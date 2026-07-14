ΑΔΕΔΥ: Στάση εργασίας στο Δημόσιο – Αντιδράσεις στην άρση της μονιμότητας

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Η ΑΔΕΔΥ προκήρυξε πανελλαδική στάση εργασίας για σήμερα , Τρίτη 14 Ιουλίου, καλώντας τους δημόσιους υπαλλήλους σε συγκέντρωση στα Προπύλαια και πορεία προς τη Βουλή.

Πανελλαδική στάση εργασίας για όλους τους δημόσιους υπαλλήλους προκήρυξε η ΑΔΕΔΥ για σήμερα, Τρίτη 14 Ιουλίου, εκφράζοντας την αντίθεσή της στις αλλαγές που προωθούνται σχετικά με τη μονιμότητα στο Δημόσιο στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Συνομοσπονδίας, η στάση εργασίας θα πραγματοποιηθεί από τις 11:00 έως τη λήξη του ωραρίου, ενώ παράλληλα απευθύνεται κάλεσμα για μαζική συμμετοχή στη συγκέντρωση που έχει προγραμματιστεί στις 12:00 στα Προπύλαια. Μετά τη συγκέντρωση θα ακολουθήσει πορεία προς τη Βουλή, στην οποία αναμένεται να συμμετάσχουν και φοιτητικοί σύλλογοι.

Η ΑΔΕΔΥ τονίζει ότι η κινητοποίηση εντάσσεται στον ευρύτερο αγώνα για την υπεράσπιση της μόνιμης και σταθερής εργασίας στο Δημόσιο, καθώς και για τη διεκδίκηση καλύτερων μισθολογικών και εργασιακών συνθηκών για τους δημοσίους υπαλλήλους.

Στην ανακοίνωσή της υπογραμμίζει ακόμη πως οι εργαζόμενοι διεκδικούν πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς, αντιτίθενται σε μέτρα που, όπως αναφέρει, περιορίζουν τα εργασιακά δικαιώματα και υπερασπίζονται τον δημόσιο χαρακτήρα της Παιδείας και της Υγείας, καλώντας σε μαζική συμμετοχή στις κινητοποιήσεις.