Σοβαρή καταγγελία στο iPaidia.gr για τις συνθήκες διαβίωσης σε φοιτητική εστία: «Μας αφήνουν με κοριούς στα δωμάτια»

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Ο Σύλλογος Οικοτρόφων της Φοιτητικής Εστίας Αθηνών, μέσω καταγγελίας του στο iPaidia.gr, υποστηρίζει ότι αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα με κοριούς και ζητά την άμεση παρέμβαση του ΙΝΕΔΙΒΙΜ.

Σοβαρές καταγγελίες για τις συνθήκες διαβίωσης στη Φοιτητική Εστία Αθηνών διατυπώνει ο Σύλλογος Οικοτρόφων της ΦΕΑ, ο οποίος υποστηρίζει ότι εδώ και ημέρες παραμένει άλυτο πρόβλημα με κοριούς σε δωμάτια της εστίας, παρά τα σχετικά αιτήματα που, όπως αναφέρει, έχουν υποβληθεί προς το ΙΝΕΔΙΒΙΜ.

Μάλιστα, υποστηρίζει στο iPaidia.gr ότι η κατάσταση εγκυμονεί κινδύνους για την υγεία των οικοτρόφων και ζητά την άμεση λήψη μέτρων.

Τι αναφέρει ο Σύλλογος Οικοτρόφων

Σύμφωνα με την καταγγελία, στις 22 Ιουνίου 2026, έπειτα από παρέμβαση του Συλλόγου, η διοίκηση της Φοιτητικής Εστίας απέστειλε αίτημα προς το ΙΝΕΔΙΒΙΜ για έκτακτη απεντόμωση και απολύμανση σε σειρά δωματίων.

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Όπως υποστηρίζει ο Σύλλογος, ακολούθησε και δεύτερο ηλεκτρονικό μήνυμα μία εβδομάδα αργότερα, ωστόσο, όπως αναφέρει, για περίπου 20 ημέρες δεν υπήρξε καμία ενέργεια, παρά το γεγονός ότι είχε επισημανθεί η σοβαρότητα της κατάστασης.

Αναφορά και σε προηγούμενο περιστατικό

Ο Σύλλογος υποστηρίζει ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό, αλλά κάνει λόγο για ανάλογη κατάσταση που είχε σημειωθεί και στις 2 Μαΐου 2026.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει, τότε είχαν κατατεθεί αιτήματα για συνολική απεντόμωση της εστίας, χωρίς άμεση ανταπόκριση, με αποτέλεσμα, όπως υποστηρίζει, οι οικότροφοι να αντιμετωπίζουν για ημέρες προβλήματα από κατσαρίδες και άλλα έντομα.

Οι αιχμές προς το ΙΝΕΔΙΒΙΜ και το Υπουργείο

Στην ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος Οικοτρόφων ασκεί έντονη κριτική στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ, στο Υπουργείο Παιδείας και στην κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι δεν αντιμετωπίζουν με τη δέουσα σοβαρότητα τα προβλήματα των φοιτητικών εστιών.

Παράλληλα, κάνει λόγο για ελλείψεις στις υποδομές και στις παρεχόμενες υπηρεσίες, επισημαίνοντας ότι οι συνθήκες διαβίωσης των οικοτρόφων παραμένουν προβληματικές.

Τα αιτήματα και το κάλεσμα σε κινητοποίηση

Μέσα από την ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος ζητά:

άμεση πραγματοποίηση απεντόμωσης στη Φοιτητική Εστία Αθηνών,

άμεση επισκευή όλων των πλυντηρίων,

παραλαβή του υλικοτεχνικού εξοπλισμού που, όπως αναφέρει, εκκρεμεί εδώ και τρία χρόνια,

να μη διακόπτεται η σίτιση κατά τις διακοπές του Πάσχα, των Χριστουγέννων και του καλοκαιριού,

εγκατάσταση κλιματισμού σε όλα τα δωμάτια για τη θερινή περίοδο.

Παράλληλα, ο Σύλλογος Οικοτρόφων ΦΕΑ καλεί σε κινητοποίηση στα γραφεία του ΙΝΕΔΙΒΙΜ την Τετάρτη 15 Ιουλίου, στις 12:00, διεκδικώντας, όπως αναφέρει, την άμεση επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι οικότροφοι.

Αναλυτικά οι φωτογραφίες που έλαβε το iPaidia.gr από το ΔΣ του Συλλόγου Οικοτρόφων ΦΕΑ: