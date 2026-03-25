Τι αλλάζει σε καύσιμα και εισιτήρια το επόμενο δίμηνο

Νέα δέσμη μέτρων για τα καύσιμα και την ακρίβεια εφαρμόζεται το δίμηνο Απριλίου – Μαΐου, με επιδοτήσεις σε κατανάλωση, αγρότες και μεταφορές.

Τα καύσιμα βρίσκονται στο επίκεντρο των νέων παρεμβάσεων που ενεργοποιούνται για το δίμηνο Απριλίου – Μαΐου, με την κυβέρνηση να προχωρά σε στοχευμένα μέτρα συνολικού ύψους περίπου 300 εκατομμυρίων ευρώ. Οι παρεμβάσεις αφορούν νοικοκυριά, αγρότες και την εφοδιαστική αλυσίδα, επιχειρώντας να περιορίσουν τις επιπτώσεις από την άνοδο των τιμών.

Η δέσμη περιλαμβάνει επιδοτήσεις στην κατανάλωση καυσίμων, ενισχύσεις στον πρωτογενή τομέα και παρεμβάσεις στις μεταφορές, ενώ συνοδεύεται και από μόνιμη αλλαγή στη φορολόγηση των διαδικτυακών τυχερών παιγνίων, που θα συμβάλει στη χρηματοδότηση των μέτρων.

Πώς διαμορφώνεται η στήριξη στην κατανάλωση καυσίμων

Σημαντική παρέμβαση αφορά το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο επιδοτείται απευθείας στην αντλία με 16 λεπτά το λίτρο, οδηγώντας σε συνολικό όφελος περίπου 20 λεπτών με την προσθήκη του ΦΠΑ. Η εφαρμογή ξεκινά την 1η Απριλίου 2026 και έχει αρχική διάρκεια έως τις 30 Απριλίου, με δυνατότητα επέκτασης έως και τις 31 Μαΐου.

Οι εκτιμήσεις του οικονομικού επιτελείου δείχνουν ότι η επιδότηση οδηγεί σε σημαντική μείωση της τελικής τιμής, ανάλογα με την πορεία των διεθνών τιμών πετρελαίου. Το κόστος του μέτρου υπολογίζεται από 51 έως 106 εκατομμύρια ευρώ, ανάλογα με τη διάρκεια εφαρμογής.

Παράλληλα, ενεργοποιείται η ψηφιακή κάρτα καυσίμων (Fuel Pass) για περίπου 3,1 εκατομμύρια ιδιοκτήτες οχημάτων. Η ενίσχυση κυμαίνεται από 25 έως 30 ευρώ τον μήνα και αφορά τόσο κατανάλωση καυσίμων όσο και μετακινήσεις με ταξί ή μέσα μαζικής μεταφοράς.

Ποιοι δικαιούνται την ενίσχυση και ποια είναι τα ποσά

Η ενίσχυση μέσω Fuel Pass διαφοροποιείται ανάλογα με την περιοχή και τον τύπο οχήματος. Για ιδιοκτήτες αυτοκινήτων στην ηπειρωτική χώρα προβλέπονται 50 ευρώ σε ψηφιακή κάρτα ή 40 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό, ενώ στα νησιά τα ποσά ανέρχονται σε 60 και 50 ευρώ αντίστοιχα.

Αντίστοιχα, για μοτοσυκλέτες προβλέπονται 30 ή 25 ευρώ στην ηπειρωτική Ελλάδα και 35 ή 30 ευρώ στη νησιωτική, ανάλογα με τον τρόπο καταβολής. Η μέση ενίσχυση για βενζίνη εκτιμάται έως 36 λεπτά το λίτρο στην ηπειρωτική και έως 43 λεπτά στα νησιά.

Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα με συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια, ενώ κάθε ενδιαφερόμενος δηλώνει ένα μόνο όχημα στην πλατφόρμα. Το όχημα πρέπει να είναι σε κυκλοφορία, ασφαλισμένο και χωρίς οφειλές τελών κυκλοφορίας.

Ενίσχυση αγροτών και συγκράτηση τιμών στις μεταφορές

Στο πακέτο περιλαμβάνεται και επιχορήγηση 15% για την αγορά λιπασμάτων, που αφορά αγρότες και επιχειρήσεις του πρωτογενούς τομέα. Η ενίσχυση καλύπτει τις δαπάνες του διμήνου Απριλίου – Μαΐου και θα χορηγείται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΑΑΔΕ.

Το δημοσιονομικό κόστος για το συγκεκριμένο μέτρο ανέρχεται σε 15 εκατομμύρια ευρώ και στοχεύει στη μείωση του κόστους παραγωγής για τον αγροτικό κόσμο.

Παράλληλα, προβλέπεται αποζημίωση των ακτοπλοϊκών εταιρειών για τις υποχρεωτικές εκπτώσεις που παρέχουν σε κατηγορίες επιβατών, όπως φοιτητές και άτομα με αναπηρία. Με τον τρόπο αυτό επιχειρείται να αποφευχθούν αυξήσεις στις τιμές των εισιτηρίων για το ευρύ κοινό, με το σχετικό κόστος να φτάνει τα 56 εκατομμύρια ευρώ.

Χρηματοδότηση των μέτρων και επόμενες κινήσεις

Για τη μερική κάλυψη του κόστους των παρεμβάσεων, προβλέπεται αύξηση της φορολόγησης στα διαδικτυακά τυχερά παίγνια τύπου καζίνο από την 1η Ιουλίου. Το μέτρο θα είναι μόνιμο και εντάσσεται σε ευρύτερη νομοθετική πρωτοβουλία.

Η νέα φορολογική κλίμακα διατηρεί αφορολόγητα τα κέρδη έως 100 ευρώ, αυξάνει τη φορολόγηση στο 20% για κέρδη έως 500 ευρώ και στο 30% για υψηλότερα ποσά. Τα αναμενόμενα έσοδα υπολογίζονται σε 100 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Όπως επισημάνθηκε από την ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών, τα μέτρα αποτελούν εθνικές παρεμβάσεις που δεν εξαντλούν τα διαθέσιμα περιθώρια, ενώ αναμένεται και ευρωπαϊκός συντονισμός για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Στο πλαίσιο αυτό, έχει προγραμματιστεί έκτακτο Eurogroup, καθώς η εξέλιξη των τιμών ενέργειας επηρεάζει συνολικά την ευρωπαϊκή οικονομία.