Ποιοί είναι οι μεγάλοι κερδισμένοι της αύξησης του κατώτατου μισθού – Τι ισχύει για τα επιδόματα

Τι ισχύει με το Δημόσιο αλλά και τα επιδόματα - Όλες οι αυξήσεις αναλυτικά

Οι νέοι κάτω των 25 ετών, οι εργαζόμενοι στο δημόσιο και όσοι λαμβάνουν επίδομα ανεργίας φαίνεται να είναι οι μεγάλοι κερδισμένοι της αύξησης του κατώτατου μισθού, κατά 4,55%, καθώς είναι εκείνοι που θα δουν τις μεγαλύτερες αυξήσεις στους λογαριασμούς τους από την 1η Απριλίου.

Πλέον, ο νέος κατώτατος μισθός ανέρχεται στα 920 ευρώ (μικτά) και εφαρμόζεται άμεσα τόσο στον ιδιωτικό τομέα, όσο και στο δημόσιο, ενώ συμπαρασύρει μαζί του και μια σειρά από επιδόματα.

Πιο αναλυτικά, από την αύξηση του κατώτατου μισθού και ημερομισθίου άμεσα επηρεάζονται: περίπου 700.000 θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, οι δημόσιοι υπάλληλοι, τα επιδόματα και οι παροχές που υπολογίζονται με βάση τον κατώτατο μισθό (π.χ. επίδομα μητρότητας, γονικής άδειας, ανεργίας) και οι τριετίες, σύμφωνα με την υπουργό. Ενώ έμμεσα επηρεάζεται και ο μέσος μισθός.

Κέρδος σχεδόν 40 ευρώ / μήνα και σχεδόν μισό μισθό, σε ετήσιο επίπεδο.

Πρόκειται για την 6η κατά σειρά αύξηση, με σωρευτική πρόοδο 41,5% από το 2019, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του υπουργείου εργασίας.

Πώς διαμορφώνονται οι αυξήσεις

Οι υπάλληλοι πλήρους απασχόλησης θα λάβουν 920 ευρώ, αντί για 880 ευρώ –> αύξηση 4,55%

To μερομίσθιο εργατοτεχνιτών ανεβαίνει από 39,30 ευρώ στα 41,09 ευρώ–> αύξηση 4,55%.

Η μισθολογική αύξηση για δημοσίους υπαλλήλους υπολογίζεται σε 40 ευρώ.

Αναλυτικά παραδείγματα

Παραδείγματα καθαρού οφέλους εργαζομένων μετά από εισφορές και μείωση φόρου εισοδήματος:

1. Εργαζόμενος κάτω των 25 ετών:

Καθαρές μηνιαίες απολαβές: 797 ευρώ

Καθαρή μηνιαία αύξηση: 54 ευρώ (+249 € σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2019)

Καθαρή ετήσια αύξηση σε σχέση με το 2025 (14 μισθοί): 756 ευρώ

2. Εργαζόμενος από 26 έως 30 ετών:

Καθαρές μηνιαίες απολαβές: 781 ευρώ

Καθαρή μηνιαία αύξηση: 38 ευρώ (+233 € σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2019)

Καθαρή ετήσια αύξηση σε σχέση με το 2025 (14 μισθοί): 529 ευρώ

3. Εργαζόμενος άνω των 30 ετών:

Καθαρές μηνιαίες απολαβές: 772 ευρώ αν δεν έχει παιδιά, 782 ευρώ με ένα τέκνο, και 797 ευρώ αν έχει δύο ή περισσότερα τέκνα

Καθαρή μηνιαία αύξηση: 29 ευρώ χωρίς τέκνα, 30 ευρώ με ένα τέκνο και 35 ευρώ με 2 ή περισσότερα τέκνα

Καθαρή ετήσια αύξηση σε σχέση με το 2025 (14 μισθοί): 402 ευρώ, 425 ευρώ και 485 ευρώ, αντίστοιχα

Τι θα γίνει με τις τριετίες

Η αύξηση του κατώτατου μισθού φέρνει ενίσχυμένα ποσά και στις τριετίες οι οποίες έχουν ξεπαγώσει μετά από μία δεκαετία.

Με τον νέο κατώτατο μισθό, ένας εργαζόμενος άνω των 30 ετών που δεν έχει παιδιά θα λάβει:

834 ευρώ (καθαρά) με 1 τριετία

896 ευρώ (καθαρά) με 2 τριετίες

959 ευρώ (καθαρά) με 3 τριετίες

Τα ποσά αυτά διαμορφώνονται:

στα 846 ευρώ, 910 ευρώ, 974 ευρώ, αντίστοιχα για όσους έχουν ένα παιδί.

στα 865 ευρώ, 931 ευρώ, 996 ευρω, αντίστοιχα για όσους έχουν δύο οι περισσότερα παιδιά.

Αυξήσεις και στο Δημόσιο

Οριζόντια αύξηση 40 ευρώ μικτά τον μήνα θα δουν και οι δημόσιοι υπάλληλοι.

Για παράδειγμα, υπάλληλος χωρίς θέση ευθύνης, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, με 2 τέκνα, με 20 χρόνια προϋπηρεσία:

Τον Δεκέμβριο του 2023 λάμβανε 1.752 μικτά και 1.232 καθαρά.

Τον Δεκέμβριο του 2025 λάμβανε 1.902 μικτά και 1.346 καθαρά.

Το Ιανουάριο του 2026 λόγω της μείωσης του φόρου εισοδήματος, τα καθαρά αυξήθηκαν σε 1.385.

Τον Απρίλιο του 2026 μετά και την αύξηση του κατώτατου θα λαμβάνει 1.942 μικτά και 1.410 καθαρά.

Στα καθαρά, η αύξηση των 40 ευρώ αποφέρει μηνιαία αύξηση περίπου 26 ευρώ, ενώ μαζί με την εφαρμογή της νέας εκκαθάρισης από 1/1/2026 η συνολική μηνιαία επίδραση ανέρχεται περίπου σε 64 ευρώ.

Το ετήσιο όφελος του 2026 σε σχέση με το 2025 ανέρχεται σε 771 ευρώ.

Σε σχέση με το 2023 ο καθαρός μηνιαίος μισθός είναι αυξημένος κατά 178 ευρώ και ο ετήσιος κατά 2.135 ευρώ.