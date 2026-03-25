ΔΥΠΑ: Οριστικοί πίνακες για 73 μόνιμους εκπαιδευτικούς – Ποιους κλάδους αφορούν

Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες της ΔΥΠΑ για 73 θέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών, μετά την εξέταση των ενστάσεων από το ΑΣΕΠ.

Ανακοινώθηκαν από τη ΔΥΠΑ οι οριστικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων για την κάλυψη 73 θέσεων μόνιμων εκπαιδευτικών, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση μιας κρίσιμης διαδικασίας επιλογής προσωπικού για τις μονάδες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Οι πίνακες αφορούν συγκεκριμένους κλάδους και ειδικότητες και προέκυψαν μετά την εξέταση των ενστάσεων από το ΑΣΕΠ, όπως προβλέπεται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Πρόκειται για μια εξέλιξη που ενδιαφέρει άμεσα τους υποψηφίους, καθώς μέσα από τους οριστικούς πίνακες καθορίζεται ποιοι κατατάσσονται ως διοριστέοι ή προσληπτέοι, αλλά και ποιοι απορρίπτονται. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε με βάση τις αποφάσεις του ΑΣΕΠ, ενώ η ανάρτηση των αποτελεσμάτων έγινε τόσο στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ όσο και του ΑΣΕΠ, διασφαλίζοντας τη διαφάνεια και την ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων.

Ανακοινώνεται ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης 1/2024 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) (ΦΕΚ 38/28.08.2024 τ. ΑΣΕΠ και ΦΕΚ 42/18.09.2024 τ. ΑΣΕΠ) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 73 συνολικά θέσεων μόνιμων εκπαιδευτικών κλάδων/ειδικοτήτων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης για τις μονάδες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, αναρτήθηκαν στους διαδικτυακούς τόπους της ΔΥΠΑ (www.dypa.gov.gr) και του ΑΣΕΠ οι κατά το άρθρο 165 παρ. 4 του ν. 5078/2023 οι οριστικοί πίνακες κατάταξης (κατάταξης διοριστέων/προσληπτέων) και απορριπτέων για τον κλάδο/ειδικότητα:

ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ

και για τους κλάδους/ειδικότητες:

ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ

ΤΕ02.05 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΤΕ02.06 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Οι πίνακες έχουν καταρτιστεί, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στις αποφάσεις του ΑΣΕΠ επί των ενστάσεων.

Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι περιλαμβανόμενοι στον πίνακα αποκλειομένων εμφανίζονται με τα τέσσερα τελευταία ψηφία του ΑΜΚΑ τους

