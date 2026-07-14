Στο επίκεντρο οι συγχωνεύσεις νηπιαγωγείων: Αντιδράσεις και αιχμές κατά του Υπουργείου Παιδείας

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Έντονη αντίδραση στις συγχωνεύσεις νηπιαγωγείων στη Νέα Ιωνία εκφράζει η δημοτική παράταξη «Εκτός Σχεδίου – Αριστερή Ριζοσπαστική Κίνηση στη Νέα Ιωνία», καταγγέλλοντας ότι οι αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας οδηγούν σε υποβάθμιση της δημόσιας προσχολικής εκπαίδευσης.

Η παράταξη υποστηρίζει ότι η δημιουργία μεγαλύτερων τμημάτων θα επιβαρύνει τόσο την εκπαιδευτική διαδικασία όσο και τις συνθήκες εργασίας των νηπιαγωγών, ενώ εκφράζει ανησυχία για τις επιπτώσεις στην ασφάλεια και την καθημερινότητα των παιδιών.

Παράλληλα, η «Εκτός Σχεδίου – Αριστερή Ριζοσπαστική Κίνηση στη Νέα Ιωνία» ασκεί κριτική και στη δημοτική αρχή, υποστηρίζοντας ότι δεν ανέλαβε ουσιαστικές πρωτοβουλίες για να αποτρέψει την εφαρμογή των συγχωνεύσεων, παρά την ομόφωνη αντίθεση του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην ανακοίνωσή της καλεί σε ενίσχυση της δημόσιας εκπαίδευσης με περισσότερη χρηματοδότηση, μικρότερα τμήματα, περισσότερους εκπαιδευτικούς και σύγχρονες σχολικές υποδομές, απορρίπτοντας τις συγχωνεύσεις ως μέτρο δημοσιονομικής εξοικονόμησης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Για τις συγχωνεύσεις των νηπιαγωγείων στον δήμο μας

Το Υπουργείο Παιδείας αιφνιδιαστικά και εντός καλοκαιριού (ΦΕΚ 3625Β/19-06-2026) προχώρησε σε εκτεταμένες συγχωνεύσεις νηπιαγωγείων στη Νέα Ιωνία. Πιο συγκεκριμένα, τα εξής επτά νηπιαγωγεία συγχωνεύονται σε τρία: 2ο και 13ο εφεξής τριθέσιο2ο , 5ο και 15ο εφεξής τριθέσιο 5ο, 3ο ,19ο και 22ο εφεξής 5θέσιο 3ο.

Η κυβέρνηση και το υπουργείο, χρησιμοποιώντας -ανάμεσα σε άλλα- και το επιχείρημα της μείωσης των γεννήσεων, υποβιβάζει τις υπάρχουσες σχολικές μονάδες. Το αποτέλεσμα είναι να δημιουργηθούν υπερπληθή τμήματα νηπίων ή και προνηπίων, 23 ή και 25 παιδιών, υποβαθμίζοντας την παιδαγωγική καθημερινότητα παιδιών και κάνοντας ακόμα ποιο δύσκολο το έργο των νηπιαγωγών που θα πρέπει να διαχειριστούν τα τμήματα αυτά, προσπαθώντας να βάλουν τις ανάγκες του κάθε παιδιού μπροστά.

Οι συγχωνεύσεις αυτές δεν γίνονται σε μια «κανονική» περίοδο. Έρχονται να προστεθούν σε μια ήδη δύσκολη κατάσταση για τα σχολεία της πόλης, με

• χρόνια υποχρηματοδότηση,

• κατάργηση των σχολικών επιτροπών,

• ελλείψεις σε έργα συντήρησης και σοβαρά κτιριακά προβλήματα,

• αίθουσες container,

• σημαντικά κενά σε εκπαιδευτικούς, ιδιαίτερα στην παράλληλη στήριξη.

Ενώ υπαρκτός είναι και ο κίνδυνος μείωσης των οργανικών θέσεων των νηπιαγωγών και περαιτέρω αύξησης του αριθμού των παιδιών ανά τμήμα. Αντί να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα, η κυβέρνηση επιλέγει να τα οξύνει ακόμη περισσότερο.

Για μία ακόμη φορά παιδιά και νηπιαγωγοί μετατρέπονται σε αριθμούς σε λογιστικά φύλλα έτσι ώστε να εξυπηρετηθεί το δόγμα των μειωμένων κοινωνικών δαπανών. Αντιμετωπίζουν τις ανάγκες των παιδιών για σύγχρονες υποδομές και επαρκή εκπαιδευτικό προσωπικό σαν κόστος που πρέπει να μειωθεί και τους μαθητές σαν αριθμούς που μπορούν απλά να αθροίζονται ή και να στοιβάζονται. Την ίδια στιγμή οι δαπάνες για την εξυπηρέτηση των αναγκών της πολεμικής οικονομίας εκτοξεύονται, μαζί με την αντίστοιχη ρητορική για την εξυπηρέτηση της εθνικής ασφάλειας και των αναγκών της εθνικής άμυνας.

Παρά την ομόφωνη καταδίκη των συγχωνεύσεων από το Δημοτικό Συμβούλιο, η διοίκηση του Δήμου επιλέγει τον ρόλο του παθητικού θεατή και του τοπικού “τροχονόμου” των κυβερνητικών περικοπών.

Η άρνησή της να συγκρουστεί και να μπλοκάρει τις αποφάσεις του Υπουργείου ισοδυναμεί με έμμεση στήριξη και αποδοχή. Μαζί, κεντρικό και τοπικό κράτος, θυσιάζουν την ασφάλεια των νηπίων και τα δικαιώματα των εκπαιδευτικών στον βωμό του κόστους-οφέλους.

Ας το πούμε καθαρά: τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών δεν είναι στήλη σε λογιστικό φύλλο.

Καταγγέλλουμε την πολιτική συμπόρευση της δημοτικής αρχής με το Υπουργείο Παιδείας, του οποίου είναι ο πιο πιστός και πιο καλός σύμμαχος.

Οι ανάγκες των παιδιών απαιτούν ακριβώς το αντίθετο: περισσότερα σχολεία, περισσότερους εκπαιδευτικούς, μικρότερα τμήματα, γενναία χρηματοδότηση και ουσιαστική στήριξη της δημόσιας εκπαίδευσης.