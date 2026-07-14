Συντάξεις: Αναδρομικά έως 12.000 ευρώ για 700.000 συνταξιούχους

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Αναδρομικά έως 12.000 ευρώ σε περισσότερους από 700.000 συνταξιούχους – Ποιους αφορά το νέο σύστημα πληρωμών του ΕΦΚΑ

Σε νέα φάση περνά η διαδικασία καταβολής των αναδρομικών συντάξεων, καθώς ο ΕΦΚΑ ενεργοποίησε το νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα, μέσω του οποίου επιταχύνεται η εκκαθάριση και η απόδοση ποσών σε περισσότερους από 700.000 συνταξιούχους.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Κυριακάτικης Απογευματινής, πλέον τα αναδρομικά θα υπολογίζονται με νέο τρόπο και οι πληρωμές θα πραγματοποιούνται σταδιακά στο τέλος κάθε μήνα, με τα ποσά να φτάνουν ακόμη και τις 12.000 ευρώ, ανάλογα με την περίπτωση.

Αυτή την περίοδο βρίσκονται σε εξέλιξη οι υπολογισμοί για διαφορετικές κατηγορίες δικαιούχων, οι οποίες αφορούν τόσο εκκρεμείς δικαστικές αποφάσεις όσο και διορθώσεις συντάξεων, επανυπολογισμούς, παράλληλη ασφάλιση και ειδικές κατηγορίες ασφαλισμένων.

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Μία από τις μεγαλύτερες ομάδες αφορά περίπου 370.000 συνταξιούχους που είχαν καταθέσει αγωγές για τις περικοπές στις επικουρικές συντάξεις και την κατάργηση των Δώρων κύριων και επικουρικών συντάξεων για το διάστημα από τον Ιούνιο του 2015 έως τον Μάιο του 2016.

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Οι δικαστικές αποφάσεις συνεχίζουν να εκδίδονται και, στις περισσότερες περιπτώσεις όπου είναι θετικές, δεν ασκούνται εφέσεις, γεγονός που διευκολύνει τη διαδικασία πληρωμής. Ωστόσο, η καταβολή των ποσών δεν γίνεται άμεσα.

Ιδιαίτερη διαδικασία προβλέπεται για τις περιπτώσεις αποβιωσάντων συνταξιούχων, καθώς οι νόμιμοι κληρονόμοι μπορούν να διεκδικήσουν τα ποσά, εφόσον προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως πιστοποιητικά μη αποποίησης κληρονομιάς, εγγυτέρων συγγενών και λοιπά νομιμοποιητικά έγγραφα.

Τα ποσά διαφοροποιούνται ανά ασφαλιστικό φορέα:

Συνταξιούχοι ΙΚΑ: από 410 έως 2.372 ευρώ.

Συνταξιούχοι ΔΕΚΟ και τραπεζών: από 1.111 έως 4.004 ευρώ.

Συνταξιούχοι Δημοσίου: από 727 έως 2.820 ευρώ.

Λοιπά επικουρικά ταμεία: από 668 έως 2.399 ευρώ.

Στα ποσά προστίθενται και οι νόμιμοι τόκοι μέχρι την ημερομηνία εξόφλησης.

Η μεγαλύτερη οικονομικά κατηγορία αφορά περίπου 35.000 συνταξιούχους, στους οποίους εντοπίστηκαν λάθη κατά τον επανυπολογισμό των συντάξεών τους.

Σε πολλές περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκαν εσφαλμένα στοιχεία για τα χρόνια ασφάλισης ή τις συντάξιμες αποδοχές, με αποτέλεσμα οι δικαιούχοι να λαμβάνουν μικρότερη σύνταξη από αυτή που πραγματικά δικαιούνταν.

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Τα αναδρομικά καλύπτουν την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2019 έως τον μήνα ολοκλήρωσης της διόρθωσης, βάσει των συντελεστών του νόμου Βρούτση, και κυμαίνονται από 5.550 έως και 12.000 ευρώ.

Αναδρομικά προβλέπονται και για περίπου 45.000 απόστρατους και χήρες αποστράτων, που λαμβάνουν μέρισμα από τα Μετοχικά Ταμεία των Ενόπλων Δυνάμεων.

Οι επιστροφές αφορούν κρατήσεις του νόμου 4093/2012, οι οποίες υπολογίζονταν στο άθροισμα κύριας σύνταξης και μερίσματος. Μετά τη μείωση της σχετικής κράτησης από το 2023 προέκυψαν επιστροφές ποσών για προηγούμενο χρονικό διάστημα.

Ήδη έχουν καταβληθεί αναδρομικά σε 3.120 δικαιούχους, ενώ τα ποσά μπορούν να φτάσουν έως και 4.400 ευρώ για περίπου 27 μήνες.

Προσαυξήσεις για παράλληλη ασφάλιση πριν από το 2016

Σημαντικές εκκρεμότητες υπάρχουν και για περίπου 200.000 συνταξιούχους που είχαν παράλληλη ασφάλιση πριν από τις 13 Μαΐου 2016.

Το ζήτημα αναμένεται να επιλυθεί με επέκταση της ισχύουσας ρύθμισης, ώστε να καλύψει και όσους αποχώρησαν πριν από την εφαρμογή του νόμου Κατρούγκαλου.

Στο προηγούμενο καθεστώς, η αξιοποίηση του παράλληλου χρόνου ήταν ιδιαίτερα περιορισμένη, με αποτέλεσμα πολλοί ασφαλισμένοι να μην λαμβάνουν την αντίστοιχη προσαύξηση.

Σε περιπτώσεις με περίπου 15 χρόνια παράλληλης ασφάλισης και υψηλές αποδοχές, η αύξηση της σύνταξης μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 300 έως 360 ευρώ τον μήνα.

Αναδρομικά και για εργαζόμενους συνταξιούχους

Αναδρομικά προβλέπονται επίσης για περίπου 40.000 εργαζόμενους συνταξιούχους.

Για κάθε έτος εργασίας μετά τη συνταξιοδότηση προβλέπεται προσαύξηση της σύνταξης με συντελεστή αναπλήρωσης 0,77% επί των αποδοχών από εργασία.

Για όσους εργάζονται ως ελεύθεροι επαγγελματίες, ο υπολογισμός γίνεται με βάση τις ασφαλιστικές εισφορές.

Τα αναδρομικά κυμαίνονται από 15 έως 85 ευρώ τον μήνα για διάστημα έως πέντε ετών, ανάλογα με τις αποδοχές και τις εισφορές.

Αυξήσεις στις συντάξεις χηρείας του Δημοσίου

Περίπου 8.500 δικαιούχοι συντάξεων χηρείας του Δημοσίου αναμένεται να δουν τη σύνταξή τους να επανέρχεται από το 35% στο 70%, μετά την ψήφιση της σχετικής νομοθετικής ρύθμισης.

Οι αυξήσεις εκτιμάται ότι θα κυμαίνονται από 150 έως 550 ευρώ μηνιαίως, ενώ θα ακολουθήσει και η καταβολή των αντίστοιχων αναδρομικών.

Αναδρομικά και για ειδικές κατηγορίες συνταξιούχων

Τέλος, το νέο πλαίσιο αφορά περίπου 30.000 συνταξιούχους ειδικών κατηγοριών δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων, οι οποίοι υπέστησαν αναπηρία άνω του 67% ή πλήρη ανικανότητα λόγω τρομοκρατικής ενέργειας που συνδέεται με την άσκηση των καθηκόντων τους.

Οι συντάξεις τους θα επανυπολογιστούν με βάση ειδικό καθεστώς, ώστε να διαμορφώνονται έως το 80% των συντάξιμων αποδοχών των εν ενεργεία λειτουργών των αντίστοιχων κατηγοριών.

Η μέση αύξηση υπολογίζεται περίπου στα 100 ευρώ μηνιαίως, ενώ οι δικαιούχοι θα λάβουν και τα αναδρομικά που προκύπτουν από τον νέο υπολογισμό.