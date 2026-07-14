Νέα προκήρυξη ΑΣΕΠ: Άνοιξαν οι αιτήσεις

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Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για την προκήρυξη 5Κ/2026 του ΑΣΕΠ, η οποία αφορά την πλήρωση 51 μόνιμων θέσεων και θέσεων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) σε δημόσιες υπηρεσίες και νομικά πρόσωπα του Δημοσίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΑΣΕΠ, ενώ η Αρχή υπενθυμίζει ότι η έγκαιρη οριστικοποίηση της αίτησης και η σωστή πληρωμή του παραβόλου αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία.

Η προκήρυξη 5Κ/2026 αφορά την κάλυψη συνολικά 51 θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατηγοριών Πανεπιστημιακής (ΠΕ), Τεχνολογικής (ΤΕ) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4765/2021.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και η προθεσμία ξεκίνησε τη Δευτέρα 13 Ιουλίου 2026 στις 08:00, ενώ ολοκληρώνεται την Τρίτη 28 Ιουλίου 2026 στις 14:00.

ΑΣΕΠ: Ξεκινούν οι αιτήσεις για μόνιμες προσλήψεις στο Δημόσιο

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η έκδοση και πληρωμή ηλεκτρονικού παραβόλου ύψους 15 ευρώ μέσω της υπηρεσίας e-Παράβολο. Το ΑΣΕΠ επισημαίνει ότι η αίτηση θεωρείται ολοκληρωμένη μόνο μετά την επιλογή «Οριστικοποίηση» και εφόσον ο 20ψήφιος κωδικός του παραβόλου εμφανίζεται σε κατάσταση «ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ». Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί ώστε ο κωδικός παραβόλου που πληρώνεται να είναι ο ίδιος με αυτόν που έχει δηλωθεί στην ηλεκτρονική αίτηση.

Παράλληλα, το ΑΣΕΠ διευκρινίζει ότι τα απαραίτητα δικαιολογητικά δεν υποβάλλονται μαζί με την αίτηση συμμετοχής, αλλά θα κατατεθούν ηλεκτρονικά σε μεταγενέστερο στάδιο, πριν από την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων και μετά από σχετική ανακοίνωση της Αρχής.

Η Ανεξάρτητη Αρχή συνιστά στους υποψηφίους να μην περιμένουν την τελευταία ημέρα για την υποβολή της αίτησής τους, καθώς ενδεχόμενη αυξημένη κίνηση στο πληροφοριακό σύστημα ή προβλήματα σύνδεσης στο διαδίκτυο μπορεί να δυσχεράνουν ή να καταστήσουν αδύνατη την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Για τεχνικά ζητήματα που αφορούν την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΑΣΕΠ, ενώ για γενικές πληροφορίες σχετικά με την προκήρυξη λειτουργεί το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών. Παράλληλα, το ΑΣΕΠ καλεί τους υποψηφίους να συμβουλεύονται τις Συχνές Ερωτήσεις και τα εγχειρίδια χρήσης που είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του πριν επικοινωνήσουν με τις υπηρεσίες του.