Απόφοιτοι ΤΕΙ πριν το 2001: Τι ισχύει με τα μεταπτυχιακά και την ισοτιμία; Ζητούν απαντήσεις από το Υπουργείο Παιδείας

Πίνακας περιεχομένων

Ερώτημα που περιήλθε στο ipaidia.gr επαναφέρει το θέμα της ισοτιμίας πτυχίων ΤΕΙ για αποφοίτους πριν το 2001 με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.

Το ζήτημα της ακαδημαϊκής αναγνώρισης και της ισοτιμίας των πτυχίων ΤΕΙ επανέρχεται στο προσκήνιο μέσα από ερώτημα που περιήλθε στο ipaidia.gr και αφορά χιλιάδες αποφοίτους που απέκτησαν πτυχίο από Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα πριν από το 2001 και στη συνέχεια προχώρησαν σε μεταπτυχιακές σπουδές σε πανεπιστημιακά ιδρύματα.

Η παρέμβαση θέτει ειδικότερα το θέμα των αποφοίτων ΤΕΙ –και όχι ΚΑΤΕΕ– οι οποίοι κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών που, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF), αντιστοιχεί στο επίπεδο εκπαίδευσης 7, ζητώντας διευκρινίσεις για το αν υπάρχει πρόθεση ή σχεδιασμός από το Υπουργείο Παιδείας για την αποκατάσταση της ακαδημαϊκής και επαγγελματικής ισοτιμίας αυτής της κατηγορίας αποφοίτων.

Αναλυτικά η ερώτηση που έλαβε το iPaidia.gr από αναγνώστρια:

Θα ήθελα να θέσω ένα ζήτημα που αφορά πολλούς αποφοίτους των ΤΕΙ οι οποίοι έχουν αποκτήσει μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών μετά το 2001 και πτυχίο ΤΕΙ (και όχι ΚΑΤΕΕ) πριν το 2001.

Συγκεκριμένα, είμαι απόφοιτος του ΤΕΙ Αθήνας (Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας) από το έτος 1993 και στη συνέχεια απέκτησα μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο το 2005. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF), ο μεταπτυχιακός τίτλος αντιστοιχεί στο επίπεδο 7.

Θα θέλαμε να γνωρίζουμε ποια είναι η πρόθεση του Υπουργείου σχετικά με την ισοτιμία και την ακαδημαϊκή αναγνώριση των αποφοίτων ΤΕΙ που διαθέτουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, ιδιαίτερα για όσους αποφοίτησαν πριν το 2001 από ΤΕΙ (και όχι από ΚΑΤΕΕ) και στη συνέχεια συνέχισαν τις σπουδές τους σε πανεπιστημιακό επίπεδο.

Υπάρχει σχεδιασμός ή πρόβλεψη για την αποκατάσταση αυτής της ακαδημαϊκής και επαγγελματικής ισοτιμίας;