Έλεγχοι της ΑΑΔΕ σε ιδιωτικούς φορείς εκπαίδευσης – Παρέμβαση Υπουργείου Παιδείας μετά τα ευρήματα

Πίνακας περιεχομένων

Το ΥΠΑΙΘΑ διευκρινίζει τη στάση του για τους ελέγχους της ΑΑΔΕ – ΔΕΟΣ σε ιδιωτικούς φορείς εκπαίδευσης, τονίζοντας τη διαβίβαση καταγγελιών στη Δικαιοσύνη και τις ανακλήσεις αδειών το 2025.

Οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ – ΔΕΟΣ σε ιδιωτικούς φορείς εκπαίδευσης φέρνουν στο προσκήνιο ζητήματα νομιμότητας και συμμόρφωσης, με το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού να τοποθετείται επίσημα για τις ενέργειες και τα ευρήματα. Το ΥΠΑΙΘΑ ξεκαθαρίζει ότι κάθε καταγγελία που φτάνει στις υπηρεσίες του διαβιβάζεται άμεσα στις εισαγγελικές αρχές, ενισχύοντας τη διαφάνεια και τη θεσμική εποπτεία στον χώρο της εκπαίδευσης.

Παράλληλα, το Υπουργείο υπογραμμίζει τη συμβολή του στην έρευνα, παρέχοντας κρίσιμα στοιχεία για τις άδειες λειτουργίας και την εγκυρότητα τίτλων, ενώ υπενθυμίζει τις μαζικές ανακλήσεις αδειών το καλοκαίρι του 2025 σε δομές που δεν συμμορφώθηκαν με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Το Υπουργείο Παιδείας για τους ελέγχους της ΑΑΔΕ -ΔΕΟΣ σε ιδιωτικούς φορείς παροχής εκπαίδευσης

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού σχετικά με τους ελέγχους και τα ευρήματα της ΑΑΔΕ – ΔΕΟΣ σε ιδιωτικούς φορείς εκπαίδευσης, επισημαίνει:

• Κάθε καταγγελία ή αναφορά που έχει υποβληθεί στις υπηρεσίες του Υπουργείου για τις δομές αρμοδιότητας του, διαβιβάζεται άμεσα στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.

• Το ΥΠΑΙΘΑ συνεισέφερε στη συγκεκριμένη έρευνα παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με την κατοχή άδειας και την εγκυρότητα των τίτλων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

• Στο χρονικό διάστημα Ιουνίου-Ιουλίου 2025 ανακλήθηκαν 1270 άδειες λειτουργίας Κέντρων Δια Βίου Μάθησης 1 ή 2 (Κ.Δ.Β.Μ. 1 ή 2) τα οποία δεν συμορφώθηκαν με τις διατάξεις του ν. 4763/2020 και δεν μετατράπηκαν σε Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) σύμφωνα με τις νέες αυστηρότερες προδιαγραφές.

