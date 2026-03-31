ΑΝΑΤΡΟΠΗ με τις πληρωμές ΔΥΠΑ: Τι ανακοινώθηκε

Πίνακας περιεχομένων

Από τις 2 Απριλίου 2026 ξεκινούν οι πληρωμές επιδομάτων και Δώρου Πάσχα από τη ΔΥΠΑ μέσω προπληρωμένων καρτών.

Η ΔΥΠΑ ξεκινά από την Πέμπτη 2 Απριλίου 2026 την καταβολή επιδομάτων και του Δώρου Πάσχα, με τις πιστώσεις να πραγματοποιούνται απευθείας στους λογαριασμούς των προπληρωμένων καρτών των δικαιούχων. Η διαδικασία αφορά χιλιάδες ωφελούμενους και εντάσσεται στον προγραμματισμό πληρωμών της περιόδου.

Οι καταβολές θα γίνουν αυτόματα, χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια από τους δικαιούχους, ενώ διευκρινίζεται ότι δεν υπάρχει λόγος προσέλευσης στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης.

Ποια επιδόματα καταβάλλονται από τη ΔΥΠΑ

Στο πλαίσιο των πληρωμών περιλαμβάνεται η τακτική επιδότηση ανεργίας, καθώς και το επίδομα εργασίας και η επιδότηση μακροχρόνιας ανεργίας. Παράλληλα, καταβάλλεται το βοήθημα ανεργίας για αυτοαπασχολούμενους.

Τι θα γίνει με το Δώρο Πάσχα για τους ανέργους ΔΥΠΑ

Επιπλέον, στις πιστώσεις εντάσσεται το Δώρο Πάσχα για επιδοτούμενους ανέργους, καθώς και παροχές που αφορούν την ειδική προστασία της μητρότητας και το επίδομα γονικής άδειας.

Πώς θα γίνουν οι πληρωμές στους δικαιούχους

Οι πληρωμές πραγματοποιούνται μέσω προπληρωμένων καρτών, στις οποίες κατατίθενται απευθείας τα ποσά. Η διαδικασία γίνεται αυτόματα, χωρίς την ανάγκη υποβολής αίτησης ή άλλης ενέργειας από την πλευρά των δικαιούχων.

Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται η απλοποίηση της διαδικασίας και η ταχύτερη πρόσβαση των δικαιούχων στα χρήματα.

Τι ισχύει για τη δήλωση παρουσίας

Για όσους ανέργους έχουν υποχρέωση δήλωσης παρουσίας κατά το χρονικό διάστημα από τις 2 Απριλίου έως τις 19 Απριλίου 2026, η προπληρωμή των επιδομάτων θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Η δήλωση παρουσίας γίνεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, αποτελώντας απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή των ποσών σε αυτές τις περιπτώσεις.