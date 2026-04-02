Συντάξεις: Σε ποιές έρχονται αλλαγές και ποιές μένουν «παγωμένες»

Νέα ρύθμιση επιταχύνει την απονομή επικουρικών συντάξεων, που παραμένουν χωρίς αυξήσεις παρά τα πλεονάσματα.

Οι επικουρικές συντάξεις παραμένουν χωρίς αυξήσεις και φέτος, παρά τις αλλαγές που προωθούνται για την επιτάχυνση της απονομής τους. Το νέο νομοθετικό πλαίσιο επιχειρεί να περιορίσει τις μεγάλες καθυστερήσεις που καταγράφονται, οι οποίες φτάνουν ακόμη και τα τρία χρόνια.

Την ίδια στιγμή, οι εκκρεμείς αιτήσεις παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, με περίπου 31.000 συντάξεις να μην έχουν ακόμη απονεμηθεί. Η παρέμβαση του υπουργείου Εργασίας στοχεύει κυρίως στη μείωση της γραφειοκρατίας και στην επιτάχυνση των διαδικασιών.

Τι αλλάζει στη διαδικασία απονομής

Η νέα ρύθμιση προβλέπει σημαντική απλοποίηση στον τρόπο έκδοσης των επικουρικών συντάξεων. Στο εξής, όταν ένας ασφαλισμένος έχει χρόνο ασφάλισης σε περισσότερους από έναν φορείς, η απονομή θα γίνεται από τον τελευταίο φορέα στον οποίο υποβάλλεται η αίτηση.

Μέχρι σήμερα, απαιτούνταν να εντοπιστεί ο φορέας με τον μεγαλύτερο χρόνο ασφάλισης, διαδικασία που οδηγούσε σε ανταλλαγή εγγράφων μεταξύ υπηρεσιών και σε σημαντικές καθυστερήσεις. Το νέο σύστημα επιχειρεί να εξαλείψει αυτά τα εμπόδια.

Γιατί παραμένουν χωρίς αυξήσεις

Παρά τις αλλαγές στη διαδικασία, οι επικουρικές συντάξεις συνεχίζουν να βρίσκονται «παγωμένες». Η μη καταβολή αυξήσεων οφείλεται στη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος που εφαρμόζεται από το 2016 και συνδέεται με τη δημοσιονομική κατάσταση του κλάδου επικουρικής ασφάλισης.

Η ρήτρα αυτή προβλέπει ότι αυξήσεις μπορούν να δοθούν μόνο εφόσον υπάρξει πλεόνασμα στον αντίστοιχο κλάδο. Παρότι καταγράφεται πλεόνασμα άνω των 188 εκατ. ευρώ για το 2025, οι επικουρικές δεν εντάσσονται σε αυξήσεις, σε αντίθεση με τις κύριες συντάξεις.

Οι διαφορές με τις κύριες συντάξεις

Οι συνταξιούχοι με επικουρική σύνταξη δεν έχουν λάβει τις αυξήσεις που δόθηκαν στις κύριες συντάξεις τα τελευταία χρόνια. Συγκεκριμένα, δεν εφαρμόστηκαν αυξήσεις 7,78% το 2023, 3% το 2024 και 2,4% για τα έτη 2025 και 2026.

Την περίοδο 2023-2026, οι κύριες συντάξεις αυξήθηκαν συνολικά κατά 15,58%, ενώ οι επικουρικές παρέμειναν αμετάβλητες. Η διαφοροποίηση αυτή αποτυπώνει το διαφορετικό καθεστώς που διέπει τις δύο κατηγορίες συντάξεων.

Τι ισχύει για τους νέους συνταξιούχους

Για όσους συνταξιοδοτήθηκαν από το 2015 και μετά, ισχύει διαφορετικός τρόπος υπολογισμού της επικουρικής σύνταξης, ο οποίος θεωρείται λιγότερο ευνοϊκός. Εφαρμόζεται διπλό σύστημα υπολογισμού, ανάλογα με τα έτη ασφάλισης.

Για τα έτη έως το 2014, η σύνταξη υπολογίζεται με συγκεκριμένο συντελεστή ανά έτος και βάσει αποδοχών προηγούμενων ετών, ενώ για τα έτη από το 2015 και μετά λαμβάνονται υπόψη οι εισφορές και η ηλικία συνταξιοδότησης. Αυτό το σύστημα επηρεάζει το τελικό ποσό που λαμβάνουν οι νέοι συνταξιούχοι.

Με πληροφορίες από Τα Νέα