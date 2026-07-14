Προσλήψεις αναπληρωτών – Διορισμοί εκπαιδευτικών: Αυτός είναι ο προγραμματισμός του Υπουργείου Παιδείας

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Νέοι μόνιμοι διορισμοί και προσλήψεις αναπληρωτών έως την έναρξη της σχολικής χρονιάς – Τι ανακοίνωσε η Σοφία Ζαχαράκη σε συνέντευξή της στη Ναυτερμπορική

Στον προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας για τους μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών, τις προσλήψεις αναπληρωτών και τα μέτρα στήριξης όσων υπηρετούν σε νησιωτικές και δυσπρόσιτες περιοχές αναφέρθηκε η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη.

Όπως δήλωσε, οι διαδικασίες για τη στελέχωση των σχολείων βρίσκονται σε εξέλιξη, με στόχο οι μόνιμοι διορισμοί να προηγηθούν των προσλήψεων αναπληρωτών, ώστε οι σχολικές μονάδες να είναι όσο το δυνατόν καλύτερα προετοιμασμένες για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Προσλήψεις αναπληρωτών έως τα τέλη Αυγούστου

Αναφερόμενη στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, η υπουργός σημείωσε ότι έχει ολοκληρωθεί η επικαιροποίηση των σχετικών πινάκων και πως οι προσλήψεις προγραμματίζεται να πραγματοποιηθούν έως τις 31 Αυγούστου ή το αργότερο την 1η Σεπτεμβρίου.

Στόχος, όπως ανέφερε, είναι οι αναπληρωτές να βρίσκονται εγκαίρως στις θέσεις τους, ώστε τα σχολεία να ξεκινήσουν τη λειτουργία τους με όσο το δυνατόν λιγότερα κενά.

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Πρώτα οι μόνιμοι διορισμοί

Η κ. Ζαχαράκη υπογράμμισε ότι πριν από τις προσλήψεις των αναπληρωτών θα προηγηθούν περίπου 5.500 νέοι μόνιμοι διορισμοί στην εκπαίδευση.

Παράλληλα, επισήμανε ότι από το 2019 μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί σχεδόν 50.000 μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών, κάνοντας λόγο για τη μεγαλύτερη ενίσχυση του μόνιμου προσωπικού των τελευταίων ετών.

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Μέτρα στήριξης για τους αναπληρωτές

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ζήτημα της στέγασης των αναπληρωτών που υπηρετούν σε νησιωτικές ή δυσπρόσιτες περιοχές.

Όπως ανέφερε, εφαρμόζεται το μέτρο της διπλής επιστροφής ενοικίου, ενώ προβλέπεται και μερική φοροαπαλλαγή για τους ιδιοκτήτες ακινήτων που εκμισθώνουν κατοικίες σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.

Πρόγραμμα δημιουργίας κατοικιών για εκπαιδευτικούς

Η υπουργός γνωστοποίησε επίσης ότι βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραμμα ανακαίνισης κατοικιών, με στόχο τη διάθεση διαμερισμάτων σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που υπηρετούν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους.

Όπως τόνισε, η πρωτοβουλία αποσκοπεί στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των εκπαιδευτικών και στη διευκόλυνση της παραμονής τους σε περιοχές όπου η εύρεση κατοικίας αποτελεί σημαντικό πρόβλημα.