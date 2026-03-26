ΔΥΠΑ: Νέο πρόγραμμα για 25.000 ανέργους

Η ΔΥΠΑ προχωρά σε νέο πρόγραμμα για 25.000 ανέργους, συνδέοντας κατάρτιση, μαθητεία και εργασία στη βιομηχανία.

Η ΔΥΠΑ προχωρά σε μια νέα παρέμβαση για την ενίσχυση της απασχόλησης, με στόχο να ωφεληθούν τουλάχιστον 25.000 άνεργοι μέσα από ένα οργανωμένο σύστημα εκπαίδευσης και εργασίας. Η πρωτοβουλία υλοποιείται σε συνεργασία με την ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. και αφορά τα Βιομηχανικά Πάρκα της χώρας.

Οι αιτήσεις αναμένεται να ξεκινήσουν τον Μάιο του 2026, ενώ τα προγράμματα κατάρτισης θα αρχίσουν τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους. Η διάρκεια των σπουδών θα είναι δύο χρόνια, με βασικό στόχο τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την άμεση ένταξη στην αγορά εργασίας.

Εκπαίδευση με άμεση πρόσβαση στην εργασία

Το πρόγραμμα βασίζεται στη λογική της στενής σύνδεσης κατάρτισης και απασχόλησης, με τη μαθητεία να αποτελεί ουσιαστικό βήμα προς την επαγγελματική αποκατάσταση. Οι συμμετέχοντες αποκτούν δεξιότητες που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων.

Παράλληλα, επιδιώκεται η ενίσχυση της απασχόλησης στην περιφέρεια, δίνοντας τη δυνατότητα σε νέους ανθρώπους να βρουν επαγγελματική διέξοδο στον τόπο κατοικίας τους, χωρίς να χρειάζεται να μετακινηθούν.

Ειδικότητες προσαρμοσμένες στις ανάγκες της αγοράς

Η δράση επικεντρώνεται σε τεχνικά επαγγέλματα που συνδέονται άμεσα με τη βιομηχανική παραγωγή. Περιλαμβάνονται ειδικότητες όπως τεχνίτες αυτοματισμών, εργαλειομηχανών, ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, μεταλλικών κατασκευών και τεχνικών υποδομών.

Παράλληλα, ενσωματώνονται τομείς όπως τα logistics, η αποθήκευση ενέργειας, η κυβερνοασφάλεια και η υποστήριξη ψηφιακών συστημάτων. Δίνεται επίσης η δυνατότητα δημιουργίας εξειδικευμένων ειδικοτήτων ανάλογα με τις ανάγκες των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στα Βιομηχανικά Πάρκα.

Πρακτική εμπειρία μέσα στις επιχειρήσεις

Από το σχολικό έτος 2026–2027, θα λειτουργήσουν ειδικότητες στις Επαγγελματικές Σχολές της ΔΥΠΑ που θα συνδέονται άμεσα με τις επιχειρήσεις των Επιχειρηματικών Πάρκων.

Οι σπουδαστές θα εκπαιδεύονται και θα πραγματοποιούν πρακτική άσκηση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, αποκτώντας εμπειρία και εξοικείωση με το παραγωγικό περιβάλλον. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η μετάβαση από την εκπαίδευση στην απασχόληση.

Ο ρόλος των τεχνιτών στη σύγχρονη οικονομία

Η πρωτοβουλία αναδεικνύει εκ νέου τη σημασία των τεχνικών επαγγελμάτων, τα οποία αποκτούν κεντρικό ρόλο στη σύγχρονη παραγωγική διαδικασία. Ο τεχνίτης και ο μάστορας επανέρχονται ως βασικές επαγγελματικές ταυτότητες με ουσιαστικό αποτύπωμα.

Η ανάγκη για εργαζομένους με πρακτικές δεξιότητες και δυνατότητα προσαρμογής στις νέες τεχνολογίες ενισχύεται διαρκώς, καθιστώντας την επένδυση στη νέα γενιά τεχνικών κρίσιμη τόσο για την απασχόληση όσο και για τη συνολική ανάπτυξη της οικονομίας.

