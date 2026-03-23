Σοβαρές καταγγελίες για αδιαφανείς αναθέσεις ωρών σε Δημόσιες ΣΑΕΚ

Καταγγελίες για εκτεταμένες και αδιαφανείς αναθέσεις διδακτικών ωρών πέρα από τα προβλεπόμενα όρια στις Δημόσιες ΣΑΕΚ φέρνει στο φως το Σωματείο Εκπαιδευτών.

Σοβαρές καταγγελίες για αδιαφανείς πρακτικές στις αναθέσεις διδακτικών ωρών στις Δημόσιες Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.) διατυπώνει το Σωματείο Εκπαιδευτών, επισημαίνοντας εκτεταμένες υπερβάσεις των προβλεπόμενων ορίων. Το ζήτημα, όπως τονίζεται, έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις τα τελευταία εξάμηνα, εγείροντας ερωτήματα για τη νομιμότητα και την αξιοκρατία των διαδικασιών.

Παράλληλα, γίνεται λόγος για απουσία ελέγχου και διαφάνειας, ενώ καταγράφονται περιπτώσεις όπου οι αναθέσεις φτάνουν ακόμη και στο διπλάσιο του επιτρεπόμενου ορίου, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στον κλάδο

Ένα από τα προβλήματα που έχουμε θίξει επί σειρά ετών είναι η ανεξέλεγκτη ανάθεση ωρών καθ’ υπέρβαση ορίου σε Εκπαιδευτές Δημοσίων Σ.Α.Ε.Κ.

Το φαινόμενο φαίνεται να γίνεται πιο έντονο τα τελευταία εξάμηνα λόγω πιθανώς και της μείωσης του ανώτατου ορίου ωρών ανάθεσης αλλά και της θεσμοθέτησης ορίου στην δήλωση μαθημάτων, ειδικοτήτων και Σ.Α.Ε.Κ.

Το φαινόμενο επίσης έχει γίνει και προκλητικό, αφού πρώτον το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. έχει σταματήσει από το 2022 να δημοσιεύει ονομαστικό πίνακα με τις καθ’ υπέρβαση ανάθεση ωρών, αλλά και δεύτερον γιατί πλέον δημοσιεύονται ονόματα στα ωρολόγια προγράμματα των Σ.Α.Ε.Κ. και οι Συνάδελφοι μπορούν να παρατηρούν προκλητικές αναθέσεις σε Συναδέλφους τους.

Αναθέσεις που προκαλούν ακόμα περισσότερο όταν το σύνολο των ωρών ανάθεσης φτάνει στο διπλάσιο του ορίου ή και παραπάνω και επιπλέον όταν πρόκειται για Συναδέλφους Δημόσιους Υπάλληλους ή Συνταξιούχους. Δεν μιλάμε για υπέρβαση 1-2 ωρών αλλά για ανάθεση 2-3 μαθημάτων επιπλέον.

Την τελευταία φορά που δημοσιεύτηκαν υπερβάσεις ωρών, το μακρινό 2022Β είχαν πραγματοποιηθεί αναθέσεις καθ’ υπέρβαση του ορίου 963 ωρών. Και το ανώτατο όριο τότε ήταν μεγαλύτερο.

Ίσως υπάρχει λογική σε Σ.Α.Ε.Κ. της Περιφέρειας να εξαντλείται ο Αξιολογικός πίνακας του μαθήματος σε κάποιες ειδικότητες. Όμως παρατηρούνται αναθέσεις ωρών καθ’ υπέρβαση ορίου σε Σ.Α.Ε.Κ. της Αττικής και σε ειδικότητες όπως Καθηγητές Πληροφορικής, Ιατροί, Φαρμακοποιοί, Καθηγητές Ξένων Γλωσσών, Βρεφονηπιοκόμοι, Φυσικοθεραπευτές, Φιλόλογοι, Μηχανικοί, Χημικοί, Χημικοί Μηχανικοί, Μάγειρες, Οδοντοτεχνίτες κ.α.

Για παράδειγμα, εντύπωση προκαλεί, σε ειδικότητες όπως οι Καθηγητές Πληροφορικής, όπου ο Αξιολογικός πίνακας σε ένα μάθημα μπορεί να έχει 20-30 Εκπαιδευτές, να ανατίθενται διπλάσιες του ορίου ώρες σε Εκπαιδευτές.

Όπως μας έχει καταγγελθεί, προκαλεί ακόμα περισσότερο όταν οι αναθέσεις αυτές αφορούν Δημοσίους Υπαλλήλους ή Συνταξιούχους.

Υποθέτουμε ότι όλες αυτές οι υπερβάσεις ορίου ωρών στις αναθέσεις γίνονται εν γνώσει και με αιτιολόγηση από τους Διευθυντές, για να μπορέσουν να πληρωθούν οι Συνάδελφοι.

Έχει όμως ποτέ ελεγχθεί αν όντως ισχύουν οι αιτιολογήσεις, αν έχει ακολουθηθεί η νόμιμη διαδικασία και έχει εξαντληθεί ο αξιολογικός πίνακας;

Αλλά ακόμα και μετά την εξάντληση του αξιολογικού πίνακα, πώς άραγε αιτιολογείται να ανατίθενται οι εναπομένουσες ώρες σε έναν Εκπαιδευτή ώστε να αναλάβει διπλάσιες του ορίου ώρες και δεν μοιράζονται σε περισσότερους Εκπαιδευτές;

Αν όντως εξαντλούνται οι αξιολογικοί πίνακες ανά μάθημα, τότε προφανώς έχουμε δίκιο που ζητάμε να αλλάξουν τα ανώτατα όρια δήλωσης αριθμού Σ.Α.Ε.Κ., ειδικοτήτων και μαθημάτων που τέθηκαν με τον Κανονισμό Διαχείρισης του Μητρώου Εκπαιδευτών το 2020, αλλά και να επιστρέψουν στα προηγούμενα όρια τα ανώτατα όρια ωρών ανάθεσης, τα οποία μειώθηκαν στον Κανονισμό Λειτουργίας Ι.Ε.Κ. το 2021.

Αν δεν ισχύει αυτό, τότε οι αναθέσεις αυτές γίνονται παράτυπα – παράνομα και θα πρέπει να γίνεται έλεγχος και να τιμωρούνται οι υπεύθυνοι.

Κατόπιν των ανωτέρω ζητούμε:

Να γίνει έλεγχος νομιμότητας σε όλες τις αναθέσεις ωρών καθ’ υπέρβαση ορίου αναθέσεων και σε περίπτωση παρανομίας ή παρατυπίας να υπάρχουν επιπτώσεις.

Να δημοσιεύονται ονομαστικά οι αναθέσεις και οι αποφάσεις για αναθέσεις ωρών καθ’ υπέρβαση ορίου αναθέσεων, όπως γινόταν μέχρι το 2022.

Να θεσμοθετηθεί συγκεκριμένη διαδικασία αιτιολογημένης ανάθεσης ωρών καθ’ υπέρβαση ορίου αναθέσεων, στην οποία θα πρέπει να κατατίθενται από τους αρμόδιους όλα τα έγγραφα που θα αποδεικνύουν την εξάντληση του αξιολογικού πίνακα και την αξιοκρατική ανάθεση στη συνέχεια.

Σε περιπτώσεις εξάντλησης του αξιολογικού πίνακα, θα πρέπει η ανάθεση να γίνεται κατά προτεραιότητα μοριοδότησης σε Συναδέλφους της εκάστοτε ειδικότητας στην οποία ανατίθεται το μάθημα και οι εναπομένουσες ώρες να μοιράζονται σε περισσότερους του ενός Συναδέλφους.

Να αναθεωρηθούν τα ανώτατα όρια ωρών ανάθεσης και να επιστρέψουν στα όρια που προβλέπονταν στον Κανονισμό Λειτουργίας Ι.Ε.Κ. του 2014.

Να αλλάξουν τα ανώτατα όρια δήλωσης αριθμού Σ.Α.Ε.Κ., ειδικοτήτων και μαθημάτων σε έξι (6) κατ’ ανώτατο όριο Σ.Α.Ε.Κ. και σε πέντε (5) κατ’ ανώτατο όριο ειδικότητες – τμήματα κάθε Σ.Α.Ε.Κ. και μέχρι τέσσερα (4) μαθήματα ανά ειδικότητα – τμήμα.

Στα πλαίσια της χρηστής Διοίκησης, ευελπιστούμε ότι κάποια στιγμή θα αρχίσετε να απαντάτε εγγράφως στα έγγραφα αιτήματα μας.

Αν μη τι άλλο, η τακτική σας αυτή, να μην απαντάτε σε κανένα από τα έγγραφα που σας στέλνουμε, αποτελεί προσβολή όχι μόνο προσωπικά σε εμάς, αλλά δείχνει αδιαφορία προς 7.500 Εκπαιδευτές Ενηλίκων οι οποίοι απασχολούνται στις Δημόσιες Σ.Α.Ε.Κ.