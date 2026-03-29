ΑΑΔΕ: Πώς θα γίνεται πλέον η άρση κατασχέσεων λογαριασμών

Ψηφιακά και χωρίς γραφειοκρατία θα ολοκληρώνεται από 1η Απριλίου 2026 η άρση κατασχέσεων για οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση

Η άρση κατασχέσεων εισέρχεται σε νέα εποχή ψηφιακής διαχείρισης, καθώς τίθεται σε εφαρμογή ένα σύγχρονο πλαίσιο που αλλάζει ριζικά τη διαδικασία για τους φορολογούμενους. Με την απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, ενεργοποιείται ένα σύστημα που επιτρέπει την ταχύτερη διεκπεραίωση των σχετικών αιτημάτων, μειώνοντας αισθητά τα διοικητικά εμπόδια.

Η νέα διαδικασία τίθεται σε ισχύ από την Τετάρτη 1η Απριλίου 2026 και σηματοδοτεί την πλήρη ψηφιοποίηση της άρσης κατασχέσεων εις χείρας τρίτων. Η παρέμβαση αυτή στοχεύει τόσο στην απλοποίηση των διαδικασιών όσο και στην ενίσχυση της προστασίας των δικαιωμάτων των οφειλετών.

Νέα ψηφιακή διαδικασία για άμεση εξυπηρέτηση

Η βασική αλλαγή αφορά τον τρόπο με τον οποίο ολοκληρώνεται η άρση των κατασχέσεων. Από τη στιγμή που ο φορολογούμενος εξοφλήσει την οφειλή του και υποβάλει σχετικό αίτημα στην αρμόδια υπηρεσία, η διαδικασία ενεργοποιείται άμεσα μέσω ψηφιακών εργαλείων.

Η αρμόδια υπηρεσία εκδίδει την άρση και την αποστέλλει απευθείας, σε ψηφιακή μορφή, προς τα πιστωτικά ιδρύματα και τα λοιπά υπόχρεα πρόσωπα. Με αυτόν τον τρόπο, εξαλείφεται η ανάγκη για επιπλέον ενέργειες από τον πολίτη, καθώς η διαδικασία ολοκληρώνεται χωρίς περαιτέρω παρέμβαση.

Τι αλλάζει με τα χρέη στο Δημόσιο

Διασύνδεση συστημάτων και ταχύτερη ολοκλήρωση

Η λειτουργία του νέου πλαισίου βασίζεται σε ασφαλή ηλεκτρονική διασύνδεση. Η κοινοποίηση τόσο των κατασχέσεων όσο και των άρσεων πραγματοποιείται μέσω του κόμβου της ΑΑΔΕ, διασφαλίζοντας την άμεση μετάδοση των στοιχείων.

Στο σύστημα συμμετέχουν και οι διαμετακομιστικοί κόμβοι ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. και ΔΙΑΣ Α.Ε., ενισχύοντας την ταχύτητα και την αξιοπιστία της διαδικασίας. Η διαλειτουργικότητα αυτή επιτρέπει την άμεση ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Ενοποίηση διαδικασιών για δημόσια έσοδα

Σημαντική διάσταση της αλλαγής αποτελεί και η ένταξη των τελωνειακών υπηρεσιών της ΑΑΔΕ στο νέο ψηφιακό σύστημα. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται ενοποίηση των διαδικασιών είσπραξης για κάθε κατηγορία δημόσιου εσόδου.

Η ενιαία αυτή προσέγγιση ενισχύει την αποτελεσματικότητα του μηχανισμού και περιορίζει τις καθυστερήσεις που προέκυπταν από την πολυπλοκότητα των προηγούμενων διαδικασιών.

Πώς ενημερώνονται οι πολίτες

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες ή διευκρινίσεις μέσω των διαθέσιμων καναλιών εξυπηρέτησης. Η τηλεφωνική γραμμή 1521 λειτουργεί χωρίς χρέωση τις εργάσιμες ημέρες από τις 7:00 έως τις 20:00.

Παράλληλα, παρέχεται δυνατότητα ψηφιακής επικοινωνίας μέσω της υπηρεσίας my1521, η οποία είναι διαθέσιμη σε 24ωρη βάση, επιτρέποντας την υποβολή αιτημάτων και την ενημέρωση για θέματα που αφορούν την είσπραξη δημοσίων εσόδων και τις διαδικασίες κατασχέσεων.