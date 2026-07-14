Αυτή είναι η νέα προθεσμία για τις φορολογικές δηλώσεις

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Μέχρι και τις 24 Ιουλίου η προθεσμία για τις φορολογικές δηλώσεις

Η προθεσμία για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων έχει πάρει παράταση μέχρι και τις 24 Ιουλίου, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΑΑΔΕ

Λαμβάνοντας υπόψη ότι μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί σχεδόν 6.200.000 αρχικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και 300.000 δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων ο εναπομένων χρόνος κρίνεται επαρκής για την ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των δηλώσεων».

Δείτε εδώ τον αναλυτικό οδηγό της ΑΑΔΕ για τη συμπλήρωση του Ε1, με όλους τους κωδικούς που πρέπει να προσέξετε:

Πώς θα διορθώσετε λάθη

Οι φορολογούμενοι έχουν το δικαίωμα να διορθώσουν λάθη ή παραλείψεις στις φορολογικές δηλώσεις μέσω της υποβολής τροποποιητικών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ.

Η τροποποιητική δήλωση υποβάλλεται χωρίς κυρώσεις, καθώς επέχει θέση αρχικής δήλωσης, εφόσον υποβληθεί μέχρι και την Τετάρτη 15/7/2026.

Πρώτο βήμα είναι ο έλεγχος της προεκκαθαρισμένης δήλωσης που υποβλήθηκε αυτόματα στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), στη διαδρομή Εφαρμογές > Δημοφιλείς Εφαρμογές > Δήλωση ΦΕΦΠ (Ε1-Ε2-Ε3) > Είσοδος στην Εφαρμογή, επιλέγοντας ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2026, με χρήση των προσωπικών τους κωδικών TaxisNET.

Με την είσοδο του ο φορολογούμενος μπορεί να προσθέσει στοιχεία που είχαν παραλειφθεί, να διορθώσει αριθμητικά δεδομένα ή να συμπληρώσει κωδικούς που επηρεάζουν τον υπολογισμό του φόρου, χωρίς να απαιτείται νέα πλήρης υποβολή της δήλωσης

Σημειώνεται πως φέτος η ΑΑΔΕ προχώρησε στην οριστικοποίηση 889.036 προεκκαθαρισμένων δηλώσεων φόρου εισοδήματος, περίπου 20% περισσότερες από πέρυσι, για 999.523 φυσικά πρόσωπα.

Τι να προσέξετε στις τροποποιητικές

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και για τα αναδρομικά του 2024. Η ΑΑΔΕ έχει ανοίξει στην πλατφόρμα myAADE την εφαρμογή για την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων που αφορούν αναδρομικές αποδοχές μισθών και συντάξεων του έτους 2024, με προθεσμία έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Τα ποσά αυτά μπορεί να εμφανίζονται στο ενημερωτικό εισοδημάτων του 2026 για τα εισοδήματα του 2025, αλλά πρέπει να δηλωθούν ξεχωριστά στο φορολογικό έτος στο οποίο ανάγονται και όχι στο έτος καταβολής.