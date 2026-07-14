Ανατροπή με τις βάσεις 2026: Πότε θα ανακοινωθούν τελικά;

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Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την ανακοίνωση των Βάσεων Εισαγωγής 2026, με το υπουργείο Παιδείας να επιδιώκει την έκδοση των αποτελεσμάτων νωρίτερα από πέρυσι.

Οι πρώτες εκτιμήσεις για την πορεία των βάσεων δείχνουν ότι η φετινή εικόνα θα διαφοροποιηθεί σημαντικά ανά Επιστημονικό Πεδίο, καθώς οι επιδόσεις των υποψηφίων στα βασικά εξεταζόμενα μαθήματα διαμορφώνουν διαφορετικές τάσεις σε Ανθρωπιστικές, Πολυτεχνικές, Ιατρικές και Οικονομικές σχολές.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, καταβάλλεται προσπάθεια ώστε οι Βάσεις Εισαγωγής να ανακοινωθούν μία ή δύο ημέρες νωρίτερα σε σχέση με την περσινή διαδικασία. Όπως ανέφερε, στόχος είναι τα αποτελέσματα να δημοσιοποιηθούν πριν από το τέλος Ιουλίου, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο να ανακοινωθούν πριν από τις 28 Ιουλίου.

Πώς διαμορφώνονται οι βάσεις 2026: Οι εκτιμήσεις ανά επιστημονικό πεδίο

Με τα έως τώρα δεδομένα, οι δύο πιθανότερες ημερομηνίες για την ανακοίνωση των βάσεων είναι η Πέμπτη 23 Ιουλίου και η Παρασκευή 24 Ιουλίου, χωρίς ωστόσο να έχει ληφθεί ακόμη η οριστική απόφαση.

Η πρώτη αποτίμηση των στατιστικών στοιχείων των Πανελλαδικών Εξετάσεων δείχνει ότι η φετινή χρονιά δεν οδηγεί σε οριζόντια άνοδο ή πτώση των βάσεων, αλλά σε διαφορετικές τάσεις ανά επιστημονικό πεδίο. Καθοριστικό ρόλο αναμένεται να διαδραματίσουν οι μεγάλες διαφοροποιήσεις στις επιδόσεις συγκεκριμένων μαθημάτων, με τη σημαντική άνοδο στη Φυσική να ευνοεί κυρίως τα 2ο και 3ο Επιστημονικά Πεδία, ενώ η αισθητή πτώση στην Οικονομία (ΑΟΘ) αναμένεται να επηρεάσει αρνητικά το 4ο Πεδίο.

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1ο Επιστημονικό Πεδίο: Πιθανή σταθερότητα ή ήπια πτώση

Στις Ανθρωπιστικές Σπουδές, η χαμηλότερη επίδοση των υποψηφίων στα Αρχαία Ελληνικά περιορίζει τον αριθμό όσων συγκεντρώνουν υψηλές βαθμολογίες, σε αντίθεση με την Ιστορία όπου καταγράφεται μικρή βελτίωση. Στα Λατινικά και τη Νεοελληνική Γλώσσα οι μεταβολές είναι περιορισμένες.

Η εικόνα αυτή οδηγεί στην εκτίμηση ότι οι βάσεις στις Νομικές Σχολές θα κινηθούν κοντά στα περσινά επίπεδα ή θα παρουσιάσουν μικρή υποχώρηση. Αντίστοιχη τάση αναμένεται και σε αρκετά τμήματα Ψυχολογίας, Φιλολογίας και Διεθνών Σπουδών.

Βάσεις 2026: Οι τελευταίες εκτιμήσεις για όλα τα Επιστημονικά Πεδία

2ο Επιστημονικό Πεδίο: Ισχυρή άνοδος στις Πολυτεχνικές

Το 2ο Επιστημονικό Πεδίο εμφανίζει τη μεγαλύτερη βελτίωση στις φετινές εξετάσεις. Στα Μαθηματικά αυξήθηκαν σημαντικά οι αριστούχοι, ενώ στη Φυσική καταγράφεται θεαματική άνοδος, καθώς οι υποψήφιοι με βαθμολογία άνω του 19 αυξήθηκαν από 723 το 2025 σε 2.953 το 2026.

Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να ενισχύσει τον ανταγωνισμό για τις υψηλόβαθμες Πολυτεχνικές Σχολές, όπως οι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, οι Μηχανολόγοι, οι Πολιτικοί Μηχανικοί, οι Αρχιτέκτονες, αλλά και τα ισχυρά τμήματα Πληροφορικής. Θετική συμβολή στη διαμόρφωση υψηλών μορίων αναμένεται να έχει και η καλύτερη εικόνα στη Χημεία.

3ο Επιστημονικό Πεδίο: Ανοδική πορεία για τις Ιατρικές

Στο πεδίο των Επιστημών Υγείας, η αισθητή βελτίωση στη Φυσική αντισταθμίζει τη μικρή πτώση που καταγράφηκε στη Βιολογία, ενώ τα υπόλοιπα μαθήματα κινούνται περίπου στα περσινά επίπεδα.

Η αύξηση των υποψηφίων με υψηλές επιδόσεις δημιουργεί προϋποθέσεις για άνοδο των βάσεων στις Ιατρικές Σχολές, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για ανοδικές τάσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Κρήτη, καθώς και σε Οδοντιατρικές, Φαρμακευτικές και τμήματα Βιοϊατρικών Επιστημών.

4ο Επιστημονικό Πεδίο: Η Οικονομία αλλάζει τα δεδομένα

Το πιο σύνθετο σκηνικό διαμορφώνεται στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο. Από τη μία πλευρά, τα Μαθηματικά παρουσίασαν τις καλύτερες επιδόσεις της τελευταίας δεκαετίας, με αισθητή μείωση των γραπτών κάτω από τη βάση και σημαντικά καλύτερη συνολική εικόνα.

Από την άλλη, το μάθημα της Οικονομίας (ΑΟΘ) εξελίχθηκε στο μεγαλύτερο «αγκάθι» των φετινών εξετάσεων, γεγονός που αναμένεται να περιορίσει τον αριθμό των υποψηφίων με υψηλά μόρια και να επηρεάσει πτωτικά αρκετές σχολές του πεδίου, παρά τη βελτίωση που καταγράφηκε στα υπόλοιπα βασικά μαθήματα.