Μισθοί: Τι αλλάζει στις προσλήψεις με το νέο νομοσχέδιο – Οι νέες υποχρεώσεις των εργοδοτών

Το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας φέρνει κανόνες διαφάνειας στις αμοιβές, νέες υποχρεώσεις για εργοδότες και δικαίωμα των εργαζομένων να ζητούν στοιχεία για μισθολογικές διαφορές.

Οι μισθοί και η διαφάνεια στις αμοιβές μπαίνουν στο επίκεντρο του νέου νομοσχεδίου του υπουργείου Εργασίας, το οποίο φέρνει αλλαγές τόσο πριν όσο και μετά την πρόσληψη εργαζομένων.

Το σχέδιο νόμου, με τίτλο «Ενίσχυση της εφαρμογής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία ή για εργασία ίσης αξίας – Ενσωμάτωση Οδηγίας (Ε.Ε.) 2023/970», αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση την ερχόμενη εβδομάδα.

Το μισθολογικό χάσμα που παραμένει

Παρότι η ίση αμοιβή προβλέπεται ήδη από το Σύνταγμα και τον Κώδικα Εργατικού Δικαίου, οι μισθολογικές διαφορές εξακολουθούν να καταγράφονται στην πράξη.

Το 2024, το μέσο μισθολογικό χάσμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανήλθε στο 11,1%, ενώ στην Ελλάδα έφτασε στο 13,4%. Τα στοιχεία αυτά αποτελούν το υπόβαθρο πάνω στο οποίο έρχεται να εφαρμοστεί το νέο πλαίσιο.

Τι θα πρέπει να γνωρίζει ο υποψήφιος εργαζόμενος

Κατά τη διαδικασία επιλογής προσωπικού, ο εργοδότης θα υποχρεούται να ενημερώνει τον υποψήφιο για την αμοιβή ή για το μισθολογικό εύρος της θέσης.

Η ενημέρωση θα περιλαμβάνει και τη σχετική συλλογική σύμβαση, όπου αυτή υπάρχει. Παράλληλα, η διαδικασία πρόσληψης θα πρέπει να είναι ουδέτερη ως προς το φύλο και απαλλαγμένη από διακρίσεις.

Τέλος στις ερωτήσεις για προηγούμενες αποδοχές

Με το νέο πλαίσιο, οι εργοδότες δεν θα μπορούν να ζητούν από τους υποψηφίους πληροφορίες για το μισθολογικό τους ιστορικό.

Στόχος της ρύθμισης είναι να μην αναπαράγονται ανισότητες που προέρχονται από προηγούμενες αμοιβές. Η διαφάνεια δεν θα αφορά μόνο τον βασικό μισθό, αλλά και bonus, επιδόματα, υπερωρίες, παροχές σε είδος και επαγγελματικές συντάξεις.

Το δικαίωμα των εργαζομένων στην ενημέρωση

Οι εργαζόμενοι θα μπορούν να ζητούν στοιχεία για το ατομικό επίπεδο αμοιβής τους.

Παράλληλα, θα έχουν δικαίωμα να ενημερώνονται για τον μέσο μισθό ανδρών και γυναικών που εκτελούν όμοια εργασία ή εργασία ίσης αξίας, χωρίς να ταυτοποιούνται συγκεκριμένα πρόσωπα.

Έλεγχοι στις επιχειρήσεις για μισθολογικές ανισότητες

Το νομοσχέδιο προβλέπει εσωτερικό έλεγχο του μισθολογικού χάσματος στις επιχειρήσεις, ώστε να εντοπίζονται αποκλίσεις για εργασία ίδιου επιπέδου.

Η διαδικασία αφορά διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών, αλλά και μεταξύ νεότερων και μεγαλύτερων σε ηλικία συναδέλφων, όταν πρόκειται για δουλειά αντίστοιχης αξίας.

Ποια στοιχεία θα υποβάλλουν οι εργοδότες

Οι επιχειρήσεις θα υποχρεούνται να υποβάλλουν στοιχεία για το μισθολογικό χάσμα ανδρών και γυναικών, το μισθολογικό χάσμα στα bonus, το διάμεσο μισθολογικό χάσμα και το μισθολογικό χάσμα ανά κατηγορία εργαζομένων.

Η υποχρέωση αυτή θα εφαρμόζεται κάθε χρόνο για επιχειρήσεις με περισσότερους από 250 εργαζόμενους και ανά τριετία για μικρότερες επιχειρήσεις συγκεκριμένων κατηγοριών. Από το 2031 θα επεκταθεί και στις επιχειρήσεις με 100 έως 149 εργαζόμενους, ενώ θα ισχύει και για δημόσιους φορείς.

Τι γίνεται αν εντοπιστεί διαφορά άνω του 5%

Αν διαπιστωθεί μισθολογική διαφορά ίση ή μεγαλύτερη του 5% χωρίς αντικειμενική εξήγηση, ο εργοδότης θα πρέπει να προχωρήσει σε διορθωτικές παρεμβάσεις.

Οι παρεμβάσεις αυτές θα αφορούν την αναμόρφωση της μισθολογικής δομής της επιχείρησης, ώστε να αντιμετωπιστούν οι αδικαιολόγητες αποκλίσεις στις αποδοχές.

Η δικαστική προστασία των εργαζομένων

Το σχέδιο νόμου ενισχύει και τη δυνατότητα δικαστικής προστασίας για τους εργαζόμενους που θεωρούν ότι υφίστανται μισθολογική διάκριση.

Ο εργαζόμενος θα μπορεί να ζητήσει στοιχεία μισθών, να προσφύγει στη δικαιοσύνη και να εκπροσωπηθεί από συνδικαλιστική οργάνωση ή φορέα ισότητας.

Η δυνατότητα αποζημίωσης

Σε περίπτωση που από τον έλεγχο αποδειχθεί η ύπαρξη άδικων μισθολογικών διαφορών και ανισοτήτων, ο εργαζόμενος θα μπορεί να διεκδικήσει αποζημίωση από τον εργοδότη του.

Με αυτόν τον τρόπο, το νέο πλαίσιο επιχειρεί να συνδέσει τη διαφάνεια στις αμοιβές με ουσιαστικές συνέπειες για τις περιπτώσεις παραβίασης της ίσης μεταχείρισης.