Πάνω από 30 άτομα με σαλμονέλα στο νοσοκομείο της Λαμίας – Οι 12 πιο βαριά νοσηλεύονται

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Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα για την πηγή των αυξημένων κρουσμάτων σαλμονέλας στη Λαμία, με 30 ασθενείς να έχουν προσέλθει στο νοσοκομείο και 12 να νοσηλεύονται.

Η σαλμονέλα στη Λαμία έχει προκαλέσει συναγερμό στις υγειονομικές αρχές, καθώς μέσα σε λίγες ώρες αυξήθηκε σημαντικά ο αριθμός των πολιτών που εμφάνισαν έντονα συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Μέχρι το μεσημέρι, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, 30 ασθενείς είχαν προσέλθει στα επείγοντα του νοσοκομείου της πόλης, ενώ για 12 από αυτούς κρίθηκε αναγκαία η νοσηλεία.

Οι ασθενείς παρουσίασαν πυρετό, εμετούς και διάρροια, ενώ εργαστηριακές εξετάσεις στο Νοσοκομείο Λαμίας επιβεβαίωσαν την παρουσία σαλμονέλας. Παράλληλα, εκτιμάται ότι ο πραγματικός αριθμός των περιστατικών είναι μεγαλύτερος, καθώς αρκετοί πολίτες απευθύνθηκαν σε ιδιώτες γιατρούς, έλαβαν οδηγίες και παρέμειναν στα σπίτια τους.

Διαφορετικά καταστήματα, πιθανή κοινή προέλευση

Ένα από τα βασικά στοιχεία που εξετάζονται είναι ότι οι ασθενείς δεν γνωρίζονται μεταξύ τους και δεν είχαν καταναλώσει όλοι μαζί φαγητό στον ίδιο χώρο. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ανέφεραν ότι είχαν φάει σε διαφορετικά καταστήματα εστίασης της Λαμίας.

Η συγκεκριμένη εικόνα στρέφει την έρευνα προς το ενδεχόμενο τα καταστήματα να είχαν προμηθευτεί την ίδια μολυσμένη παρτίδα τροφίμου από κοινό προμηθευτή. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για πιθανή παρτίδα κοτόπουλου, χωρίς ωστόσο να έχει ακόμη εντοπιστεί και επιβεβαιωθεί η ακριβής πηγή της μόλυνσης.

Ενημερώθηκε ο ΕΟΔΥ και ξεκινούν έλεγχοι

Μετά την εργαστηριακή επιβεβαίωση των περιστατικών, το Νοσοκομείο Λαμίας ενημέρωσε άμεσα τον ΕΟΔΥ. Ο Οργανισμός, με τη σειρά του, διαβίβασε την ενημέρωση στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Φθιώτιδας.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες αναμένεται να ξεκινήσουν ελέγχους σε καταστήματα της περιοχής, προκειμένου να διαπιστωθεί ποιο προϊόν συνδέεται με τα κρούσματα, από πού προήλθε και σε ποια σημεία διατέθηκε.

Ανησυχία για πιθανή διανομή και εκτός Λαμίας

Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί το ενδεχόμενο η ύποπτη παρτίδα να μην περιορίστηκε μόνο στην αγορά της Λαμίας. Εφόσον το προϊόν διανεμήθηκε από κοινό προμηθευτή και σε άλλες περιοχές, δεν αποκλείεται να έχει φτάσει και σε καταστήματα εκτός της πόλης.

Για τον λόγο αυτό, η αναζήτηση του προμηθευτή θεωρείται κρίσιμη, ώστε να χαρτογραφηθεί η διαδρομή του προϊόντος και, εφόσον εντοπιστεί η μολυσμένη παρτίδα, να αποσυρθεί άμεσα από την αγορά.

Συνεχίζεται η διερεύνηση της πηγής

Η έρευνα επικεντρώνεται πλέον στη σύνδεση των περιστατικών με τα καταστήματα όπου είχαν καταναλώσει φαγητό οι ασθενείς και στα στοιχεία των προμηθευτών τους. Παράλληλα, οι υγειονομικές υπηρεσίες καλούνται να εξακριβώσουν εάν τα κρούσματα προέρχονται από μία μόνο παρτίδα ή από ευρύτερη αλυσίδα διανομής.

Μέχρι την ολοκλήρωση των ελέγχων, η αναφορά σε μολυσμένο κοτόπουλο παραμένει πιθανό σενάριο και όχι οριστικό εύρημα, ενώ οι αρμόδιες αρχές επιχειρούν να εντοπίσουν την ακριβή πηγή του προβλήματος.