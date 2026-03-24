Στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ έξι εκπαιδευτήρια για πλαστά πτυχία – Πάνω από 3 εκατ. τα κέρδη

Σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο, έξι εκπαιδευτήρια, τα οποία εξαπατούσαν τους πελάτες τους εκδίδοντας μη πιστοποιημένους τίτλους σπουδών, εντόπισαν οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Όπως ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ, μετά από εισαγγελική παραγγελία, προχώρησαν σε έλεγχο σε εκπαιδευτήρια στους νομούς Αττικής, Χανίων και Ιωαννίνων, που παρείχαν υπηρεσίες εκπαίδευσης ενηλίκων εκδίδοντας βεβαιώσεις-πιστοποιητικά και τίτλους σπουδών, η εγκυρότητα των οποίων αμφισβητήθηκε από την αρμόδια Υπηρεσία Πιστοποίησης του υπουργείου Παιδείας.

Στα 3,2 εκατ. ευρώ τα παράνομα κέρδη

Από αυτή τους τη δραστηριότητα, οι επιχειρήσεις αυτές είχαν γράψει παράνομα κέρδη συνολικού ποσού 3,2 εκατ. ευρώ για το 2024, το 2025 και έως την ημέρα του ελέγχου.

Επιπλέον, οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ διαπίστωσαν και φορολογικές παραβάσεις στις επιχειρήσεις αυτές. Από το 2020 μέχρι σήμερα, εξέδωσαν πάνω από 10.000 φορολογικά στοιχεία με ανακριβή ποσά εσόδων, αποκρύπτοντας και μην αποδίδοντας ΦΠΑ, συνολικού ποσού 1,8 εκατ. ευρώ.

Έξι συλλήψεις

Συνελήφθησαν 6 άτομα, διαχειριστές και υπεύθυνοι των επιχειρήσεων, για κακουργηματική απάτη και φοροδιαφυγή και οδηγήθηκαν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές με τη διαδικασία του αυτοφώρου.

