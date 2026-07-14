Διορισμοί εκπαιδευτικών 2026: Τι δείχνουν τα στατιστικά του 2025 για δασκάλους και νηπιαγωγούς

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Τι δείχνουν τα στατιστικά των διορισμών για το 2025.

Εν μέσω της αναμονής για την ανακοίνωση της κατανομής των μόνιμων διορισμών στην Εκπαίδευση, ο εκπαιδευτικός Βασίλης Γραβάνης δημοσιοποίησε τα στατιστικά στοιχεία των διορισμών του 2025, επισημαίνοντας ότι μπορούν να λειτουργήσουν μόνο ως ενδεικτικός οδηγός για όσους βρίσκονται κοντά στον διορισμό και ετοιμάζονται να δηλώσουν περιοχές.

Όπως διευκρινίζει, τα περσινά δεδομένα δεν αποτελούν πρόβλεψη για τους φετινούς διορισμούς, καθώς η τελική εικόνα εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως οι προσπεράσεις στους πίνακες και οι επιλογές των υποψηφίων. Ωστόσο, μπορούν να προσφέρουν μια χρήσιμη εικόνα για τις περιοχές που έμειναν τελευταίες στις επιλογές κατά την προηγούμενη διαδικασία.

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Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Βασίλης Γραβάνης, τις τελευταίες ημέρες δέχεται δεκάδες μηνύματα από εκπαιδευτικούς που είτε θεωρούν βέβαιο τον διορισμό τους είτε βρίσκονται πολύ κοντά στην επίτευξή του. Για τον λόγο αυτό επέλεξε να δημοσιοποιήσει τα στοιχεία των περσινών διορισμών, ώστε να βοηθήσει τους υποψηφίους στον προγραμματισμό των δηλώσεων περιοχών.

Ο ίδιος τονίζει ότι τα στοιχεία είναι καθαρά ενδεικτικά και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ασφαλής πρόβλεψη για τη φετινή διαδικασία. Όπως επισημαίνει, κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει με βεβαιότητα πόσες προσπεράσεις θα υπάρξουν στους πίνακες ούτε πώς θα διαμορφωθούν τελικά οι διορισμοί.

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Παρά ταύτα, εξηγεί ότι τα δεδομένα αποτυπώνουν μια γενική τάση, καθώς παρουσιάζουν τις περιοχές που παρέμειναν διαθέσιμες στο τέλος της περσινής διαδικασίας και μπορούν να αποτελέσουν ένα χρήσιμο σημείο αναφοράς για όσους βρίσκονται κοντά στο όριο διορισμού.

Τα στοιχεία για το 2025

Για τον κλάδο ΠΕ70 Δασκάλων, σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει:

πραγματοποιήθηκαν 1.725 διορισμοί,

η τελευταία θέση στον πίνακα ήταν η 4.955,

ο τελευταίος διορισθείς είχε 73,3 μόρια.

Οι τελευταίες περιοχές στις οποίες έγιναν διορισμοί ήταν:

Λακωνία

Αρκαδία

Ζάκυνθος

Δυτική Αττική

Μεσσηνία

Ηλεία

Δ’ Κυκλάδων

Για τον κλάδο ΠΕ60 Νηπιαγωγών:

πραγματοποιήθηκαν 1.136 διορισμοί,

η τελευταία θέση στον πίνακα ήταν η 2.893,

ο τελευταίος διορισθείς συγκέντρωσε 71,38 μόρια.

Οι τελευταίες περιοχές ήταν:

Χίος

Λασίθι

Ζάκυνθος

Λέσβος

Χανιά

Σάμος

Κεφαλλονιά

Ο Βασίλης Γραβάνης καταλήγει υπογραμμίζοντας ότι κατανοεί απόλυτα την αγωνία των υποψηφίων, καθώς έχει περάσει και ο ίδιος πρόσφατα την ίδια διαδικασία, σημειώνοντας πως στόχος του είναι να μοιράζεται χρήσιμες πληροφορίες που μπορούν να βοηθήσουν τους συναδέλφους, πάντα με ρεαλισμό και χωρίς να δημιουργούνται λανθασμένες προσδοκίες.