ΟΠΣΥΔ: Τι πρέπει να προσέξουν οι υποψήφιοι στους φακέλους τους – Οι βασικές επισημάνσεις για τους πίνακες

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Έως τις 15 Ιουλίου οι υποψήφιοι των προκηρύξεων 1ΓΕ/2026 και 2ΓΕ/2026 μπορούν να προεπισκοπήσουν τα στοιχεία του φακέλου τους στο ΟΠΣΥΔ και, όπου απαιτείται, να υποβάλουν αίτημα επανεξέτασης για τυχόν λάθη.

Παραμένουν ανοιχτοί οι ηλεκτρονικοί φάκελοι στο ΟΠΣΥΔ για τους υποψηφίους των πινάκων εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής, προκειμένου να πραγματοποιήσουν προεπισκόπηση των στοιχείων τους και να ελέγξουν την ορθότητά τους.

Με αφορμή την έναρξη της διαδικασίας, ο εκπαιδευτικός Μάρκος Τζήμας (ΠΕ70 ΕΑΕ) δημοσίευσε ενημερωτικές επισημάνσεις, διευκρινίζοντας τι μπορούν και τι δεν μπορούν να κάνουν οι υποψήφιοι κατά το τριήμερο ελέγχου των φακέλων.

Σύμφωνα με τις επισημάνσεις, δεν υπάρχει δυνατότητα νέας μεταφόρτωσης δικαιολογητικών ή προσθήκης νέων στοιχείων. Οι υποψήφιοι μπορούν μόνο να ελέγξουν εάν έχουν καταχωριστεί σωστά τα δικαιολογητικά που είχαν ήδη υποβάλει. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί λάθος κατά την καταχώριση από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης, προβλέπεται η υποβολή αιτήματος επανεξέτασης.

Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι η ένδειξη «Διεκπεραιωμένο» με πράσινο σημάδι σημαίνει πως το αίτημα έχει εξεταστεί και είτε έγινε δεκτό είτε απορρίφθηκε. Σε περίπτωση απόρριψης εμφανίζεται και η σχετική αιτιολογία.

ΑΣΕΠ- Άνοιξε το ΟΠΣΥΔ για διορθώσεις, τι πρέπει να κάνουν οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί των προκηρύξεων 1ΓΕ/2026 και 2ΓΕ/2026

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στις περιπτώσεις όπου έχουν καταχωριστεί περισσότερα προσόντα από όσα πραγματικά διαθέτει ένας υποψήφιος, καθώς επισημαίνεται ότι αυτό μπορεί να επιφέρει κυρώσεις σε μεταγενέστερο στάδιο.

Όσον αφορά την προϋπηρεσία, διευκρινίζεται ότι τα μόρια θα αποδοθούν από το ΑΣΕΠ με την έκδοση των προσωρινών πινάκων, ενώ στο παρόν στάδιο εμφανίζονται μόνο οι μήνες υπηρεσίας.

Επισημαίνεται ακόμη ότι εάν κάποιο δικαιολογητικό είχε αναρτηθεί σε λανθασμένο σημείο και δεν λήφθηκε υπόψη, η ευθύνη βαρύνει τον ίδιο τον υποψήφιο και όχι τον υπάλληλο που προχώρησε στον έλεγχο.

Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι για τα σεμινάρια και γενικότερα για τα δικαιολογητικά ήταν απαραίτητη η αναγραφή των ημερομηνιών έναρξης και λήξης, ενώ οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης δεν έχουν τη δυνατότητα να τροποποιούν στοιχεία στο ΟΠΣΥΔ. Για τεχνικά ζητήματα οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στην ομάδα διαχείρισης του συστήματος.

Στις επισημάνσεις αναφέρεται επίσης ότι οι φάκελοι ανατέθηκαν προς έλεγχο σε τυχαίες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και όχι απαραίτητα στη Διεύθυνση όπου ανήκει κάθε υποψήφιος.

Τέλος, σημειώνεται ότι οι προσωρινοί πίνακες αναμένονται μέσα στον Αύγουστο, ενώ στη συνέχεια θα ανοίξει η πλατφόρμα του ΑΣΕΠ για την υποβολή ενστάσεων. Υπενθυμίζεται ακόμη ότι η συγκεκριμένη διαδικασία προσωρινού ανοίγματος των φακέλων αποτελεί πάγια διαδικασία και δεν σχετίζεται με κάποιο έκτακτο γεγονός της φετινής χρονιάς.