών Μηχανικών.

Οι προβλέψεις για τις σχολές Υγείας

Στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο, όπου παραδοσιακά οι επιδόσεις των υποψηφίων βρίσκονται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, οι Ιατρικές, οι Οδοντιατρικές και οι υπόλοιπες σχολές Υγείας παρουσιάζουν διαχρονικά μικρές μεταβολές στις βάσεις εισαγωγής.

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Οι φετινές επιδόσεις στα μαθήματα της Χημείας, της Φυσικής, της Βιολογίας και της Νεοελληνικής Γλώσσας εκτιμάται ότι θα οδηγήσουν σε ανοδική πορεία των βάσεων, χωρίς όμως η αύξηση να είναι τόσο έντονη όσο στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο.

Τι δείχνουν οι εκτιμήσεις για το 4ο Πεδίο

Στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο, οι επιδόσεις των υποψηφίων στο μάθημα της Οικονομίας αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά τη διαμόρφωση των βάσεων.

Οι προβλέψεις κάνουν λόγο για ήπια πτωτική τάση κυρίως στις σχολές που εξαρτώνται περισσότερο από τις υψηλές επιδόσεις στο συγκεκριμένο μάθημα, ενώ οι σχολές Οικονομίας και Πληροφορικής ενδέχεται να παρουσιάσουν διαφορετική εικόνα ακόμη και μέσα στο ίδιο Επιστημονικό Πεδίο, λόγω των διαφορετικών συντελεστών βαρύτητας, της ζήτησης και της επικάλυψης των πεδίων προέλευσης των υποψηφίων.

Με πληροφορίες από Τα Νέα