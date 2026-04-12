Σύνταξη κάτω από τον κατώτατο μισθό για τους μισούς συνταξιούχους – Δείτε τα στοιχεία

Πίνακας περιεχομένων

Η συνταξιοδοτική φτώχεια κυριαρχεί, με την πλειονότητα των συνταξιούχων να ζει με ποσά κάτω από 1.000 ευρώ και χωρίς καμία ενίσχυση για ακόμη μία χρονιά.

Οι συντάξεις στη χώρα αποτυπώνουν μια εικόνα έντονης οικονομικής πίεσης για μεγάλο μέρος των δικαιούχων, καθώς τα εισοδήματα παραμένουν περιορισμένα και σε πολλές περιπτώσεις ανεπαρκή για την κάλυψη βασικών αναγκών. Τα διαθέσιμα στοιχεία αναδεικνύουν ότι σημαντικό ποσοστό των συνταξιούχων κινείται σε χαμηλά επίπεδα αποδοχών.

Την ίδια στιγμή, η απουσία πρόσθετης οικονομικής ενίσχυσης εντείνει το πρόβλημα, καθώς για ακόμη ένα Πάσχα δεν καταβλήθηκε ούτε 13η σύνταξη ούτε έκτακτο βοήθημα. Έτσι, οι συνταξιούχοι καλούνται να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες της περιόδου χωρίς καμία επιπλέον στήριξη.

Η κατανομή των συντάξεων

Σύμφωνα με τα στοιχεία, σχεδόν έξι στους δέκα συνταξιούχους λαμβάνουν έως 1.000 ευρώ μεικτά τον μήνα, ποσό που αντιστοιχεί περίπου σε 940 ευρώ καθαρά. Το εύρος αυτό δείχνει ότι η πλειονότητα βρίσκεται σε περιορισμένα εισοδηματικά επίπεδα.

Παράλληλα, για πέντε στους δέκα συνταξιούχους, η σύνταξη που εισπράττουν είναι χαμηλότερη από τον κατώτατο μισθό. Το δεδομένο αυτό αποτυπώνει τη δυσκολία που αντιμετωπίζει μεγάλο μέρος των πολιτών τρίτης ηλικίας.

Οι χαμηλότερες αποδοχές

Ιδιαίτερα χαμηλά είναι τα ποσά για σημαντική μερίδα των συνταξιούχων, καθώς το 35% – περίπου 889.000 άτομα – λαμβάνει έως 658 ευρώ καθαρά τον μήνα. Τα επίπεδα αυτά δημιουργούν αυξημένες δυσκολίες στην καθημερινή διαβίωση.

Την ίδια στιγμή, σχεδόν το 27% των συνταξιούχων έχει μηνιαία σύνταξη που φτάνει τα 564 ευρώ, ενώ για περίπου 419.000 άτομα τα καθαρά ποσά δεν υπερβαίνουν τα 470 ευρώ. Οι αριθμοί αυτοί καταδεικνύουν το εύρος των χαμηλών εισοδημάτων.

Οι μέσες απολαβές

Η μέση κύρια σύνταξη διαμορφώνεται στα 866,33 ευρώ μεικτά και περίπου 814,35 ευρώ καθαρά, αποτελώντας το χαμηλότερο επίπεδο μεταξύ των χωρών της ΟΝΕ. Το στοιχείο αυτό αποτυπώνει τη συνολική εικόνα των αποδοχών.

Αντίστοιχα, η μέση επικουρική σύνταξη φτάνει τα 196,50 ευρώ μεικτά (184,70 ευρώ καθαρά), ενώ το μέσο μέρισμα ανέρχεται στα 114,73 ευρώ μεικτά, δηλαδή περίπου 106,70 ευρώ καθαρά. Τα ποσά αυτά λειτουργούν συμπληρωματικά, χωρίς όμως να αλλάζουν ουσιαστικά την οικονομική εικόνα.

Χωρίς πρόσθετη στήριξη

Η οικονομική κατάσταση επιβαρύνεται περαιτέρω από την απουσία ενισχύσεων. Για ακόμη ένα Πάσχα δεν καταβλήθηκε ούτε 13η σύνταξη ούτε το ποσό των 250 ευρώ που είχε δοθεί την περίοδο των Χριστουγέννων, με εισοδηματικά κριτήρια που κάλυψαν περίπου το 60% των συνταξιούχων.

Το ζήτημα ανέδειξε το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων, το οποίο με σχετικό δελτίο τύπου επέκρινε την έλλειψη πρωτοβουλιών από την πλευρά της κυβέρνησης. Όπως επισημαίνεται, για έβδομη συνεχή χρονιά οι συνταξιούχοι παραμένουν χωρίς ουσιαστική στήριξη.

