Κ. Μητσοτάκης: Οι παρεμβάσεις για μισθούς και υπερωρίες

Αύξηση κατώτατου μισθού και επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας βρίσκονται στο επίκεντρο του εβδομαδιαίου απολογισμού του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Με αιχμή την ενίσχυση των εισοδημάτων και τη θωράκιση της αγοράς εργασίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανήλθε με τον καθιερωμένο εβδομαδιαίο απολογισμό του κυβερνητικού έργου, δίνοντας έμφαση σε δύο παρεμβάσεις που τέθηκαν σε ισχύ την 1η Απριλίου.

Ο πρωθυπουργός ανέδειξε την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ, αλλά και τη διεύρυνση της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε νέους κλάδους, παρουσιάζοντας τα μέτρα ως κρίσιμα βήματα για την ενίσχυση των εργαζομένων και την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας.

«Δύο πράγματα που έγιναν την πρωταπριλιά και δεν ήταν ψέμα: πρώτον, τέθηκε σε ισχύ ο νέος κατώτατος μισθός στα 920 ευρώ, αυξημένος κατά 4,55% με ωφελούμενους 1,5 εκατομμύριο εργαζόμενους.

Δεύτερον, η ψηφιακή κάρτα εργασίας επεκτάθηκε σε άλλους 8 κλάδους, από την ιδιωτική υγεία και τις τηλεπικοινωνίες μέχρι τα κομμωτήρια και τις υπηρεσίες καθαρισμού, όπου απασχολούνται 200.000 εργαζόμενοι.

Η εφαρμογή ξεκινά πιλοτικά για τρεις μήνες, ώστε οι μικρές επιχειρήσεις να προσαρμοστούν ομαλά, και θα γίνει υποχρεωτική από το φθινόπωρο.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η κάρτα φέρνει αποτέλεσμα: το 2025 δηλώθηκαν και πληρώθηκαν 2,7 εκατομμύρια υπερωρίες παραπάνω σε σχέση με το 2024. Στόχος μας είναι μέσα στο 2026 η ψηφιακή κάρτα να καλύπτει όλο τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα, βάζοντας οριστικό τέλος στην αδήλωτη εργασία».

