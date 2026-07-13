Διορισμοί εκπαιδευτικών: Οι εκτιμήσεις για την κατανομή – Tι αναμένεται

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Οι τελευταίες πληροφορίες για την κατανομή των μόνιμων διορισμών του 2026, τους πίνακες ΑΣΕΠ, τις δηλώσεις περιοχών, το ΟΠΣΥΔ και τις προσλήψεις αναπληρωτών.

Μόνιμοι διορισμοί 2026 βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος χιλιάδων εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ, καθώς μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται η ανακοίνωση της κατανομής των 5.467 θέσεων από το υπουργείο Παιδείας.

Παράλληλα, «τρέχουν» οι διαδικασίες που αφορούν τους πίνακες ΑΣΕΠ, τα αιτήματα διόρθωσης στο ΟΠΣΥΔ και τον προγραμματισμό για τις προσλήψεις αναπληρωτών της νέας σχολικής χρονιάς.

Οι μέχρι στιγμής πληροφορίες σκιαγραφούν την εικόνα των επικείμενων διορισμών, χωρίς όμως να έχουν επίσημο χαρακτήρα, ενώ έχουν γίνει γνωστές και οι ημερομηνίες για τις επόμενες κρίσιμες διαδικασίες που αφορούν τους υποψηφίους.

Αναμένεται η ανακοίνωση της κατανομής

Σύμφωνα με όσα έχει ανακοινώσει ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Ειδικής Αγωγής του υπουργείου Παιδείας, το 2026 θα πραγματοποιηθούν συνολικά 5.467 μόνιμοι διορισμοί, με την κατανομή ανά κλάδο να αναμένεται να ανακοινωθεί την προσεχή εβδομάδα.

Με βάση πληροφορίες που δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί επίσημα, οι διορισμοί του Ειδικού Εκπαιδευτικού και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού εκτιμάται ότι θα κινηθούν μεταξύ 450 και 500 θέσεων, καλύπτοντας ανάγκες σε Ειδικά Σχολεία, ΚΕΔΑΣΥ και ΕΔΥ.

Για επιμέρους κλάδους της Ειδικής Αγωγής γίνεται λόγος για λιγότερους από 120 διορισμούς στους Νηπιαγωγούς ΕΑΕ, λίγο περισσότερους από 150 στους Δασκάλους ΕΑΕ, περίπου 175 στους Φιλολόγους ΕΑΕ, λίγο κάτω από 150 στους Φυσικούς ΕΑΕ και περίπου 550 στους Μαθηματικούς, σύμφωνα με το especial.

Οι εκτιμήσεις για την κατανομή

Παράλληλα, ο εκπαιδευτικός Γιώργος Σταματάκος δημοσιοποίησε εκτιμήσεις σχετικά με τη συνολική κατανομή των διορισμών.

Σύμφωνα με αυτές, η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση εκτιμάται ότι θα λάβει από 2.600 έως 2.800 διορισμούς, η Δευτεροβάθμια από 2.200 έως 2.400, ενώ για το ΕΕΠ-ΕΒΠ υπολογίζονται περίπου 500 διορισμοί.

Για ορισμένες ειδικότητες της Δευτεροβάθμιας οι ίδιες πληροφορίες κάνουν λόγο για 340-350 διορισμούς στους Φιλολόγους, εκ των οποίων περίπου 165-167 στη Γενική Εκπαίδευση και περίπου 180 στην Ειδική Αγωγή. Επιπλέον, αναφέρονται περισσότεροι από 200 διορισμοί στους Μαθηματικούς Ειδικής Αγωγής, 35-40 στον κλάδο ΠΕ88.01, 26-30 στον ΠΕ88.02 και 6-8 στους Θεολόγους.

Διορισμοί εκπαιδευτικών: O αριθμός και τι αναμένεται για την κατανομή των θέσεων

Όπως διευκρινίζεται, οι αριθμοί αυτοί αποτελούν εκτιμήσεις που βασίζονται στις μέχρι στιγμής πληροφορίες και ενδέχεται να διαφοροποιηθούν με την επίσημη ανακοίνωση.

Πώς θα γίνει η κατανομή

Το μεγάλο ζητούμενο πλέον δεν είναι αν θα πραγματοποιηθούν οι διορισμοί, αλλά πώς θα κατανεμηθούν οι θέσεις.

Η τελική απόφαση θα βασιστεί:

στα οργανικά κενά που έχουν καταγραφεί,

στις συνταξιοδοτήσεις ανά ειδικότητα,

στις ανάγκες της Γενικής Εκπαίδευσης,

στις ανάγκες της Ειδικής Αγωγής,

στις εισηγήσεις των υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας.

Μέχρι σήμερα δεν έχει δημοσιοποιηθεί επίσημη κατανομή ανά κλάδο, γεγονός που σημαίνει ότι κάθε αριθμός που κυκλοφορεί για συγκεκριμένες ειδικότητες παραμένει ανεπιβεβαίωτος.

Το χρονοδιάγραμμα

Εφόσον δεν υπάρξουν αλλαγές στον προγραμματισμό, οι επόμενες κινήσεις του Υπουργείου αναμένεται να εξελιχθούν μέσα στον Ιούλιο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί:

θα εκδοθεί η υπουργική απόφαση με την κατανομή των θέσεων,

θα ακολουθήσει η πρόσκληση προς τους διοριστέους,

οι αποφάσεις θα δημοσιευθούν σε ΦΕΚ μέχρι τα τέλη Ιουλίου,

οι νεοδιόριστοι θα αναλάβουν υπηρεσία τον Αύγουστο, ώστε να βρίσκονται στις θέσεις τους πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Στόχος η έγκαιρη στελέχωση των σχολείων

Βασικός στόχος του υπουργείου είναι να ολοκληρωθούν όσο το δυνατόν νωρίτερα οι υπηρεσιακές μεταβολές, ώστε οι σχολικές μονάδες να γνωρίζουν το διαθέσιμο προσωπικό πριν από τον Σεπτέμβριο και να περιοριστούν τα λειτουργικά κενά που κάθε χρόνο καλύπτονται με προσλήψεις αναπληρωτών. Παράλληλα, στον σχεδιασμό αξιοποιούνται νέα ψηφιακά εργαλεία για την αποτύπωση των αναγκών και την καλύτερη κατανομή του εκπαιδευτικού προσωπικού.

Οι διορισμοί των τελευταίων ετών

Η κυβέρνηση έχει προχωρήσει τα προηγούμενα χρόνια σε συνεχείς μόνιμους διορισμούς στην εκπαίδευση, μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα περιορισμένων προσλήψεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας:

το 2021 πραγματοποιήθηκαν περίπου 11.700 διορισμοί,

το 2022 ακολούθησαν περίπου 8.500,

το 2023 έγιναν περίπου 3.800,

το 2024 περίπου 10.000,

το 2025 περίπου 8.800

ενώ για το 2026 ο σχεδιασμός προβλέπει περίπου 5.500 μόνιμους διορισμούς.

Από ποιους πίνακες θα γίνουν οι διορισμοί

Οι μόνιμοι διορισμοί στην Ειδική Αγωγή θα πραγματοποιηθούν από τους Οριστικούς Πίνακες των προκηρύξεων 1ΕΑ/2025, 2ΕΑ/2025 και 3ΕΑ/2025, οι οποίοι εκδόθηκαν το προηγούμενο διάστημα.

Αντίστοιχα, οι διορισμοί στη Γενική Εκπαίδευση θα γίνουν από τους Οριστικούς Πίνακες των προκηρύξεων 1ΓΕ/2023 και 2ΓΕ/2023, οι οποίοι δημοσιεύθηκαν το 2024 και παραμένουν σε ισχύ έως τη λήξη του σχολικού έτους 2025-2026.

ΟΠΣΥΔ και πίνακες ΑΣΕΠ

Από τη Δευτέρα 13 Ιουλίου έως και την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026, οι υποψήφιοι των προκηρύξεων 1ΓΕ/2026 και 2ΓΕ/2026 μπορούν να εισέρχονται στους ηλεκτρονικούς φακέλους τους στο ΟΠΣΥΔ για να ελέγξουν τα στοιχεία τους.

Κατά το ίδιο διάστημα παρέχεται η δυνατότητα υποβολής αιτήματος διόρθωσης ή επανεξέτασης μόνο για ήδη υποβληθέντα αιτήματα επικαιροποίησης στοιχείων, χωρίς δυνατότητα μεταφόρτωσης νέων δικαιολογητικών.

Παράλληλα, οι Προσωρινοί Πίνακες των προκηρύξεων 1ΓΕ/2026 και 2ΓΕ/2026 αναμένονται μέσα στον Αύγουστο και από αυτούς θα πραγματοποιηθούν οι προσλήψεις αναπληρωτών για το σχολικό έτος 2026-2027.

Πότε αναμένονται οι δηλώσεις περιοχών

Σύμφωνα με τις υπάρχουσες εκτιμήσεις, οι δηλώσεις περιοχών τόσο για τους μόνιμους διορισμούς όσο και για τις προσλήψεις αναπληρωτών αναμένεται να πραγματοποιηθούν μέσα στον Αύγουστο του 2026.

Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών αυτών θα ακολουθήσουν τα επόμενα στάδια για τους μόνιμους διορισμούς και τη στελέχωση των σχολικών μονάδων με αναπληρωτές ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς.