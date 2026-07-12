Πανελλήνιες 2026: Νέο ΦΕΚ για τις αποζημιώσεις εκπαιδευτικών – Τι αλλάζει

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Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, το νέο πλαίσιο τίθεται σε εφαρμογή για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις και τις υπόλοιπες διαδικασίες εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση από το 2026 και εφεξής.

Πανελλήνιες 2026: Επικαιροποιημένο πλαίσιο ως προς τις αποζημιώσεις των προσώπων που συμμετέχουν στη διαδικασία, μετά τη δημοσίευση σε ΦΕΚ της νέας υπουργικής απόφασης που τροποποιεί την κοινή υπουργική απόφαση του 2016.

Η νέα ρύθμιση θα εφαρμόζεται στις Πανελλαδικές Εξετάσεις και στις λοιπές διαδικασίες εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση από το έτος 2026 και εφεξής.

Η απόφαση, που υπογράφεται από τους υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, επικαιροποιεί παραπομπές σε νεότερες διατάξεις και υπουργικές αποφάσεις που αφορούν τη διεξαγωγή των εξετάσεων και τις διαδικασίες εισαγωγής.

Ποιες διατάξεις τροποποιούνται

Οι αλλαγές αφορούν την κοινή υπουργική απόφαση του 2016 για τον καθορισμό των αποζημιώσεων όσων απασχολούνται στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, στις εισιτήριες εξετάσεις ειδικών κατηγοριών, στις διαδικασίες επιλογής εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, καθώς και των αναβαθμολογητών των γραπτών δοκιμίων.

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Μεταξύ άλλων, επικαιροποιούνται οι αναφορές που αφορούν την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων Ειδικών Μαθημάτων των ειδικών κατηγοριών, τις Λυκειακές Επιτροπές Εξετάσεων των ΓΕΛ, τις Επιτροπές Εξεταστικών Κέντρων των ΕΠΑΛ και τους εκπαιδευτικούς συνδέσμους που είναι αρμόδιοι για τη μεταφορά γραπτών δοκιμίων ή αποκομμάτων γραπτών.

Παρεμβάσεις και στις διαδικασίες εισαγωγής

Τροποποιήσεις προβλέπονται και στο κεφάλαιο που αφορά τις αποζημιώσεις όσων συμμετέχουν στις διαδικασίες επιλογής των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Ειδικότερα, επικαιροποιούνται οι διατάξεις που αφορούν την Επιτροπή συγκέντρωσης και ελέγχου αιτήσεων συμμετοχής και μηχανογραφικών δελτίων των Ελλήνων του εξωτερικού, καθώς και την Επιτροπή συγκέντρωσης και ελέγχου μηχανογραφικών των Αλλοδαπών – Αλλογενών και αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μη ελληνικής καταγωγής.

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