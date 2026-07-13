Πληρωμές από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοί θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους αυτή την εβδομάδα

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους γνωμοδότησε για τις περιπτώσεις στις οποίες εκπαιδευτικοί ενδέχεται να υποχρεούνται να επιστρέψουν αποδοχές που έλαβαν κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής άδειας, ενώ η γνωμοδότηση έγινε αποδεκτή από την υπουργό Παιδείας.