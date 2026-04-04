Κατώτατος μισθός – Τι μένει καθαρά στην τσέπη μετά τα πρόσφατα μέτρα

Η αύξηση στον κατώτατο μισθό συνδυάζεται με πρόσθετα μέτρα, οδηγώντας σε σημαντική ενίσχυση του καθαρού εισοδήματος για νέους εργαζόμενους και οικογένειες.

Ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε στα 920 ευρώ, με την κυβέρνηση να προχωρά ταυτόχρονα σε συμπληρωματικά μέτρα ενίσχυσης του εισοδήματος. Την εικόνα αυτή παρουσιάζει ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, επισημαίνοντας ότι η αύξηση των αποδοχών δεν λειτουργεί μεμονωμένα, αλλά σε συνδυασμό με άλλες παρεμβάσεις.

Όπως υπογραμμίζει, οι πιέσεις στο κόστος ζωής, σε συνθήκες αυξημένου πληθωρισμού, καθιστούν αναγκαία τη λήψη επιπλέον μέτρων, ώστε να ενισχυθεί ουσιαστικά το καθαρό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών.

Κατώτατος μισθός και συνολική αύξηση εισοδήματος

Η νέα αύξηση αποτελεί την έκτη από το 2019, με τον κατώτατο μισθό να έχει ανέβει από τα 650 ευρώ στα 920 ευρώ, καταγράφοντας συνολική άνοδο 41,5%. Ο στόχος που έχει τεθεί είναι η διαμόρφωσή του στα 950 ευρώ έως το 2027.

Παρά την αύξηση, αναγνωρίζεται ότι το επιπλέον ποσό δεν επαρκεί από μόνο του για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες των νοικοκυριών. Για τον λόγο αυτό, δίνεται έμφαση στη σωρευτική επίδραση και άλλων πολιτικών.

Τα μέτρα που ενισχύουν το διαθέσιμο εισόδημα

Η ενίσχυση του εισοδήματος βασίζεται σε τρεις βασικές παρεμβάσεις: την επιστροφή ενός ενοικίου σε περίπου 900.000 δικαιούχους, τη μείωση των φορολογικών συντελεστών για τους μισθωτούς και την αύξηση του κατώτατου μισθού.

Σύμφωνα με την ανάλυση που παρουσιάζεται, η συνδυαστική εφαρμογή των μέτρων οδηγεί σε μεγαλύτερη ετήσια ενίσχυση, αποτυπώνοντας πιο καθαρά το συνολικό όφελος για τους εργαζόμενους.

Παράδειγμα νέου εργαζόμενου χωρίς παιδιά

Για εργαζόμενο έως 25 ετών χωρίς παιδιά, το καθαρό ετήσιο εισόδημα αυξάνεται από 10.402 ευρώ σε 11.158 ευρώ, μετά την αύξηση του μισθού και την εφαρμογή μηδενικού φορολογικού συντελεστή από την 1η Ιανουαρίου 2026.

Η διαφορά ανέρχεται σε 756 ευρώ ετησίως ή 63 ευρώ τον μήνα. Αν προστεθεί και επιστροφή ενοικίου ύψους 400 ευρώ, το συνολικό όφελος διαμορφώνεται στα 1.156 ευρώ ετησίως, δηλαδή περίπου ενάμιση επιπλέον καθαρό μισθό.

Παράδειγμα νέας οικογένειας με ένα παιδί

Για ζευγάρι εργαζομένων ηλικίας 25 έως 30 ετών με ένα παιδί, το καθαρό εισόδημα από 21.050 ευρώ αυξάνεται σε 22.108 ευρώ.

Η ετήσια ενίσχυση ανέρχεται σε 1.058 ευρώ ή 88 ευρώ τον μήνα. Με την προσθήκη επιστροφής ενοικίου ύψους 600 ευρώ, το συνολικό όφελος φτάνει τα 1.658 ευρώ ετησίως ή περίπου 138 ευρώ τον μήνα, ξεπερνώντας τους δύο καθαρούς μισθούς.

Οι περιορισμοί και οι οικονομικές συνθήκες

Όπως σημειώνεται, ακόμη και αυτές οι αυξήσεις ενδέχεται να μην καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες των νοικοκυριών. Η πολιτική κινείται εντός των ορίων που επιτρέπουν οι δημοσιονομικές αντοχές της οικονομίας και οι δυνατότητες των επιχειρήσεων.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες –σύμφωνα με τις εκτιμήσεις– δυσκολεύονται να ανταποκριθούν σε περαιτέρω αυξήσεις μισθών χωρίς επιπτώσεις στην απασχόληση.

Κριτική για τις προτάσεις αύξησης μισθών

Στην ίδια ανάλυση διατυπώνεται κριτική προς την αντιπολίτευση, με την επισήμανση ότι η απαίτηση για υψηλότερους μισθούς χωρίς συνυπολογισμό των συνεπειών μπορεί να επιβαρύνει τις επιχειρήσεις.

Υπογραμμίζεται ότι τέτοιες προσεγγίσεις ενδέχεται να οδηγήσουν σε απώλεια θέσεων εργασίας ή ακόμη και σε διακοπή λειτουργίας επιχειρήσεων, καθώς δεν λαμβάνεται υπόψη το πραγματικό κόστος για την οικονομία.