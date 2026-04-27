Αυτός θα είναι ο καιρός για το τριήμερο της Πρωτομαγιάς

Το ψυχρό κύμα που ρίχνει τη θερμοκρασία την Πρωτομαγιά - Πού θα ξεσπάσουν μπόρες

Σιγά σιγά η άνοιξη κερδίζει περισσότερο έδαφος, αλλά θα έχουμε κάποιες σύντομες μεταβολές στον καιρό όπως αυτή που αναμένεται από Πέμπτη απόγευμα μέχρι περίπου το πρωί του Σαββάτου.

Τις επόμενες μέρες οι βοριάδες αν και δεν θα δημιουργούν αξιόλογα προβλήματα, θα φτάνουν σε εντάσεις 5-6 μποφόρ ωστόσο η ηλιοφάνεια θα κυριαρχεί στα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα. Προς το απόγευμα θα αναπτύσσεται θερμική αστάθεια που θα σχηματίζει σύννεφα σε βουνά της ηπειρωτικής χώρας που θα φέρνουν σύντομες μπόρες.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την μετεωρολογική πρόβλεψη του Κλέαρχου Μαρουσάκη την Πέμπτη στην κεντρική ανατολική και βόρεια Ελλάδα θα ξεσπάσουν μπόρες που σε τοπικό επίπεδο μπορεί να παρουσιάσουν ένταση. Την Παρασκευή 1η Μαΐου αυτό το ψυχρό κύμα θα μεταφερθεί ανατολικότερα ενώ από το Σάββατο το μέτωπο αστάθειας θα υποχωρήσει και ο καιρός βελτιώνεται με σταδιακή άνοδο θερμοκρασίας.

Αναλυτικά η πρόγνωση της ΕΜΥ για τον καιρό

Σύμφωνα με την ΕΜΥ ο καιρός σήμερα στη νησιωτική χώρα είναι γενικά αίθριος καιρός. Στα ηπειρωτικά αρχικά σχεδόν αίθριος, το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς στα ορεινά της δυτικής ηπειρωτικής χώρας, μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και στο Ιόνιο βορειοδυτικοί πρόσκαιρα το πρωί τοπικά έως 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια όπου θα φτάσει τους 20 με 21 βαθμούς, στις Κυκλάδες και την Κρήτη τους 22 και στην υπόλοιπη χώρα τους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Πρωτομαγιά 2026: Πότε πέφτει και τι προβλέπεται για την αργία

Μακεδονία, Θράκη

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά ενδέχεται να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Από βόρειες και στα ανατολικά από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 και το πρωί στο Θρακικό τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιουνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Αρχικά γενικά αίθριος. Το μεσημέρι στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και κυρίως στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού το βράδυ.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στο Ιόνιο βορειοδυτικοί πρόσκαιρα το πρωί τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύνοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, οπότε ενδέχεται να σημειωθούν μεμονωμένοι όμβροι.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, πρόσκαιρα στις Σποράδες και από το μεσημέρι στα ανατολικά τμήματα της ανατολικής Στερεάς και την Εύβοια, τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι 4 με 6 και από το απόγευμα στις Κυκλάδες τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου -Δωδεκάνησα

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 και στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου βορειοανατολικοί 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και βαθμιαία στα ανατολικά και τα νότια έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε ενδέχεται να σημειωθούν μεμονωμένοι όμβροι στα ορεινά.

Ανεμοι: Βόρειοι βρειοδυτικοί 4 με 5 και πρόσκαιρα το πρωί τοπικά 6 μποφόρ. Από το μεσημέρι νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ με βαθμιία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Τρίτη 28/4

Γενικά αίθριος καιρός. Το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στο Αιγαίο 5 με 6 πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια τους 20 με 21 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 22 με 24 τοπικά στα ηπειρωτικά τους 25 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Τετάρτη 29/4

Γενικά αίθριος καιρός. Το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι τοπικά περιορισμένη και πιθανόν να σχηματιστούν τοπικές ομίχλες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα νοτιοανατολικά τμήματα του Αιγαίου πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πρόγνωση για την Πέμπτη 30/4

Αρχικά στα βόρεια ηπειρωτικά και από το μεσημέρι στα κεντρικά ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο νεφώσεις με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Οι άνεμοι αρχικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και στα βόρεια και τοπικά στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι έως 5 μποφόρ. Βαθμιαία από το μεσημέρι θα επικρατήσουν άνεμοι βορείων διευθύνσεων σε όλη τη χώρα και στα βόρεια θα ενισχυθούν στα 5 με 6, στο βορειοανατολικό Αιγαίο στα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια.

Πρόγνωση για την Παρασκευή 01/5

Στα βόρεια και τα κεντρικά νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα ηπειρωτικά ορεινά πρόσκαιρες χιονοπτώσεις.

Στην υπόλοιπη χώρα παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στην Πελοπόννησο και την Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.