ΔΕΘ – Συντάξεις: Τα σενάρια που εξετάζονται για ενισχύσεις και αλλαγές – Τι βρίσκεται στο τραπέζι

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Η κυβέρνηση επεξεργάζεται πακέτο οικονομικών παρεμβάσεων που αφορά συνταξιούχους και εργαζομένους, με τις τελικές αποφάσεις να αναμένονται στη ΔΕΘ.

Συντάξεις και ενίσχυση των εισοδημάτων των συνταξιούχων βρίσκονται στο επίκεντρο του νέου πακέτου οικονομικών παρεμβάσεων που επεξεργάζεται το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Οι τελικές ανακοινώσεις αναμένεται να γίνουν από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη κατά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), τον προσεχή Σεπτέμβριο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο σχεδιασμός περιλαμβάνει σειρά εναλλακτικών ή συνδυαστικών μέτρων που αποσκοπούν στην ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των συνταξιούχων, στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων του πληθωρισμού και στη διόρθωση χρόνιων στρεβλώσεων.

Στο επίκεντρο το επίδομα και η «13η σύνταξη»

Μεταξύ των βασικών σεναρίων που εξετάζονται είναι η μόνιμη ενίσχυση του υφιστάμενου επιδόματος των 300 ευρώ, ώστε να εξισωθεί με το ύψος της εθνικής σύνταξης.

Το βασικό σχέδιο προβλέπει αύξηση του επιδόματος στα 446,87 ευρώ από τον Νοέμβριο, εξέλιξη που ουσιαστικά θα συνδέει το ποσό με την εκάστοτε εθνική σύνταξη. Η συγκεκριμένη παρέμβαση εκτιμάται ότι αφορά περίπου 2 εκατομμύρια δικαιούχους, με κόστος περίπου 300 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα εξετάζεται και εναλλακτικό σενάριο, σύμφωνα με το οποίο το επίδομα θα αυξηθεί αρχικά στα 400 ευρώ τον Νοέμβριο και θα διαμορφωθεί αργότερα στο ύψος της πλήρους εθνικής σύνταξης μέσα στο 2027.

Στους κυβερνητικούς σχεδιασμούς περιλαμβάνεται ακόμη η πιθανή διεύρυνση των δικαιούχων, ώστε να ενταχθούν και συνταξιούχοι ηλικίας κάτω των 65 ετών που σήμερα δεν λαμβάνουν την ενίσχυση.

Αλλαγές στην Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων

Στο τραπέζι βρίσκεται επίσης η αναμόρφωση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ), με στόχο να περιοριστούν ή ακόμη και να καταργηθούν οι σχετικές κρατήσεις για περίπου 650.000 συνταξιούχους.

Για τις κύριες συντάξεις άνω των 1.468 ευρώ, εξετάζεται η εισφορά να υπολογίζεται μόνο στο ποσό που υπερβαίνει το συγκεκριμένο όριο και όχι στο σύνολο της σύνταξης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το μέτρο θα μπορούσε να ωφελήσει περίπου 400.000 συνταξιούχους, με εκτιμώμενο κόστος 150 εκατ. ευρώ.

Αντίστοιχα, για τις επικουρικές συντάξεις άνω των 300 ευρώ εξετάζεται η πλήρης κατάργηση της σχετικής εισφοράς ή, εναλλακτικά, η μείωση ή κατάργηση της εισφοράς ασθένειας στις επικουρικές. Η παρέμβαση αυτή εκτιμάται ότι θα αφορά περίπου 250.000 συνταξιούχους.

Τι εξετάζεται για τις αυξήσεις στις συντάξεις

Στους κυβερνητικούς σχεδιασμούς είχε συμπεριληφθεί και το ενδεχόμενο πρόσθετης οριζόντιας αύξησης στις συντάξεις, από 1,5% έως 2,5%, λόγω των αυξημένων πιέσεων από τον πληθωρισμό.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το συγκεκριμένο μέτρο συγκεντρώνει λιγότερες πιθανότητες εφαρμογής, καθώς το δημοσιονομικό του κόστος υπολογίζεται στα 450 εκατ. ευρώ, περιορίζοντας τις δυνατότητες υλοποίησης άλλων παρεμβάσεων.

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Καθοριστικό ρόλο στις τελικές αποφάσεις αναμένεται να διαδραματίσει ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος, ο οποίος εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει συνολικά τα 2 δισ. ευρώ για το πακέτο μέτρων της ΔΕΘ.

Σχεδιασμός και για τον κατώτατο μισθό

Πέρα από τις παρεμβάσεις που αφορούν τους συνταξιούχους, το κυβερνητικό πακέτο περιλαμβάνει και σχεδιασμό για νέα αύξηση του κατώτατου μισθού στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και αναπροσαρμογές στις αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων.

Με βάση τις πρόσφατες δεσμεύσεις του πρωθυπουργού, ο κατώτατος μισθός εξετάζεται να αυξηθεί κατά 50 έως 60 ευρώ, από τα σημερινά 920 ευρώ στα 970 έως 980 ευρώ, υπερβαίνοντας τον αρχικό κυβερνητικό στόχο των 950 ευρώ έως το τέλος της τετραετίας.

Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο η νέα αύξηση να εφαρμοστεί νωρίτερα, από την 1η Φεβρουαρίου, αντί της 1ης Απριλίου.

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