Φωτιά σε βρεφονηπιακό σταθμό: «Καμπανάκι» για την ασφάλεια των παιδιών

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Προκύπτουν σοβαρά ερωτήματα για τις συνθήκες ασφάλειας στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς της Νέας Ιωνίας, μετά τις καταγγελίες που ήρθαν στο φως σχετικά με φωτιά που εκδηλώθηκε στον 2ο Βρεφονηπιακό Σταθμό.

Η δημοτική παράταξη «Εκτός Σχεδίου – Αριστερή Ριζοσπαστική Κίνηση Νέας Ιωνίας», επικαλούμενη τις αναφορές του Συλλόγου Εργαζομένων και της Ένωσης Γονέων, υποστηρίζει ότι το περιστατικό αναδεικνύει χρόνιες ελλείψεις στις υποδομές και στην πυρασφάλεια, ενώ ασκεί κριτική στη δημοτική αρχή για τον τρόπο διαχείρισης της υπόθεσης.

Στην ανακοίνωσή της, η παράταξη κάνει λόγο για ακατάλληλες κτιριακές εγκαταστάσεις, παλαιωμένο εξοπλισμό, ελλείψεις σε μέτρα πυροπροστασίας και απουσία δημόσιας ενημέρωσης μετά το συμβάν, ζητώντας την άμεση λήψη μέτρων για την προστασία παιδιών και εργαζομένων, καθώς και συνολικό έλεγχο της ασφάλειας σε όλους τους παιδικούς σταθμούς και τα σχολικά κτίρια του δήμου.

Αναλυτικά η ανακοίνωσή της:

Η ασφάλεια των παιδιών στους παιδικούς σταθμούς είναι ευθύνη του Δήμου

Οι αποκαλύψεις για τη φωτιά στον 2ο Βρεφονηπιακό Σταθμό Νέας Ιωνίας προκαλούν εύλογη ανησυχία. Οι καταγγελίες του Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου και της Ένωσης Γονέων αναδεικνύουν ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό, αλλά και μια σειρά προβλημάτων που δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως μεμονωμένα γεγονότα.

Καταρχάς, ο χώρος του 2ου Νηπιαγωγείου είναι πολλαπλώς ακατάλληλος: παιδαγωγικά, καθώς αποτελείται από δύο πολύ μικρούς χωρους και δε διαθέτει επαρκή αύλειο χώρο, αλλά και από πλευράς ασφάλειας, καθώς δεν υπάρχει έξοδος κινδύνου. Δεν είναι τυχαίο ότι εδώ και χρόνια υπάρχει διαρκές αίτημα για την μεταστέγασή του σε έναν ασφαλή, παιδαγωγικά κατάλληλο χώρο, ώστε να σταματήσει και η καθημερινή μεταφορά μέρους των νηπίων στην Αλσούπολη με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα παιδιά και τις οικογενένειές τους.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, το πλυντήριο στο οποίο εκδηλώθηκε η φωτιά παρουσίαζε προβλήματα εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα και είχε ζητηθεί η αντικατάστασή του χωρίς αποτέλεσμα. Η άμεση αντίδραση των εργαζομένων και η οργανωμένη εκκένωση του σταθμού διασφάλισαν την προστασία των παιδιών. Την ίδια στιγμή, όμως, γεννώνται σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τη μη κλήση της Πυροσβεστικής για αυτοψία, την έλλειψη πυρανίχνευσης στον συγκεκριμένο χώρο και τη συνολική κατάσταση των υποδομών.

Ιδιαίτερα προβληματικό είναι και το γεγονός ότι, ενώ το περιστατικό συνέβη πριν από περίπου δεκαπέντε ημέρες, η δημοτική αρχή δεν προχώρησε σε καμία δημόσια ενημέρωση. Η στάση αυτή δίνει την εικόνα μιας προσπάθειας να υποβαθμιστεί ή να αποσιωπηθεί ένα τόσο σοβαρό συμβάν, αντί να υπάρξει άμεση ενημέρωση.

Το περιστατικό αυτό έρχεται να προστεθεί στις διαχρονικές προειδοποιήσεις των εργαζομένων για παλαιωμένο εξοπλισμό, ελλείψεις στην πυρασφάλεια, προβλήματα στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και ανεπαρκή συντήρηση των δημοτικών κτιρίων.

Η κατάσταση αυτή αποτελεί πολιτική επιλογή. Η δημοτική αρχή έχει επιλέξει να κινηθεί μέσα στο πλαίσιο της χρόνιας υποχρηματοδότησης των δήμων, χωρίς να συγκρουστεί με αυτή την πολιτική και χωρίς να θέσει ως προτεραιότητα την ασφάλεια και την αναβάθμιση των παιδικών σταθμών και των σχολικών υποδομών.

Ως Εκτός Σχεδίου θα βρεθούμε στο πλευρό των εργαζομένων, των γονέων και των κατοίκων της πόλης, στηρίζοντας τις διεκδικήσεις τους για ασφαλείς και σύγχρονους παιδικούς σταθμούς και σχολικές υποδομές.

Ζητάμε:

• Την άμεση αντικατάσταση όλων των παλιών και επικίνδυνων ηλεκτρικών συσκευών.

• Τον άμεσο έλεγχο όλων των παιδικών σταθμών και των σχολικών κτιρίων για ζητήματα πυρασφάλειας, ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και γενικότερα ασφάλειας των υποδομών.

• Τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας παιδιών και εργαζομένων.

• Την ουσιαστική εκπαίδευση του προσωπικού για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.