Νέο επίδομα ανεργίας: Τι θα ισχύσει για τους δικαιούχους

Προχωρά η εφαρμογή του νέου επιδόματος ανεργίας της ΔΥΠΑ, με αλλαγές στη διάρκεια και στο ύψος της ενίσχυσης.

Το επίδομα ανεργίας εισέρχεται σε νέα φάση, καθώς η ΔΥΠΑ προχωρά προς την καθολική εφαρμογή του νέου μοντέλου τακτικής επιδότησης. Το σύστημα έχει ήδη δοκιμαστεί σε πιλοτική βάση, με την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας να σηματοδοτεί την επόμενη φάση εφαρμογής.

Την ίδια στιγμή, εξελίσσεται η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της πιλοτικής εφαρμογής, προκειμένου να εξεταστούν πιθανές βελτιώσεις πριν από την πλήρη ενεργοποίηση του νέου πλαισίου.

Η μετάβαση στο νέο σύστημα επιδότησης

Η καθολική εφαρμογή του νέου μοντέλου βρίσκεται στην τελική ευθεία, ωστόσο δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί ο ακριβής χρόνος ενεργοποίησής του. Παράλληλα, αρμόδια στελέχη εξετάζουν τα δεδομένα της πιλοτικής φάσης.

ΑΝΑΤΡΟΠΗ με τις πληρωμές ΔΥΠΑ: Τι ανακοινώθηκε

Το νέο σύστημα θα αφορά αποκλειστικά όσους υποβάλουν αίτηση για επίδομα ανεργίας μετά την έναρξη ισχύος του, χωρίς να επηρεάζονται οι ήδη επιδοτούμενοι.

Οι βασικές προϋποθέσεις για τους δικαιούχους

Για τη χορήγηση του επιδόματος απαιτείται η λήξη ή καταγγελία της σύμβασης εργασίας, καθώς και η ιδιότητα του ανέργου κατά την υποβολή της αίτησης. Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό μητρώο της ΔΥΠΑ.

Παράλληλα, τίθενται συγκεκριμένες προϋποθέσεις ασφάλισης, ενώ αποκλείονται όσοι έχουν λάβει τακτική επιδότηση ανεργίας τα τελευταία τέσσερα έτη πριν από τη λύση της εργασιακής τους σχέσης.

Δώρο Πάσχα 2026 ΔΥΠΑ: Πότε πληρώνονται οι άνεργοι και πόσα θα πάρουν



Διάρκεια επιδότησης και τρόπος υπολογισμού

Η διάρκεια της επιδότησης κυμαίνεται από τρεις έως είκοσι τέσσερις μήνες, ανάλογα με το ασφαλιστικό ιστορικό του δικαιούχου και τις ημέρες ασφάλισης που έχουν πραγματοποιηθεί σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Ο υπολογισμός βασίζεται στον αριθμό των μηνών απασχόλησης, με διαφορετικούς συντελεστές για διαφορετικά επίπεδα προϋπηρεσίας, καθορίζοντας έτσι το συνολικό διάστημα επιδότησης.

Πώς διαμορφώνεται το ύψος του επιδόματος

Το νέο μοντέλο περιλαμβάνει ένα σταθερό μέρος, το οποίο καταβάλλεται σε όλους τους δικαιούχους και υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές πριν από τη λήξη της εργασιακής σχέσης. Το ποσό αυτό μειώνεται σταδιακά κατά τη διάρκεια της επιδότησης.

Παράλληλα, προβλέπεται και μεταβλητό μέρος, το οποίο προστίθεται υπό προϋποθέσεις και εξαρτάται από το ασφαλιστικό ιστορικό και το ύψος των αποδοχών του δικαιούχου.

Πρόσθετες παροχές και προσαυξήσεις

Στο πλαίσιο του νέου συστήματος προβλέπονται και πρόσθετες ενισχύσεις για συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων, όπως οικογένειες με εξαρτώμενα μέλη ή μονογονεϊκά νοικοκυριά.

Επιπλέον, προβλέπεται η καταβολή επιδομάτων εορτών, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ενισχύοντας το συνολικό ποσό που λαμβάνουν οι δικαιούχοι κατά τη διάρκεια της επιδότησης.