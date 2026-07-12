Φοιτητικά σπίτια: Σε ποιές περιοχές υπάρχει η μεγαλύτερη άνοδος

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Οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις καταγράφονται στα διαμερίσματα 30-45 τ.μ., που αποτελούν την κυριότερη επιλογή των φοιτητών, ενώ ανοδικά κινούνται και οι τιμές στις μικρότερες κατοικίες έως 25 τ.μ.

Η φοιτητική στέγη αποτελεί και φέτος μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για χιλιάδες οικογένειες, καθώς η αγορά κατοικίας συνεχίζει να κινείται ανοδικά.

Η περιορισμένη προσφορά μικρών διαμερισμάτων, η αύξηση των ζητούμενων μισθωμάτων και η ενίσχυση των βραχυχρόνιων μισθώσεων διαμορφώνουν ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον για τους νέους φοιτητές.

Σύμφωνα με έρευνα του προέδρου του Πανελλαδικού Δικτύου E-Real Estates, Θεμιστοκλή Μπάκα, σε 21 φοιτητικές πόλεις της περιφέρειας, τα ζητούμενα ενοίκια για φοιτητικές κατοικίες εμφανίζουν μέση ετήσια αύξηση περίπου 7% σε σύγκριση με το 2025.

Περιορίζονται οι οικονομικές επιλογές

Φοιτητικό σπίτι: Προβληματισμός για τα ενοίκια – Οι περιοχές όπου δυσκολεύει η αναζήτηση

Η εύρεση μικρών κατοικιών γίνεται ολοένα δυσκολότερη, καθώς τα διαμερίσματα έως 25 τ.μ. είναι πλέον ιδιαίτερα περιορισμένα και σε αρκετές φοιτητουπόλεις η διαθεσιμότητά τους είναι σχεδόν μηδενική. Με προϋπολογισμό έως 300 ευρώ τον μήνα, οι διαθέσιμες επιλογές είναι ελάχιστες και αφορούν κυρίως μικρά ανακαινισμένα διαμερίσματα ή παλαιότερα ακίνητα χωρίς ανακαίνιση, σύμφωνα με το enikonomia.

Παράλληλα, σε ορισμένες πόλεις καταγράφονται μικρές μειώσεις στις χαμηλότερες ζητούμενες τιμές, οι οποίες όμως αφορούν κυρίως μη ανακαινισμένα ακίνητα και δεν μεταβάλλουν τη συνολική ανοδική εικόνα της αγοράς.

Η εικόνα στις φοιτητουπόλεις

Στην Πάτρα, τα ενοίκια εμφανίζουν μέση ετήσια αύξηση περίπου 5%-6% σε σχέση με το 2025. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις εντοπίζονται στις κατοικίες έως 25 τ.μ., ενώ πιο ήπια είναι η μεταβολή στις μεγαλύτερες κατοικίες 50-60 τ.μ. Οι υψηλότερες ζητούμενες τιμές καταγράφονται στο κέντρο και στην περιοχή των Ψηλών Αλωνίων, ενώ οικονομικότερες επιλογές εξακολουθούν να υπάρχουν στις περιοχές Ταραμπούρα, Ζαρουχλέικα, Ψαροφάι και Πλατεία Παπανδρέου.

Αυξημένα μισθώματα καταγράφονται επίσης σε πόλεις όπως η Κομοτηνή, ο Βόλος, τα Ιωάννινα και η Καλαμάτα, ενώ ιδιαίτερα υψηλές τιμές συναντώνται στους νησιωτικούς φοιτητικούς προορισμούς, όπως τα Χανιά, η Ρόδος και η Κέρκυρα, όπου η τουριστική δραστηριότητα επηρεάζει σημαντικά την αγορά κατοικίας.

Η επίδραση των βραχυχρόνιων μισθώσεων

Σε αρκετές φοιτητουπόλεις με έντονη τουριστική κίνηση, πολλοί ιδιοκτήτες επιλέγουν να νοικιάζουν τα ακίνητά τους σε φοιτητές μόνο από τον Οκτώβριο έως τον Μάιο ή τον Ιούνιο και στη συνέχεια να τα διαθέτουν μέσω πλατφορμών βραχυχρόνιας μίσθωσης κατά τη θερινή περίοδο. Η πρακτική αυτή δημιουργεί πρόσθετη αβεβαιότητα για τους φοιτητές, οι οποίοι καλούνται συχνά να αναζητούν νέα κατοικία κάθε χρόνο ή να αποδέχονται συμβάσεις περιορισμένης διάρκειας.

Τα στοιχεία της έρευνας δείχνουν ακόμη ότι ο αριθμός των ακινήτων που διατίθενται μέσω πλατφορμών βραχυχρόνιας μίσθωσης συνεχίζει να αυξάνεται σε αρκετές περιοχές της χώρας. Παρότι εκτιμάται ότι μετά το τέλος της θερινής περιόδου θα μπορούσε να υπάρξει περιορισμένη αποκλιμάκωση των ζητούμενων μισθωμάτων, η συνεχιζόμενη ενίσχυση της αγοράς των βραχυχρόνιων μισθώσεων εξακολουθεί να περιορίζει την προσφορά κατοικιών για τους φοιτητές.