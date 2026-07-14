Νέες αλλαγές σε δημοτικά σχολεία – Αντιδράσεις για τις συγχωνεύσεις τμημάτων

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Νέες αντιδράσεις προκαλούν οι αποφάσεις για συγχωνεύσεις σχολικών τμημάτων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση της Α΄ Αθήνας, με τον αιρετό του ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας, Τάκη Ρουμπή, να κάνει λόγο για συνέχιση μιας πολιτικής που, όπως υποστηρίζει, υποβαθμίζει τη δημόσια εκπαίδευση και δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στον προγραμματισμό των σχολικών μονάδων.

Σε ανακοίνωσή του, ο κ. Ρουμπής αναφέρει ότι, λίγες μόλις ημέρες μετά τις πρώτες αποφάσεις για συγχωνεύσεις τμημάτων, εκδόθηκε νέα απόφαση που επεκτείνει τις αλλαγές σε ακόμη τρία δημοτικά σχολεία της Α΄ Αθήνας. Παράλληλα, εκφράζει έντονο προβληματισμό για τον χρόνο λήψης των αποφάσεων, μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού, όταν –όπως επισημαίνει– σχολεία, εκπαιδευτικοί και γονείς δεν έχουν ουσιαστική δυνατότητα ενημέρωσης ή αντίδρασης.

Αναλυτικά η ανακοίνωσή του:

Πριν ακόμα στεγνώσει το μελάνι για τις συγχωνεύσεις τμημάτων, με την απόφαση της 3ης Ιουλίου στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας, νέα απόφαση εκδόθηκε, στις 13 Ιουλίου, με την οποία συγχωνεύονται τμήματα στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Καισαριανής (Β΄ τάξη), στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών (Δ΄ τάξη) και το 9ο Δημοτικό Σχολείο Δάφνης (μετά τη ΣΤ΄ τάξη και μία ακόμα τάξη, αυτή τη φορά, και συγκεκριμένα η Δ΄τάξη).

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Το γεγονός ότι τέτοιες αποφάσεις λαμβάνονται μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού, όταν τα σχολεία είναι κλειστά και οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς δεν έχουν ουσιαστική δυνατότητα ενημέρωσης, διαβούλευσης ή αντίδρασης, προκαλεί εύλογα ερωτήματα.

Αρχικά ανακοινώθηκαν συγχωνεύσεις σε πέντε σχολικές μονάδες της Α΄ Αθήνας. Λίγες ημέρες αργότερα ακολουθεί νέα απόφαση για τρία ακόμα σχολεία. Κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει αν θα υπάρξουν και άλλες αντίστοιχες παρεμβάσεις τις επόμενες ημέρες. Η μέθοδος αυτή, πέρα από την προφανή αναστάτωση που προκαλεί, υπονομεύει κάθε έννοια έγκαιρου εκπαιδευτικού σχεδιασμού και προγραμματισμού της νέας σχολικής χρονιάς.

Οι συγχωνεύσεις τμημάτων δεν αποτελούν μια απλή διοικητική πράξη. Επηρεάζουν άμεσα τη λειτουργία των σχολείων και ενισχύουν το αίσθημα ανασφάλειας και απαξίωσης που βιώνει, το τελευταίο διάστημα, η εκπαιδευτική κοινότητα.

Η ανακοίνωση αποσπασματικών συγχωνεύσεων, μέσα στο καλοκαίρι, δημιουργεί την εικόνα μιας πολιτικής που αντιμετωπίζει τη δημόσια εκπαίδευση με αποκλειστικά λογιστικά κριτήρια. Αντί για ουσιαστικό σχεδιασμό και έγκαιρη στελέχωση των σχολείων, επιλέγεται η σταδιακή συρρίκνωση των τμημάτων και η εξοικονόμηση προσωπικού, αδιαφορώντας για τις εκπαιδευτικές και παιδαγωγικές συνέπειες.

Η τακτική της σταδιακής ανακοίνωσης συγχωνεύσεων, σχολείο το σχολείο και απόφαση την απόφαση, δημιουργεί εύλογη ανησυχία στην εκπαιδευτική κοινότητα. Πρόκειται για μια τακτική που θυμίζει «μαρτύριο της σταγόνας», καθώς οι σχολικές μονάδες πληροφορούνται αποσπασματικά αποφάσεις που μεταβάλλουν τον προγραμματισμό τους.

Οι συγχωνεύσεις τμημάτων δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως μια απλή αριθμητική διαδικασία. Η δημιουργία πολυπληθών τμημάτων, κυρίως με τον ανώτατο επιτρεπόμενο αριθμό μαθητών, υποβαθμίζει τις μορφωτικές συνθήκες, δυσχεραίνει το παιδαγωγικό έργο των εκπαιδευτικών και περιορίζει τις δυνατότητες ουσιαστικής στήριξης όλων των μαθητών και των μαθητριών, ιδιαίτερα εκείνων που έχουν αυξημένες εκπαιδευτικές ανάγκες.

Οι συγχωνεύσεις αποτυπώνουν μια πολιτική αντιμετώπισης των εκπαιδευτικών αναγκών με όρους δημοσιονομικής διαχείρισης και εξοικονόμησης προσωπικού, αντί με κριτήριο τις μορφωτικές ανάγκες των παιδιών και την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων.

Οι αποφάσεις που επηρεάζουν τη λειτουργία των σχολείων δεν μπορούν να λαμβάνονται ερήμην όσων καλούνται να τις εφαρμόσουν και η δημόσια εκπαίδευση δεν μπορεί να σχεδιάζεται με αιφνιδιασμούς. Η διαφάνεια στις διαδικασίες και ο σεβασμός προς την εκπαιδευτική κοινότητα είναι εκ των ων ουκ άνευ!

Το Υπουργείο Παιδείας και η Διεύθυνση Π.Ε. Α΄ Αθήνας να σταματήσουν, επιτέλους, τις αποσπασματικές αποφάσεις συγχωνεύσεων και να διασφαλίσουν συνθήκες που να υπηρετούν το δικαίωμα όλων των παιδιών σε μια ποιοτική δημόσια εκπαίδευση.