Συντάξεις: Ποιοί μπορούν να πάρουν συμπληρωματική σύνταξη 300 ευρώ
Πίνακας περιεχομένων
Τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης επανέρχονται στο προσκήνιο ως λύση για ενίσχυση των μελλοντικών συντάξεων, με αλλαγές που σχεδιάζονται στο φορολογικό και θεσμικό πλαίσιο.
Συντάξεις– H ανησυχία για το ύψος των μελλοντικών αποδοχών εντείνεται, ιδιαίτερα για ελεύθερους επαγγελματίες που κατέβαλαν χαμηλές εισφορές τα προηγούμενα χρόνια. Το ενδεχόμενο χαμηλών συνταξιοδοτικών παροχών φέρνει στο προσκήνιο εναλλακτικούς τρόπους ενίσχυσης του εισοδήματος μετά την αποχώρηση από την εργασία.
Σε αυτό το πλαίσιο, τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ) αναδεικνύονται ως ένας από τους βασικούς μηχανισμούς συμπληρωματικής στήριξης. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της ασφαλιστικής αγοράς, η συμμετοχή σε αυτά μπορεί να εξασφαλίσει επιπλέον σύνταξη που φτάνει έως και τα 300 ευρώ μηνιαίως για ασφαλισμένους με μακροχρόνια συμμετοχή.
Η εικόνα των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης σήμερα
Τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι τα επαγγελματικά ταμεία καταγράφουν σταδιακή αύξηση των περιουσιακών τους στοιχείων. Το συνολικό ενεργητικό τους ανήλθε στα 2,6 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας άνοδο σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα, όταν διαμορφωνόταν στα 2,5 δισ. ευρώ.
Παρά την ενίσχυση αυτή, η διεύρυνση του θεσμού δεν ακολουθεί την ίδια δυναμική. Η δημιουργία νέων ταμείων παραμένει περιορισμένη, γεγονός που αποτυπώνει τις δυσκολίες που εξακολουθούν να υπάρχουν στην ανάπτυξή τους.
Οι λόγοι που περιορίζουν την ανάπτυξη των ΤΕΑ
Η στασιμότητα των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης δεν αποδίδεται στην οικονομική τους κατάσταση, καθώς θεωρούνται βιώσιμα και αξιόπιστα σχήματα. Ωστόσο, από το 2023, όταν τέθηκε σε ισχύ το νέο θεσμικό πλαίσιο, δεν έχει ιδρυθεί κανένα νέο ταμείο.
Βασικός ανασταλτικός παράγοντας φαίνεται να είναι το φορολογικό καθεστώς που διέπει τις παροχές τους. Οι ισχύουσες ρυθμίσεις λειτουργούν αποτρεπτικά για την ένταξη νέων ασφαλισμένων, περιορίζοντας την περαιτέρω ανάπτυξη του θεσμού.
Η απόσταση από την ευρωπαϊκή πραγματικότητα
Η συμμετοχή των πολιτών στην επαγγελματική ασφάλιση στην Ελλάδα παραμένει χαμηλή σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περίπου το 20% των πολιτών συμμετέχει σε επαγγελματικά ταμεία, ενώ ένα επιπλέον 18% διαθέτει ιδιωτικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα.
Η διαφορά αυτή αναδεικνύει το περιθώριο ανάπτυξης που υπάρχει για τον θεσμό στη χώρα, αλλά και την ανάγκη λήψης μέτρων που θα ενισχύσουν τη συμμετοχή εργαζομένων και επαγγελματιών.
Οι παρεμβάσεις που σχεδιάζονται για την επαγγελματική ασφάλιση
Το υπουργείο Εργασίας προετοιμάζει νέο νομοσχέδιο με στόχο να ενισχύσει την επαγγελματική ασφάλιση και να την καταστήσει πιο προσιτή. Οι παρεμβάσεις επικεντρώνονται στην αύξηση της αποταμίευσης για τη σύνταξη και στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των μελλοντικών συνταξιούχων.
Στο επίκεντρο βρίσκονται η διευκόλυνση της πρόσβασης στα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης και η μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης των παροχών. Παράλληλα, προβλέπεται η ενίσχυση των πολυεργοδοτικών σχημάτων, ώστε να συμμετέχουν και εργαζόμενοι από μικρότερες επιχειρήσεις.
Τα μέτρα που εξετάζονται στο νέο πλαίσιο
Στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης εξετάζεται η δυνατότητα έκπτωσης των εισφορών από το φορολογητέο εισόδημα, καθώς και η μείωση της φορολόγησης των εφάπαξ παροχών, η οποία σήμερα μπορεί να φτάνει έως και το 20%.
Παράλληλα, σχεδιάζονται πιο ευέλικτα ασφαλιστικά προγράμματα, που ενδέχεται να περιλαμβάνουν και παροχές υγειονομικής κάλυψης. Επιπλέον, εξετάζεται η μείωση του ελάχιστου αριθμού ιδρυτικών μελών για τη δημιουργία νέων ταμείων, καθώς και η διευκόλυνση μεταφοράς ασφαλισμένων μεταξύ διαφορετικών σχημάτων.
Στις παρεμβάσεις περιλαμβάνεται και η δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας, μέσω της οποίας οι ασφαλισμένοι θα μπορούν να παρακολουθούν την πορεία των αποταμιεύσεών τους και να συγκρίνουν διαθέσιμες επιλογές επαγγελματικής ασφάλισης.
Ακολουθείστε το iPaidia στο Google News
Tελευταίες Ειδήσεις για την Παιδεία και την εργασία στο iPaidia.gr