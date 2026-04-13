Συντάξεις Μαΐου: Οι νέες ημερομηνίες πληρωμών λόγω Πρωτομαγιάς

Νωρίτερα καταβάλλονται οι συντάξεις Μαΐου 2026 λόγω Πρωτομαγιάς, με διαφορετικές ημερομηνίες για Μισθωτούς και Μη Μισθωτούς.

Οι συντάξεις Μαΐου 2026 καταβάλλονται νωρίτερα από το συνηθισμένο, καθώς η φετινή Πρωτομαγιά αλλάζει τον προγραμματισμό των πληρωμών. Η μεταφορά των ημερομηνιών έχει ως στόχο να διασφαλιστεί ότι οι συνταξιούχοι θα λάβουν έγκαιρα τα χρήματά τους πριν το εορταστικό τριήμερο.

Η διαδικασία επιταχύνεται από το υπουργείο Εργασίας και τον ΕΦΚΑ, ενώ παραμένει σε ισχύ ο διαχωρισμός μεταξύ Μισθωτών και Μη Μισθωτών, γεγονός που οδηγεί σε διαφορετικές ημερομηνίες πληρωμής.

Οι ημερομηνίες πληρωμής για τους συνταξιούχους

Η καταβολή των συντάξεων ξεκινά την Παρασκευή 24 Απριλίου 2026. Την ημέρα αυτή πληρώνονται οι κύριες συντάξεις των Μη Μισθωτών, δηλαδή των ασφαλισμένων στα πρώην ταμεία ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ.

Την ίδια ημέρα καταβάλλονται επίσης οι κύριες συντάξεις που έχουν απονεμηθεί μετά τη δημιουργία του ΕΦΚΑ, για συνταξιούχους από 1η Ιανουαρίου 2017 και μετά, καθώς και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτως κατηγορίας.

Πότε πληρώνονται οι Μισθωτοί

Η δεύτερη φάση των πληρωμών πραγματοποιείται τη Δευτέρα 27 Απριλίου 2026. Τότε καταβάλλονται οι κύριες συντάξεις των Μισθωτών, που προέρχονται από τα πρώην ταμεία ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.

Την ίδια ημέρα καταβάλλονται και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου, ολοκληρώνοντας τον κύκλο πληρωμών για τον μήνα Μάιο.

Γιατί αλλάζει το χρονοδιάγραμμα

Η αλλαγή στο πρόγραμμα καταβολών οφείλεται στο γεγονός ότι η 1η Μαΐου συμπίπτει με Παρασκευή. Για τον λόγο αυτό, αποφασίστηκε η επίσπευση των πληρωμών ώστε να μην υπάρξουν καθυστερήσεις κατά τη διάρκεια της αργίας.

Με αυτόν τον τρόπο, οι συνταξιούχοι θα έχουν πρόσβαση στα χρήματά τους πριν από το εορταστικό διάστημα, αποφεύγοντας πιθανά προβλήματα στις συναλλαγές.

Πότε εμφανίζονται τα χρήματα στα ΑΤΜ

Σημαντική λεπτομέρεια για τους συνταξιούχους αποτελεί ο χρόνος εμφάνισης των ποσών στους λογαριασμούς. Σύμφωνα με τη συνήθη τραπεζική πρακτική, τα χρήματα είναι διαθέσιμα από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας.

Έτσι, οι Μη Μισθωτοί θα μπορούν να δουν τα ποσά από το απόγευμα της Πέμπτης 23 Απριλίου, ενώ οι Μισθωτοί από το απόγευμα της Παρασκευής 24 Απριλίου.