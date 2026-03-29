Κατώτατος μισθός: Τα ΝΕΑ καθαρά ποσά που θα δουν οι εργαζόμενοι από 1η Απριλίου

Αυξήσεις από 27 έως 35 ευρώ στις καθαρές απολαβές φέρνει ο νέος κατώτατος μισθός από 1η Απριλίου, επηρεάζοντας περίπου 1,2 εκατομμύρια εργαζόμενους σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

Ο κατώτατος μισθός αυξάνεται από την 1η Απριλίου, οδηγώντας σε καθαρές απολαβές αυξημένες κατά 27 έως 35 ευρώ για εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους, όπως ανακοινώθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο. Η αλλαγή αφορά περίπου 700.000 εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα και άλλους 500.000 στο Δημόσιο.

Η νέα ρύθμιση ανεβάζει τον κατώτατο μισθό από τα 880 ευρώ στα 920 ευρώ μικτά, ενώ ταυτόχρονα επηρεάζει και μια σειρά επιδομάτων που συνδέονται άμεσα με αυτόν, ενισχύοντας συνολικά το διαθέσιμο εισόδημα συγκεκριμένων κατηγοριών εργαζομένων.

Πώς διαμορφώνονται οι νέες απολαβές

Η αύξηση του κατώτατου μισθού οδηγεί σε διαφοροποιήσεις στα καθαρά ποσά, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση και την προϋπηρεσία. Για εργαζόμενο χωρίς τέκνα και χωρίς προϋπηρεσία, οι καθαρές απολαβές ανέρχονται πλέον στα 772 ευρώ, έναντι 744 ευρώ προηγουμένως.

Σε περιπτώσεις εργαζομένων με ένα παιδί, το καθαρό ποσό διαμορφώνεται στα 782 ευρώ, ενώ για όσους έχουν δύο ή περισσότερα τέκνα φτάνει τα 797 ευρώ. Οι αυξήσεις αυτές κυμαίνονται από 28 έως 35 ευρώ, ενισχύοντας ελαφρώς το εισόδημα των χαμηλόμισθων.

Παράλληλα, για εργαζόμενους με προϋπηρεσία και πλήρεις τριετίες, οι αποδοχές φτάνουν σε υψηλότερα επίπεδα, με τα μικτά να αγγίζουν τα 1.196 ευρώ και τα καθαρά να φτάνουν τα 959 ευρώ.

Επιδόματα που αυξάνονται μαζί με τον μισθό

Η αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού συμπαρασύρει προς τα πάνω και μια σειρά από επιδόματα που συνδέονται άμεσα με αυτόν. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται τα επιδόματα ανεργίας, γάμου, άδειας και μητρότητας, καθώς και οι μισθολογικές τριετίες.

Επίσης, επηρεάζονται οι παροχές γονικής άδειας, τα εποχικά βοηθήματα και ειδικά βοηθήματα που αφορούν ευάλωτες ομάδες, όπως και ορισμένες παροχές του e-ΕΦΚΑ που σχετίζονται με ασθένεια ή κυοφορία.

Η συνολική επίδραση αυτών των αλλαγών οδηγεί σε ενίσχυση του τελικού εισοδήματος για όσους λαμβάνουν τέτοιου είδους παροχές, πέρα από την αύξηση του βασικού μισθού.

Οι λόγοι πίσω από την απόφαση

Η αύξηση κατά 4,5% εντάσσεται στο πλαίσιο των προτάσεων που είχαν κατατεθεί από την Επιστημονική Επιτροπή, η οποία είχε εισηγηθεί εύρος μεταξύ 910 και 924 ευρώ για τον κατώτατο μισθό.

Σημαντικό ρόλο στην τελική διαμόρφωση της απόφασης φαίνεται ότι διαδραμάτισαν και εξωτερικοί παράγοντες, όπως οι γεωπολιτικές εξελίξεις και η κρίση στη Μέση Ανατολή, που οδήγησαν σε πιο προσεκτική στάθμιση των δεδομένων.

Παράλληλα, η εκτίμηση για ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας στο 2,1% του ΑΕΠ θεωρήθηκε ότι επιτρέπει την αύξηση των 40 ευρώ, χωρίς να διαταράσσεται η ισορροπία για τις επιχειρήσεις.

Επέκταση και στον δημόσιο τομέα

Η αύξηση δεν περιορίζεται στον ιδιωτικό τομέα, καθώς εφαρμόζεται άμεσα και στο Δημόσιο, οδηγώντας επίσης σε αύξηση κατά 40 ευρώ στις αποδοχές.

Η αλλαγή αυτή έχει αντίκτυπο σε ένα ευρύ φάσμα εργαζομένων, επεκτείνοντας την επίδραση της ρύθμισης σε περίπου 1,2 εκατομμύρια άτομα συνολικά.

Ταυτόχρονα, αυξάνεται και το ημερομίσθιο των εργατοτεχνιτών, το οποίο διαμορφώνεται πλέον στα 41,05 ευρώ, από 39,30 ευρώ που ίσχυε προηγουμένως.

Αντιδράσεις και κριτική από συνδικαλιστικούς φορείς

Παρά την αύξηση, η ΓΣΕΕ εκφράζει επιφυλάξεις, επισημαίνοντας ότι η ενίσχυση αυτή δεν επαρκεί για να αντισταθμίσει τη μείωση της αγοραστικής δύναμης.

Σύμφωνα με τη Συνομοσπονδία, ένας κατώτατος μισθός που να εξασφαλίζει αξιοπρεπή διαβίωση δεν θα έπρεπε να υπολείπεται των 1.052 ευρώ μεικτά, ενώ υπογραμμίζεται η ανάγκη επαναφοράς των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων.

Από την πλευρά του, ο γενικός γραμματέας της ΓΣΕΕ, Νίκος Φωτόπουλος, ασκεί έντονη κριτική, τονίζοντας ότι σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού ζει κάτω από το όριο της φτώχειας, ενώ ένας στους τέσσερις εργαζόμενους αμείβεται με ιδιαίτερα χαμηλές αποδοχές.