Στο μικροσκόπιο της Επιτροπής Ανταγωνισμού μεγάλη υπόθεση στον χώρο των φροντιστηρίων: Δείτε γιατί

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Στο μικροσκόπιο της Επιτροπής Ανταγωνισμού βρίσκεται επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον χώρο της φροντιστηριακής εκπαίδευσης, μετά από ενδείξεις για πιθανές παραβάσεις της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού.

Η υπόθεση εισέρχεται πλέον σε προχωρημένο στάδιο διερεύνησης, καθώς η Αρχή ανακοίνωσε την ανάθεσή της σε εισηγητή, έπειτα από αιφνιδιαστικό έλεγχο και αξιολόγηση των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν.

Σύμφωνα με την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η έρευνα αφορά καταγγελίες για πιθανές πρακτικές καθορισμού τιμών και εκπτώσεων στο πλαίσιο λειτουργίας δικτύου φροντιστηρίων, χωρίς ωστόσο η εξέλιξη αυτή να προδικάζει την τελική κρίση της Ολομέλειας.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού ανακοίνωσε ότι προχωρά στην κατά προτεραιότητα εξέταση υπόθεσης που αφορά επιχείρηση του κλάδου της φροντιστηριακής εκπαίδευσης, αναθέτοντας την υπόθεση σε αρμόδιο εισηγητή στο πλαίσιο διερεύνησης πιθανών αντιανταγωνιστικών πρακτικών.

Η υπόθεση ξεκίνησε ύστερα από ανώνυμες πληροφορίες που περιήλθαν στην Αρχή, ενώ στις 30 Απριλίου 2025 η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού πραγματοποίησε αιφνιδιαστικό επιτόπιο έλεγχο στην επιχείρηση, προκειμένου να συλλεχθούν στοιχεία.

Από την αξιολόγηση του υλικού που συγκεντρώθηκε προέκυψαν, σύμφωνα με την Επιτροπή Ανταγωνισμού, ενδείξεις για πιθανές κάθετες συμπράξεις που σχετίζονται με τον καθορισμό ελάχιστων τιμών στις παρεχόμενες εκπαιδευτικές υπηρεσίες, την εφαρμογή ενιαίας τιμολογιακής πολιτικής μέσω κοινών τιμοκαταλόγων διδάκτρων, καθώς και τον καθορισμό ανώτατου ποσοστού εκπτώσεων στο πλαίσιο λειτουργίας δικτύου φροντιστηρίων.

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Η Επιτροπή επισημαίνει ότι η ανάθεση της υπόθεσης σε εισηγητή σηματοδοτεί την είσοδό της σε ιδιαίτερα προχωρημένο στάδιο διερεύνησης και ενεργοποιεί τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία διαδικασίες και προθεσμίες για την έκδοση απόφασης.

Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι η εξέλιξη αυτή δεν προδικάζει ούτε το περιεχόμενο της εισήγησης που θα κατατεθεί ούτε την τελική απόφαση της Ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, ο χρόνος ολοκλήρωσης της διαδικασίας θα εξαρτηθεί από παράγοντες όπως η πολυπλοκότητα της υπόθεσης, ο όγκος του διοικητικού φακέλου, ο αριθμός των ελεγχόμενων επιχειρήσεων και ο βαθμός συνεργασίας τους με τις αρμόδιες αρχές.