Διορισμοί εκπαιδευτικών: ΝΕΕΣ εκτιμήσεις για την κατανομή

Νέες αντιδράσεις προκαλούν οι αποφάσεις για συγχωνεύσεις σχολικών τμημάτων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση της Α΄ Αθήνας, με τον αιρετό του ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας, Τάκη Ρουμπή, να κάνει λόγο για συνέχιση μιας πολιτικής που, όπως υποστηρίζει, υποβαθμίζει τη δημόσια εκπαίδευση και δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στον προγραμματισμό των σχολικών μονάδων.