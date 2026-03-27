Κατώτατος μισθός: Πώς αλλάζουν 19 επιδόματα της ΔΥΠΑ μετά την αύξηση

Η αύξηση του κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ οδηγεί σε αναπροσαρμογή 19 επιδομάτων της ΔΥΠΑ, με σημαντικές αυξήσεις σε ανεργία, μητρότητα και εποχικές παροχές.

Η αύξηση του κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ επηρεάζει άμεσα τα επιδόματα της ΔΥΠΑ, καθώς μια σειρά παροχών συνδέεται με το ύψος του βασικού μισθού και του ημερομισθίου. Η απόφαση ανακοινώθηκε από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη κατά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου την Πέμπτη, σηματοδοτώντας νέο κύκλο αναπροσαρμογών.

Με τη νέα αυτή εξέλιξη, δεκάδες κατηγορίες δικαιούχων βλέπουν αυξήσεις στις αποδοχές τους, καθώς συνολικά 19 επιδόματα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης προσαρμόζονται προς τα πάνω, με διαφορετικά ποσοστά και κριτήρια υπολογισμού.

Αυξήσεις σε βασικά επιδόματα ΔΥΠΑ

Το επίδομα ανεργίας διαμορφώνεται πλέον στα 565 ευρώ από 540, ακολουθώντας τη σύνδεσή του με το κατώτατο ημερομίσθιο και μισθό. Παράλληλα, το επίδομα εργασίας, το οποίο αντιστοιχεί στο 50% του επιδόματος ανεργίας, αυξάνεται στα 283 ευρώ.

Ανάλογη προσαρμογή καταγράφεται και στο επίδομα γάμου, το οποίο αντιστοιχεί στο 10% του κατώτατου μισθού και φτάνει πλέον τα 92 ευρώ. Το ίδιο ποσό ισχύει και για κάθε τριετία προϋπηρεσίας, καθώς οι αυξήσεις κυμαίνονται από 10% έως 30% στον βασικό μισθό.

ΔΥΠΑ: Νέο πρόγραμμα για 25.000 ανέργους

Επιδόματα ΔΥΠΑ: Ποιοί θα πληρωθούν πριν το Πάσχα

Κοινωνικός τουρισμός ΔΥΠΑ: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις- Τι αλλάζει

Μητρότητα και άδειες με νέα ποσά

Η ειδική παροχή μητρότητας, που καταβάλλεται για διάστημα εννέα μηνών, ακολουθεί επίσης την αύξηση του κατώτατου μισθού και διαμορφώνεται στα 920 ευρώ από 880. Στο ίδιο επίπεδο ανέρχεται και η παροχή για τη γονική άδεια, η οποία καταβάλλεται για δύο μήνες.

Ταυτόχρονα, σε περιπτώσεις αφερεγγυότητας εργοδότη, το ποσό που καταβάλλεται κυμαίνεται πλέον από 920 έως 2.760 ευρώ, καθώς αντιστοιχεί σε έναν έως τρεις κατώτατους μισθούς.

Εποχικά επιδόματα και εφάπαξ ενισχύσεις

Σημαντικές αυξήσεις καταγράφονται και στα εποχικά επιδόματα, τα οποία καταβάλλονται ετησίως σε συγκεκριμένες επαγγελματικές κατηγορίες. Το επίδομα οικοδόμων φτάνει τα 1.063 ευρώ, ενώ για δασεργάτες, ρητινοσυλλέκτες, αγγειοπλάστες και εργαζόμενους στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη διαμορφώνεται στα 1.006 ευρώ.

Για τους σμυριδεργάτες το ποσό ανέρχεται στα 1.438 ευρώ, ενώ για καλλιτέχνες, ηθοποιούς και εργαζόμενους στον τουρισμό φτάνει τα 719 ευρώ. Παράλληλα, το ειδικό εφάπαξ επίδομα, που αντικατέστησε παλαιότερες παροχές, αυξάνεται στα 1.540 ευρώ.

Παροχές για φοιτητές και μαθητευόμενους

Οι αλλαγές επεκτείνονται και σε επιδόματα που σχετίζονται με την εκπαίδευση και την πρακτική άσκηση. Το φοιτητικό επίδομα εξετάσεων κυμαίνεται πλέον από 410,8 έως 1.232 ευρώ, ανάλογα με το επίπεδο σπουδών.

Για τους μαθητευόμενους στις σχολές της ΔΥΠΑ, το ημερήσιο επίδομα ανέρχεται στα 30,81 ευρώ, ενώ για τη μαθητεία στις ΕΠΑΣ-ΔΥΠΑ διαμορφώνεται στα 20,54 ευρώ. Η πρακτική άσκηση φοιτητών ΤΕΙ και ΙΕΚ αποζημιώνεται με 32,86 ευρώ ημερησίως, ενώ η επιδότηση εργοδοτών για την πρακτική άσκηση ανέρχεται στα 20,54 ευρώ.

Τέλος, το επίδομα πρακτικής άσκησης για σπουδαστές τουριστικών σχολών φτάνει τα 24,65 ευρώ ημερησίως, ενώ οι εργαζόμενοι φοιτητές που συμμετέχουν σε εξετάσεις λαμβάνουν ποσά που κυμαίνονται επίσης από 410,8 έως 1.232 ευρώ, ανάλογα με το επίπεδο σπουδών.