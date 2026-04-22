Βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης: Αυτά είναι τα δύο επικρατέστερα σενάρια για τις τιμές στα καύσιμα

Δεν αναμένεται να υπάρξει σήμερα κάποια μεταβολή στις τιμές της αμόλυβδης βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης στην εγχώρια αγορά, ενώ την ίδια στιγμή οι σημερινές συνομιλίες στο Πακιστάν μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν για την κατάπαυση πυρός βρίσκονται στον «αέρα», με τη δίμηνη εκεχειρία να πλησιάζει προς το τέλος της.

Όπως αναφέρει ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδας, Μιχάλης Κιούσης μιλώντας στο enikonomia, οι μέσες πανελλαδικές τιμές προβλέπεται να παραμείνουν στα 2,003 ευρώ το λίτρο η αμόλυβδη βενζίνη και στο 1,96 ευρώ το πετρέλαιο κίνησης.

Υπενθυμίζεται πως, οι τιμές αυτές διαμορφώνεται με βάση το πώς κινείται η τιμή του αργού πετρελαίου. Ενδεικτικά αναφέρεται πως, η τιμή του έκλεισε χθες στα 94,27 δολάρια το βαρέλι ενώ την Παρασκευή,17 Απριλίου ήταν ακόμη σε πιο χαμηλά επίπεδα, δηλαδή στα 89 δολάρια το βαρέλι. Ακόμη επισημαίνεται πως, σύμφωνα με τελευταία στοιχεία του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, η μέση τιμή του brent αναμένεται κινηθεί σήμερα κατά τη διάρκεια της ημέρας μεταξύ 93,80 δολάρια το βαρέλι και 95,19 δολάρια το βαρέλι.

Οι προβλέψεις

Τις εκτιμήσεις τους για το πώς θα κινηθούν σήμερα Τετάρτη οι μέσες πανελλαδικές τιμές στο πετρέλαιο κίνησης και στην αμόλυβδη βενζίνη κάνουν παράγοντες.

Όπως αναφέρουν, εάν η τιμή του brent κινηθεί σε ανοδικά επίπεδα για τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις στα Χρηματιστήρια Ενέργειας (Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη) τότε την Τετάρτη θα αυξηθούν οι τιμές των διυλισμένων προϊόντων και κατ’ επέκταση αυτό θα συμβεί και στην ελληνική αγορά.

Οι ίδιες πηγές διευκρινίζουν πως, οι εν λόγω ανατιμήσεις θα υπάρξουν ανεξαρτήτως του πόσο θα ανέβει η τιμή του brent. Ενδεικτικά αναφέρουν πως, εάν στην τιμή του brent καταγραφεί σήμερα μια αύξηση της τάξεως του 5%, τότε υπάρχει ένα ενδεχόμενο η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης να αυξηθεί αύριο κατά 1 λεπτό με 2 λεπτά και κατά 4 λεπτά το πετρέλαιο κίνησης.

Ωστόσο, οι προσδοκίες της αγοράς την Παρασκευή για χαμηλότερες τιμές κατά 2 λεπτά στην αμόλυβδη βενζίνη και κατά 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης εξανεμίστηκαν χθες, Δευτέρα, σημειώνουν μεταξύ άλλων.

Μάλιστα οι ίδιοι παράγοντες της αγοράς αναφέρουν πως, εάν οι ΗΠΑ και το Ιράν καταλήξουν σήμερα σε συμφωνία για τον πόλεμο, ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ και η τιμή του brent πέσει κατά 5%, τότε η αύξηση που προβλέπεται να περαστεί αύριο στα καύσιμα της χώρας, δεν θα περάσει στις τιμές των διυλισμένων προϊόντων.

Συνεπώς, στην περίπτωση που επικρατήσει το εν λόγω σενάριο, αύριο στα διυλιστήρια οι μέσες πανελλαδικές τιμές θα μειωθούν κατά 2 λεπτά στις βενζίνες και κατά 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης, συμπληρώνουν .