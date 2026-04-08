Fuel Pass: Δείτε ποιά είναι τα λάθη που γίνονται και οδηγούν σε απόρριψη της αίτησης

Συνεχίζονται οι αιτήσεις για το Fuel Pass με τεχνικά προβλήματα στην πλατφόρμα και απορρίψεις λόγω συγκεκριμένων προϋποθέσεων για τα οχήματα.

Το Fuel Pass βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αιτήσεις να συνεχίζονται τη Μεγάλη Τετάρτη, ωστόσο η διαδικασία συνοδεύεται από σημαντικές δυσκολίες για τους πολίτες. Η πλατφόρμα εμφανίζει προβλήματα λειτουργίας, τα οποία σε αρκετές περιπτώσεις οδηγούν ακόμη και σε προσωρινή αδυναμία πρόσβασης.

Παράλληλα, η υποβολή των αιτήσεων γίνεται με συγκεκριμένη σειρά βάσει του τελευταίου ψηφίου του ΑΦΜ, χωρίς όμως αυτό να αποτρέπει τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι χρήστες. Ακόμη και όσοι πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια, συχνά βλέπουν τη διαδικασία να διακόπτεται.

Τα εμπόδια που μπλοκάρουν την αίτηση

Σημαντικός αριθμός αιτήσεων απορρίπτεται εξαιτίας στοιχείων που αφορούν το όχημα του δικαιούχου. Πρόκειται για περιπτώσεις όπου, παρά την επιλεξιμότητα του οδηγού, η αίτηση δεν ολοκληρώνεται λόγω συγκεκριμένων προϋποθέσεων.

Ένα από τα βασικά ζητήματα αφορά τα οχήματα που βρίσκονται σε ακινησία. Όσοι έχουν προχωρήσει σε κατάθεση πινακίδων, ακόμη και ψηφιακά, δεν μπορούν να λάβουν την ενίσχυση, καθώς το σύστημα αποκλείει αυτόματα αυτές τις περιπτώσεις.

Επιπλέον, καθοριστικό ρόλο παίζει η ασφάλιση του οχήματος. Ακόμη και μια ημέρα χωρίς ενεργή ασφαλιστική κάλυψη κατά τον έλεγχο αρκεί για να απορριφθεί η αίτηση, ανεξάρτητα από το αν το όχημα κυκλοφορεί κανονικά.

Οφειλές και εκκρεμότητες που οδηγούν σε απόρριψη

Ένας ακόμη κρίσιμος παράγοντας είναι οι οικονομικές εκκρεμότητες που σχετίζονται με το όχημα. Συγκεκριμένα, οποιαδήποτε οφειλή στα τέλη κυκλοφορίας, είτε αφορά το τρέχον έτος είτε προηγούμενα, αποτελεί αιτία αυτόματου αποκλεισμού από το πρόγραμμα.

Ακόμη και μικρές οφειλές είναι ικανές να «μπλοκάρουν» την αίτηση, γεγονός που προκαλεί σύγχυση σε πολλούς οδηγούς που δεν είχαν αντιληφθεί την ύπαρξη εκκρεμοτήτων.

Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται αυτόματα από το σύστημα, χωρίς περιθώριο παράκαμψης, κάτι που σημαίνει ότι η ακρίβεια των στοιχείων του οχήματος είναι καθοριστική για την έγκριση.

Πώς εξελίσσεται η διαδικασία των αιτήσεων

Η υποβολή αιτήσεων πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr, με στόχο την αποφυγή υπερφόρτωσης του συστήματος. Για τον λόγο αυτό έχει τεθεί σε εφαρμογή συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ.

Για τη Μεγάλη Τετάρτη 8/4/2026, η δυνατότητα υποβολής δίνεται σε όσους το ΑΦΜ τους λήγει σε 4, 5, 6 και 7. Την επόμενη ημέρα, Μεγάλη Πέμπτη 9/4/2026, σειρά έχουν οι δικαιούχοι με ΑΦΜ που καταλήγει σε 8, 9 και 0.

Από τη Μεγάλη Παρασκευή 10/4/2026, η πλατφόρμα ανοίγει για όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες, ανεξαρτήτως ΑΦΜ, και θα παραμείνει διαθέσιμη έως και τις 30/4/2026.

Τα ποσά που προβλέπονται για την ενίσχυση

Το ύψος της ενίσχυσης διαφοροποιείται ανάλογα με τον τύπο του οχήματος, τον τόπο κατοικίας και τον τρόπο καταβολής του ποσού. Για τα αυτοκίνητα, τα ποσά κυμαίνονται από 40 έως 60 ευρώ.

Στις νησιωτικές περιοχές, η ενίσχυση φτάνει τα 60 ευρώ όταν καταβάλλεται μέσω ψηφιακής κάρτας και τα 50 ευρώ μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Στην ηπειρωτική Ελλάδα, τα αντίστοιχα ποσά διαμορφώνονται στα 50 ευρώ με ψηφιακή κάρτα και στα 40 ευρώ με IBAN.

Για τις μοτοσυκλέτες και τα μοτοποδήλατα, τα ποσά είναι χαμηλότερα, ξεκινώντας από 25 ευρώ και φτάνοντας έως τα 35 ευρώ. Και σε αυτή την περίπτωση, η υψηλότερη ενίσχυση αφορά τη χρήση ψηφιακής κάρτας και τις νησιωτικές περιοχές.

Η επιλογή του τρόπου πληρωμής επηρεάζει άμεσα το τελικό ποσό που λαμβάνει ο δικαιούχος, γεγονός που καθιστά σημαντική την προσεκτική συμπλήρωση της αίτησης.