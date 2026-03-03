Νέα Αριστερά για Υπουργείο Παιδείας: Κανονικοποιεί την απλήρωτη και επισφαλή εργασία στις ΣΑΕΚ

Πίνακας περιεχομένων

Η απάντηση του Υπουργείου Παιδείας σε κοινοβουλευτική ερώτηση για τις συνθήκες εργασίας στις Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης πυροδοτεί νέα πολιτική αντιπαράθεση, με τη Νέα Αριστερά να καταγγέλλει «κανονικοποίηση της απλήρωτης και επισφαλούς εργασίας».

Αφορμή αποτέλεσε η τοποθέτηση της υφυπουργού, η οποία – σύμφωνα με το κόμμα – όχι μόνο δεν διέψευσε τις καταγγελίες των εκπαιδευτών, αλλά επιβεβαίωσε ότι η καταβολή της ωριαίας αντιμισθίας πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση του εξαμήνου.

Στο επίκεντρο της κριτικής βρίσκεται το καθεστώς απασχόλησης των εκπαιδευτών στις Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ), καθώς και ο ρόλος του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας. Η Νέα Αριστερά κάνει λόγο για πολιτική επιλογή που αφήνει τους διδάσκοντες επί μήνες χωρίς αποδοχές και χωρίς σταθερή ασφαλιστική κάλυψη, ζητώντας άμεσες θεσμικές παρεμβάσεις και αλλαγή του πλαισίου «μίσθωσης έργου» που εφαρμόζεται σήμερα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς:

Η απάντηση του Υπουργείου Παιδείας σε πρόσφατη κοινοβουλευτική ερώτηση της Μερόπης Τζούφη και βουλευτών της Νέας Αριστεράς δεν διαψεύδει τις καταγγελίες των εκπαιδευτών των Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ / πρώην ΙΕΚ).

Αντίθετα, τις επιβεβαιώνει.

Το Υπουργείο παραδέχεται ρητά ότι «η καταβολή της ωριαίας αντιμισθίας γίνεται με την ολοκλήρωση του έργου», δηλαδή μετά τη λήξη του εξαμήνου. Αυτό σημαίνει ότι οι εκπαιδευτές διδάσκουν επί τέσσερις και πέντε μήνες χωρίς να πληρώνονται. Δεν δεσμεύεται ότι οι συμβάσεις θα υπογράφονται πριν από την έναρξη της διδασκαλίας. Δεν δεσμεύεται για μηνιαία καταβολή αποδοχών. Δεν ανακοινώνει καμία θεσμική αλλαγή.

Αντί γι’ αυτό, μεταθέτει την ευθύνη στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ, επιχειρώντας να παρουσιάσει το πρόβλημα ως διοικητική «διαδικασία». Όμως το ΙΝΕΔΙΒΙΜ εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας. Η πολιτική ευθύνη είναι συγκεκριμένη και δεν μπορεί να μετακυλίεται.

Το καθεστώς «μίσθωσης έργου» που επιλέγεται για διδακτικό έργο έχει επίσης συνέπειες: οι ασφαλιστικές εισφορές αποδίδονται μετά την ολοκλήρωση του εξαμήνου και την πληρωμή. Δηλαδή για μήνες δεν υπάρχει σταθερή ασφαλιστική ροή. Οι εκπαιδευτές καλούνται να εργαστούν χωρίς σταθερό εισόδημα και χωρίς ουσιαστική εργασιακή ασφάλεια.

Δεν πρόκειται απλώς για καθυστέρηση αλλά για επιλογή. Είναι η κανονικοποίηση της επισφαλούς εργασίας στη δημόσια επαγγελματική κατάρτιση.

Η Νέα Αριστερά ζητά άμεσα:

Υπογραφή συμβάσεων πριν από την έναρξη των μαθημάτων

Μηνιαία καταβολή αποδοχών

Κατάργηση του καθεστώτος «μίσθωσης έργου» για διδακτικό έργο

Πλήρη και συνεχή ασφαλιστική κάλυψη

Η δημόσια κατάρτιση δεν μπορεί να στηρίζεται σε ανθρώπους που δουλεύουν μήνες χωρίς να πληρώνονται. Οι εκπαιδευτές και οι εκπαιδεύτριες αξίζουν σταθερή εργασία, ασφάλεια και σεβασμό – όχι ανακύκλωση της επισφάλειας κάθε εξάμηνο.