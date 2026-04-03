Youth Pass: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τα 150 ευρώ – Ποιοί δικαιούνται το επίδομα

Άνοιξαν οι αιτήσεις για το Youth Pass των 150 ευρώ, με τους νέους να αποκτούν οικονομική ενίσχυση για πολιτισμό και τουρισμό.

Το Youth Pass ενεργοποιείται εκ νέου, δίνοντας τη δυνατότητα σε νέους να λάβουν οικονομική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ, με στόχο τη στήριξη της συμμετοχής τους σε πολιτιστικές και τουριστικές δραστηριότητες. Παράλληλα, η πρωτοβουλία ενισχύει την εγχώρια αγορά στους συγκεκριμένους τομείς.

Η διαδικασία αιτήσεων πραγματοποιείται ήδη μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά. Η ενεργοποίηση της πλατφόρμας σηματοδοτεί την έναρξη της διαδικασίας για τη χορήγηση της ενίσχυσης.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι του Youth Pass

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι φυσικά πρόσωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και πληρούν συγκεκριμένα ηλικιακά κριτήρια. Συγκεκριμένα, πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο ή το 19ο έτος της ηλικίας τους έως την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους από την αίτηση.

Ταυτόχρονα, δεν θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 20ό έτος της ηλικίας τους κατά την ίδια ημερομηνία. Η προϋπόθεση αυτή καθορίζει με σαφήνεια το ηλικιακό εύρος των δικαιούχων.

Η διαδικασία υποβολής της αίτησης

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας, με βασική προϋπόθεση την εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ), ώστε να επιβεβαιωθεί ο αριθμός κινητού τηλεφώνου του αιτούντος.

Εναλλακτικά, υπάρχει η δυνατότητα υποβολής της αίτησης και μέσω των ΚΕΠ, διευκολύνοντας όσους δεν επιθυμούν ή δεν μπορούν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία ψηφιακά.

Πώς καταβάλλεται η ενίσχυση των 150 ευρώ

Το ποσό των 150 ευρώ καταβάλλεται μέσω ψηφιακής χρεωστικής κάρτας. Η αποστολή των στοιχείων προς τα πιστωτικά ιδρύματα πραγματοποιείται έως και τις 31 Μαΐου, ενώ ενδέχεται να υπάρξει μικρή καθυστέρηση 1-2 εργάσιμων ημερών μέχρι την τελική πίστωση.

Οι δικαιούχοι ενημερώνονται από το πιστωτικό ίδρυμα ή τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό μέσω SMS ή email, το οποίο περιλαμβάνει σύνδεσμο για την ενεργοποίηση της κάρτας και την πρόσβαση στο ποσό.

Σε ποιες δαπάνες μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα χρήματα

Η οικονομική ενίσχυση μπορεί να αξιοποιηθεί για συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών που σχετίζονται με τον πολιτισμό και τον τουρισμό. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται δραστηριότητες όπως κινηματογράφος, θέατρο και επισκέψεις σε μουσεία.

Παράλληλα, τα χρήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μετακινήσεις με μέσα όπως τρένα, λεωφορεία και πλοία, καθώς και για τουριστικές υπηρεσίες, όπως διαμονή σε ξενοδοχεία ή αγορά ταξιδιωτικών πακέτων.