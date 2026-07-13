Θερινές εκπτώσεις 2026: Πρεμιέρα σήμερα – Ποιά Κυριακή θα είναι ανοιχτά τα μαγαζιά

Πίνακας περιεχομένων

Οι θερινές εκπτώσεις ξεκινούν σήμερα και θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου, ενώ τα καταστήματα θα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά και την πρώτη Κυριακή της εκπτωτικής περιόδου.

Θερινές εκπτώσεις: Ξεκινά η εκπτωτική περίοδος – Τι ισχύει για τιμές, ωράριο και ελέγχους

Θερινές εκπτώσεις αρχίζουν σήμερα, 13 Ιουλίου 2026, με την αγορά να προσδοκά αυξημένη καταναλωτική κίνηση και τόνωση του εμπορικού τζίρου κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου. Οι επιχειρήσεις έχουν ήδη προχωρήσει σε μειώσεις τιμών σε μεγάλο αριθμό προϊόντων, επιδιώκοντας να προσελκύσουν περισσότερους καταναλωτές.

Η εκπτωτική περίοδος θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, δίνοντας στους πολίτες αρκετές εβδομάδες για να πραγματοποιήσουν αγορές σε χαμηλότερες τιμές, κυρίως στους τομείς της ένδυσης και της υπόδησης.

Ανοιχτά τα καταστήματα την πρώτη Κυριακή

Στο πλαίσιο των θερινών εκπτώσεων, τα εμπορικά καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την Κυριακή 19 Ιουλίου, που είναι η πρώτη Κυριακή μετά την έναρξη της εκπτωτικής περιόδου.

Το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, είναι από τις 11:00 έως τις 20:00. Ωστόσο, κατά τόπους ενδέχεται να ισχύσουν διαφορετικές εισηγήσεις των εμπορικών συλλόγων. Ενδεικτικά, ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης έχει προτείνει στα μέλη του τη λειτουργία των καταστημάτων έως τις 18:00.

Πώς πρέπει να αναγράφονται οι εκπτώσεις

Η νομοθεσία επιτρέπει στις επιχειρήσεις να παρουσιάζουν τη μείωση της τιμής με διαφορετικούς τρόπους.

Ειδικότερα, η έκπτωση μπορεί να εμφανίζεται ως ποσοστό, ως συγκεκριμένο ποσό μείωσης ή με ταυτόχρονη αναγραφή της παλιάς και της νέας τιμής του προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση, όμως, είναι υποχρεωτική η αναγραφή της προγενέστερης τιμής.

Τι θεωρείται προγενέστερη τιμή

Ως προγενέστερη τιμή θεωρείται, σύμφωνα με τη νομοθεσία, η χαμηλότερη τιμή στην οποία είχε διατεθεί το συγκεκριμένο προϊόν κατά τις 30 ημέρες που προηγήθηκαν της πρώτης εφαρμογής της έκπτωσης.

Η συγκεκριμένη πρόβλεψη έχει στόχο την προστασία των καταναλωτών από παραπλανητικές εμπορικές πρακτικές και τη διασφάλιση ότι οι αναγραφόμενες εκπτώσεις ανταποκρίνονται σε πραγματικές μειώσεις τιμών, όπως προβλέπει και ο νέος Κώδικας Δεοντολογίας.

Έλεγχοι σε όλη τη διάρκεια της εκπτωτικής περιόδου

Καθ’ όλη τη διάρκεια των θερινών εκπτώσεων, οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές θα πραγματοποιούν ελέγχους στην αγορά για να διαπιστώνεται η τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας.

Παράλληλα, οι καταναλωτές καλούνται να ελέγχουν προσεκτικά τις αναγραφόμενες τιμές πριν από τις αγορές τους, ώστε να αξιοποιούν τις προσφορές της εκπτωτικής περιόδου με διαφάνεια και ασφάλεια.