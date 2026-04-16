Συντάξεις – Εξαγορά πλασματικών ετών: Νέο κόστος και ποιοί επηρεάζονται

Η αύξηση του κατώτατου μισθού οδηγεί σε υψηλότερο κόστος εξαγοράς πλασματικών ετών, επηρεάζοντας χιλιάδες ασφαλισμένους.

Τα πλασματικά έτη επηρεάζονται άμεσα από την αύξηση του κατώτατου μισθού, οδηγώντας σε υψηλότερο κόστος για όσους σχεδιάζουν να επιταχύνουν τη συνταξιοδότησή τους. Από την 1η Απριλίου 2026, η αναγνώριση πλασματικού χρόνου γίνεται ακριβότερη, καθώς το κόστος συνδέεται με τον νέο κατώτατο μισθό.

Η εξέλιξη αυτή αφορά χιλιάδες ασφαλισμένους που εξετάζουν τη συγκεκριμένη επιλογή είτε για να θεμελιώσουν δικαίωμα σύνταξης είτε για να αυξήσουν τον χρόνο ασφάλισής τους.

Το νέο κόστος εξαγοράς

Με τον κατώτατο μισθό να διαμορφώνεται στα 920 ευρώ, το κόστος εξαγοράς υπολογίζεται στο 20% των μεικτών αποδοχών, οδηγώντας σε αύξηση της επιβάρυνσης.

Έτσι, το μηνιαίο κόστος ανέρχεται πλέον στα 184 ευρώ, ενώ σε ετήσια βάση φτάνει τα 2.208 ευρώ, από χαμηλότερα επίπεδα που ίσχυαν μέχρι πρότινος.

Ποιοι επηρεάζονται περισσότερο

Η αύξηση αγγίζει κυρίως μισθωτούς με αποδοχές κοντά στον κατώτατο μισθό, δημοσίους υπαλλήλους που καταθέτουν νέες αιτήσεις, αλλά και ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες.

Ιδιαίτερα για τους ελεύθερους επαγγελματίες, το κόστος εξαγοράς επηρεάζεται και από τις ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες αυξάνονται ετησίως με βάση τον πληθωρισμό.

Πότε ισχύουν οι αυξήσεις

Οι νέες επιβαρύνσεις εφαρμόζονται για αιτήσεις που υποβάλλονται από την 1η Απριλίου 2026 και μετά, καθορίζοντας το νέο πλαίσιο για την εξαγορά πλασματικού χρόνου.

Όσοι είχαν ήδη καταθέσει αίτηση έως τις 31 Μαρτίου 2026 διατηρούν το προηγούμενο κόστος, χωρίς να επηρεάζονται από τις αλλαγές.

Γιατί επιλέγονται τα πλασματικά έτη

Η εξαγορά πλασματικών ετών αποτελεί πλέον βασική επιλογή για μεγάλο μέρος των ασφαλισμένων, καθώς συμβάλλει είτε στη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος είτε στη συμπλήρωση των απαιτούμενων ετών ασφάλισης.

Ιδιαίτερα σημαντικός είναι ο ρόλος της συμπλήρωσης 40 ετών ασφάλισης, που επιτρέπει την έξοδο στη σύνταξη στο 62ο έτος της ηλικίας.

Ποιοι μπορούν να αξιοποιήσουν τη ρύθμιση

Δυνατότητα εξαγοράς πλασματικών ετών έχουν διάφορες κατηγορίες ασφαλισμένων, όπως γονείς ανηλίκων, δημόσιοι υπάλληλοι, εργαζόμενοι σε ΔΕΚΟ και τράπεζες, καθώς και επαγγελματίες που επιδιώκουν τη συμπλήρωση χρόνου ασφάλισης.

Η ρύθμιση καλύπτει επίσης ασφαλισμένους που θέλουν να φτάσουν τα 12.000 ένσημα ή να κατοχυρώσουν ευνοϊκότερα όρια ηλικίας.

Διαφορές μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα

Το ισχύον πλαίσιο δημιουργεί διαφορετικές δυνατότητες ανάμεσα σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, ως προς τον αριθμό των ετών που μπορούν να αναγνωριστούν.

Στον δημόσιο τομέα δίνεται δυνατότητα αναγνώρισης έως και 12 πλασματικών ετών, ενώ στον ιδιωτικό το όριο περιορίζεται στα 7 έτη, με επιπλέον περιορισμούς ως προς τις περιόδους που μπορούν να καλυφθούν.

Οι ιδιαιτερότητες για παλαιούς ασφαλισμένους

Οι ασφαλισμένοι πριν από το 1993 διαθέτουν περισσότερες επιλογές, καθώς μπορούν να αξιοποιήσουν πλασματικά έτη για κατοχύρωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος με ευνοϊκότερους όρους.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η αναγνώριση χρόνου μπορεί να οδηγήσει σε έξοδο πριν από τα γενικά όρια ηλικίας, ανάλογα με τις προϋποθέσεις που πληρούνται.

Με πληροφορίες από Τα Νέα